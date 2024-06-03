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Geçtiğimiz günlerde Maslak Espor Arena’da, TESFED (Türkiye Espor Federasyonu) ev sahipliğinde TESFED Espor Şöleni etkinliği yapıldı. 31 Mayıs ile 1 Haziran arasında gerçekleştirilen bu iki günlük etkinlikte TESFED stratejileri ve faaliyetleri hakkında sunumlar yapıldı. Etkinliğin en önemli noktalarından biri de Azerbaycan Espor Federasyonu ile imzalanan protokol oldu. Bu kapsamda espor alanında Türkiye ile Azerbaycan işbirliği yapıldı, işte ayrıntılar.

Espor Alanında Türkiye ile Azerbaycan İşbirliği Başladı!

Türkiye Espor Federasyonu Espor Şöleni pek çok önemli isim ve espor tutkunlarını ağırladı. Etkinlikte federasyonun 2018 yılından şimdiye dek yürüttüğü faaliyetleri, stratejileri, gerçekleştirdiği projeleri, şölene katılanlara anlatıldı. 2 gün süren bu etkinlikte paneller ve turnuvalar yapıldı. Bunların yanı sıra birtakım finansal ve hukuki konuların ele alındı ve Espor Milli Takım’ın durumu konuşuldu.

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TESFED Espor Şöleni kapsamında gerçekleşen en önemli olaylardan biri de Azerbaycan ile imzalanan protokol oldu. TESFED ve Azerbaycan Espor Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında, iki kardeş ülke arasında esporun yaygınlaştırılması, bunun için gereken projeler, yapılması gereken iş birlikleri gibi detaylar yer almakta. Bahse konu iş birliği neticesinde önümüzdeki sezon yeni adımların atılması beklenmekte.

Şölenin ilk günü genellikle panellerle geçerken ikinci gününde espor müsabakaları gerçekleştirildi. Espor tutkunlarının yer aldığı şölende gösteri maçları da yapıldı. Bu kapsamda Fire Flux ve Papara SUP Valorant maçı yaparak kozlarını paylaşırken; Team Woxic ve Team Xantares ise Counter Strike 2 mücadelesinde karşı karşıya geldi ve izleyenlere keyifli dakikalar geçirtti.

Etkinlikte Valorant ve CS2 Mücadelesi Yapıldı

TESFED Espor Şöleni organizasyonunda konuşma yapan önemli isimlerden biri olan TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, espor alanında global çapta bir numara olmak için çok çalıştıklarını deklare etti. Azerbaycan ile gerçekleştirilen iş birliği için oldukça heyecanlı olduklarını dile getiren Özdemir, ilerleyen yıllarda önemli projeler gerçekleştireceklerini söyledi. Türkiye ve Azerbaycan’ın bu alanda birlikte güzel işler başaracağını dile getiren Özdemir, ülkemiz adına esporda çok büyük başarılara imza atılacağını belirtti.

Espor alanında ülkemizin başarısını biliyoruz ancak bilmeyenler için Aerbaycan’ın da bu alandaki başarısından bahsedelim. Kardeş ülkenin en iyi espor takımlarından olan Good Game Club, PointBlank International Championship‘te adını zirveye yazdırdı.

1 – 3 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşen PointBlank International Championship, Endonezyada düzenlenmiş olup 5bölgeden 10 takımın katıldığı bir organizasyon olmuştu. Böyle bir yarışmada, bir Azerbaycan espor takımının zirveye oturması, muhteşem bir başarı olarak nitelendirilebilir.