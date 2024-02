Ana Sayfa » E-Spor BBL ve FUT VCT Champions Tour 2024’te Yarışacak E-Spor BBL ve FUT VCT Champions Tour 2024’te Yarışacak Emine Emre 10 Görüntüleme

Küresel çapta en prestijli Valorant espor turnuvası olan VCT Champions Tour başlıyor. Ülkemizin espor takımlarından olan BBL ve FUT VCT Champions Tour 2024’te yarışacak. Turnuvaya bugün, yani 20 Şubat’ta start veriliyor. Söz konusu turnuva kapsamında EMEA yani; Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden temsilciler kıyasıya bir rekabet içinde olacak.

VCT EMEA yarışmasında büyük başarılar elde eden ve yarı finalde yarışa veda eden FUT, Masters Tokyo ve VCT Champions’ta da yarışlarında da VCT EMEA’yı temsil edeek yeni başarılara imza attı. 2024 yılı VCT Champions Tour’da da yarışacak olan takım, bu yıl başarısını katlamayı hedefliyor. cNed’i kadrosuna dahil eden FUT, yoluna güçlü adımlarla devam ediyor. Bu turnuvaya büyü özen gösteren ve ülkemizi gururla temsil edecek olan takım Masters Madrid’e direkt gitmeyi hedeflemekte ve şampiyonluk için var gücüyle çalışmakta.

Tıpkı FUT gibi BBL de 2024 yılı için kadrosunu güçlendirdi. 2023 yılında yüksek performansıyla izleyiciyi büyüleyen takım alık 120 bin kişi ile izleyici rekoru kırdı. Yeni kadrosu ile daha dinamik bir şekilde yoluna devam eden BBL, bu gücüyle rakiplerinin gözünü korkutuyor desek, abartmış olmayız. BBL bu yıl yeni başarılara imza atarak Masters Madrid’e direkt gitmeyi ve tüm espor camiasında adından söz ettirmeyi hedeflemekte.

Espor dünyasının heyecanla beklenen turnuvası VCT Kickoff 20 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuvada başarıya ulaşan iki takım Masters Madrid‘e (İspanya – Madrid’de gerçekleştirilecek) direkt gitme hakkı elde edecek. Berlin Riot Games Arena’dan da Türkçe, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca yayın yapılacak. Kıyasıya geçecek mücadeleler kapsamında BBL ve FUT takımlarımız umuyoruz ki başarıyla ayrılacak.

2024 yılı boyunca devam edecek olan Valorant heyecanının sonlanacağı yer ise Güney Kore’de gerçekleştirilecek olan Valorant Champions 2024 olacak. Valorant Champions 2024’e VCT EMEA’dan dört takım katılma hakkı elde edecek. League Stage 2’den üç takım ve Championship Points’ten de bir takım Valorant Champions 2024’e gidecek. Bu takımlardan en az bir tanesinin ülkemizden olmasını yürekten diliyoruz.

BigBossLayf Esports ya da bilinen adı ile BBL Esports; Ferit Karakaya, Kemal Can Parlak, Şükrü Şentürk ve Okan İlker Demirel 202o yılının Temmuz ayında kurulmuştur. Bir espor klubü olan BBL, Valorant First Strike Türkiye Büyük Finali’nde rakip olduğu Fut Esports 3 – 0 mağlup ederek ilk Valorant First Strike Türkiye Şampiyonu olmuştur.

FUT Esports; 2014 yılında spor haber uygulaması olarak kurulan Futbolist firmasının, espor alanına katılımı sonucunda 2016’nın sonunda kurulmuştur. Klubün League of Legends, PUBG, PUBG Mobile, Valorant, FIFA ve Hearthstone oyunlarında da farklı takımları bulunmaktadır. FUT espor takımı 2022 yılında Valorant Regional Leagues 2022: Finals turnuvasında Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti. Riot Games’in Valorant oyununda düzenlediği bahse konu turnuvada FUT, Team Vitality 3 – 2 mağlup ederek tarihine büyük bir başarı yazdırmış oldu.