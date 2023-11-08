Amerika Birleşik Devletleri merkezli olarak faaliyet gösteren teknoloji şirketi Alienware dikkat çeken bir işe imza attı. Yüksek kaliteli donanım üretimi ile tanınan firma, bu kez yüksek boyutlu PC donanımı üretimi ile gündeme geldi. ABD’li bilgisayar ve donanım üreticisi Alienware dünyanın en büyük mouse ve klavyesini üretti. Şirketin uzun soluklu ortaklık anlaşması imzaladığı espor takımı Team Liquid tarafından Dota 2 de denenen mouse ve klavyenin sorunsuz çalıştığı belirtildi.

Alienware Dünyanın En Büyük Mouse ve Klavyesini Üretti

Amerikan bilgisayar firması Dell şirketine bağlı olarak faaliyet gösteren ve yüksek donanımlı bilgisayarlar üreten Alienware, genellikle performansı ve fiyatı yüksek ürünleri ile gündeme gelmekte. Hatta bu konuda oyunculardan genellikle “Aienware neden pahalı?” gibi serzenişler de dönem dönem gündeme getirilmekte.

Donanımı ve performansı yüksek cihazlarıyla bilinen kaliteli firma, bu kez boyutları büyük bir işe imza attı. Fiziki olarak dünyanın en büyük mekanik klavye ve mouse üretimini gerçekleştiren şirket, ürünlerin testini de iş ortağı Team Liquid ile gerçekleştirdi.

Hollanda merkezli olarak faaliyet gösteren espor takımı Team Liquid’in Dota 2 takımı, bahse konu ürünleri denedi. Takım üyelerinin dahi yanında küçük kaldığı ürünlerin oyunda başarıyla çalıştığı görüldü. Bilindiği üzere Alienware ile Team Liquid, uzun süreli bir sponsorluk anlaşmasına imza atmışlardı. Bu kapsamda, Team Liquid’in kullanmakta olduğu PC ürünleri Alienware tarafından sağlanıyor.

En güncel espor haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Devasa Klavye ve Mouse İçin Oyuncuların Yorumları Nasıl Oldu?

Alienware tarafından üretilen ve tüm dünyada gündem olan devasa boyutlardaki klavye ile mouse kısa sürede gamerların da gündemine girdi ve sosyal medyada ürünler hakkında binlerce paylaşım geldi. Oyuncular “neden, ne gerek vardı” gibi sorular dile getirseler de; Alienware’nin yaptığı işle gündeme oturması amacının hasıl olduğunun bir göstergesi niteliğinde.

Reklam bütçesi ayırmadan global çapta etkili bir reklam yapan şirket, adından bir kez daha “büyük bir işle” söz ettirmeyi de başarmış oldu. 16 metrelik devasa mekanik klavye ve fare sonrasında şirketin gündeme gelecek yeni işinin ne olacağı da beklenmeye başladı.