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Alibaba’dan Kendi Kendine Sürüş Güncellemesi

Cemre Yılmaz

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Çin’de, DeepRoute adlı yerel bir kendi kendine sürüş girişimi, bugün araba üreticileri için yüksek tanımlı haritalara olan ihtiyacı ortadan kaldırdığını, böylece hızlı ve ucuz benimsemeyi kolaylaştırdığını söylediği Driver 3.0 çözümünü açıkladı. AliBaba, 2021’de 300 milyon dolarlık bir B Serisi finansman turuna liderlik ederek DeepRoute’a büyük yatırım yaptı.

DeepRoute’un önceki çalışması Driver 2.0, 2021’de 10.000 doların altında bir fiyata yayınlandı. Özellik, Çin’de Lincoln ve Geely’s Geometry gibi markalarda mevcuttu. Geçen yıl, Shenzhen’de Driver 2.0 kullanan 30 robotaksiden oluşan bir filo kullanıma açıldı.

Bugün açıklanan yeni kendi kendine sürüş güncellemesi olan Driver 3.0, bu yıl yerleşik bir otomobil markasında sunulacak – ancak DeepRoute buna bir isim vermedi. Driver 3.0, HD haritalar olmadan gerçek zamanlı olarak otomobilin çevresinde şerit düzeyinde bilgi üretebilir ve yayalar ve e-bisikletlerle güvenli bir şekilde etkileşime girer.

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Model, uyarlanabilir hız sabitleyici, dur ve kalk, engellerden kaçınma, korumasız sola dönüşler ve diğer karmaşık manevralar yapabilir. Üstelik DeepRoute’un araba üreticilerine sunduğu Driver 3.0’ın iki versiyonu vardır.

D-PRO‘nun donanım maliyeti 2.000 $‘dır ve operasyonel tasarım alanı kısıtlamaları olmaksızın tüm yollarda Vale Park Yardımı ve noktadan noktaya navigasyon içerir. D-AIR, donanım olarak 1.000 $’a mal olur ve otomatik seyir kontrolü, şerit merkezleme kontrolü ve otonom acil frenleme ile birlikte gelir.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.

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