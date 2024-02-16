Beşiktaş Esports 2024 TCL Kış Mevsiminde Bu Haftayı Kayıpsız Geçti

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LoL 2024 TCL Kış Mevsiminde 4üncü hafta geride kaldı. Haftaya lider konumda giren Beşiktaş Esports, bu hafta çıktığı 2 mücadeleyi de kazanarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Bugüne değin ligde çıktığı 8 maçın 7’sini kazanan Beşiktaş Esports’un en yakın rakibi ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Boostgate Esports konumunda. Ligin son sırasındaki Galakticos ise bu hafta da galibiyetle tanışamadı. Cepkolik okurları ile birlikte ligde bu hafta alınan sonuçlara ve puan durumuna birlikte göz atalım.

LoL 2024 TCL Kış Mevsimi 3. Hafta Sonuçları

14 Şubat Çarşamba ve 15 Şubat Perşembe günü ligde oynanan mücadelelerde şu sonuçlar alındı…

14 Şubat Çarşamba Maçları ve Sonuçları

Boostgate Esports 1 – 0 Misa Esports

NASR eSports 0 – 1 Papara SuperMassive

Dark Passage 1 – 0 Galakticos

Beşiktaş Esports 1 – 0 FUT Esports

Haftanın ilk gününün ilk karşılaşmasında ligin iddialı 2 ekibi mücadele etti. Boostgate Esports, rakibi Misa Esports karşısında galibiyete uzanarak liderlik yarışındaki dirayetini ortaya koydu. Günün ikinci maçında ise bu seneye büyük yatırımlarla giriş yapan Papara SuperMassive, ligin gediklilerinden biri olan NASR Esports karşısında kazanmasını bildi.

Günün 3üncü maçında, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Galakticos, Dark Passage karşısında da tutunamadı. Günün son maçı büyük bir çekişmeyle geçti. Lider Beşiktaş Esports, LoL arenasına ciddi yatırım yaparak katılan FUT Esports karşısında kazanmasını bildi ve liderliğini sürdürdü.

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15 Şubat Perşembe Maçları ve Sonuçları

Boostgate Esports 1 – 0 Galakticos

Misa Esports 0 – 1 Papara SuperMassive

Dark Passage 0 – 1 Beşiktaş Esports

FUT Esports 1 – 0 NASR eSports

Haftanın 2nci gününün ilk maçında, ligin son sırasında galibiyetsiz şekilde yer alan Galakticos, Boostgate Esports karşısından da üzgün ayrıldı. Günün 2nci maçında Papara SuperMassive, Misa Esports karşısında kazanarak haftayı 2’de 2 ile geçti.

Günün 3üncü maçında Beşiktaş Esports, zorlu rakibi Dark Passage karşısında da kazanarak ligin en büyük şampiyonluk favorisi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Günün ve haftanın son maçında ise FUT Esports, NASR Esports karşısında kazanarak haftayı sevinçli kapattı.

LoL Türkiye 2024 Kış Mevsimi Puan Durumu

LoL 2024 TCL Kış Mevsiminde 4üncü hafta maçları sonrasında oluşan puan durumu şekilde oldu: