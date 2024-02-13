TCL LoL 2024 Kış Mevsimi 4. Hafta Fikstürü Belli Oldu

Türkiye League of Legends ligi TCL’nin 2024 yılı Kış Mevsiminde ilk 3 hafta geride kaldı. Bu 3 haftalık zaman diliminde liderliği Beşiktaş ele geçirirken, Galakticos ise hiç galibiyet alamayarak ligde son sıraya demir attı. Birbirinden zorlu mücadelelerin yaşanacağı TCL LoL 2024 Kış Mevsimi 4. hafta fikstürü ve diğer detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.
TCL LoL 2024 Kış Mevsimi 4. Hafta Fikstürü Zorlu Maçlara Sahne Olacak!
League of Legends arenasında Türkiye’nin 1. ligi konumunda bulunan TCL de 2024 Kış Mevsimi büyük bir çekişmeyle devam ediyor. Ligin 4. haftasında şu maçlar LoL tutkunlarını bekliyor:
14 Şubat Çarşamba
- Boostgate Esports – Misa Esports
- NASR eSports – SuperMassive
- Dark Passage – Galakticos
- Beşiktaş Esports – FUT Esports
15 Şubat Perşembe
- Boostgate Esports – Galakticos
- Misa Esports – SuperMassive
- Dark Passage – Beşiktaş Esports
- FUT Esports – NASR eSports
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Fikstürde de görüleceği üzere, ligin lideri konumunda olan Beşiktaş Esports, bu hafta ligin iddialı takımları ile karşılaşacak. LoL arenasına büyük yatırımlar yapan ve bu yıl ligde yer almaya başlayan FUT Esports ile karşılaşacak siyah beyazlı ekip, kazanması durumunda liderliğini perçimleyecek. Maçı FUT Esports’un alması halinde ise liderlik yarışında FUT, “ben de varım” diyecek.
Haftanın 2nci gününde ise ligde oynadığı 6 maçın 4’ünü kazanarak 3üncü konumda bulunan Dark Passage Beşiktaş Esports karşısına çıkacak. İki takımın arasındaki zorlu mücadele de, şampiyonluk yarışında en kritik maçlardan biri olacak.
Ligin son sırasında bulunan Galakticos ise, bu hafta çıkacağı çetin mücadelelerden galip ayrılarak ilk kez kazanma sevinci yaşamak istiyor. 3üncü haftası geride kalan ligde puan durumu 4üncü hafta öncesinde şu şekilde:
|1.
|Beşiktaş Esports
|5-1
|2.
|Boostgate Esports
|4-2
|2.
|Dark Passage
|4-2
|4.
|FUT Esports
|3-3
|4.
|Misa Esports
|3-3
|4.
|Papara SuperMassive
|3-3
|7.
|NASR eSports
|2-4
|8.
|Galakticos
|0-6