Almanya benzin istasyonlarında elektrikli araç şarj cihazlarını zorunlu kılacak

Almanya her benzin istasyonuna “elektrik” koymak için hazırlanıyor. Ve eğer bir Tesla hayranıysanız, şimdi sevinecek bir şeyiniz daha var. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen IAA Mobility/Munich Motor Show‘da Almanya Başbakanı Olaf Scholz Almanya’nın yeni bir yasa çıkaracağını duyurdu. Bu yasa, tüm servis istasyonlarının %80’inin e-arabalar için en az 150 kilowatt kapasiteye sahip hızlı şarj seçenekleri sunmasını gerektirecek.

Halihazırda 90.000 kamuya açık şarj istasyonuna sahip olan Almanya, 2030 yılına kadar bu sayının bir milyona ulaşmasını hedefliyor. Bunun, insanları tam elektrikli olmaktan alıkoyan sinir bozucu menzil endişesini ortadan kaldıracağı tahmin ediliyor. Özellikle elektrikli araçlar gün geçtikçe daha heyecan verici hale gelirken bu çok mantıklı bir adım. Ve AB tarafından sunulan plandan bile daha iyi bir plan – her 60 km’de bir şarj istasyonu.

2030’a kadar yollarında 15 milyon elektrikli araç olmasını hayal eden bir ulus için kat edilmesi gereken bir mesafe var. Şu anki sayıları 1,2 milyon civarında, ancak değişim şimdiden hızlanıyor ve altyapı buna ayak uydurabilirse bu hedefe ulaşmak hiç de zor değil.

Tesla’nın Alman gaz devi Tank & Rest ile olan çekişmesini hatırlıyor musunuz? Kaçıranlar için Tesla, şirketin Autobahn servis istasyonları üzerindeki neredeyse tekelci kontrolü nedeniyle anlaşmazlık yaşıyordu. Esasen Tank & Rest, şarj cihazlarının nerede açılacağına karar verme konusunda kartları elinde tutuyordu. Ancak bu yeni yetkiyle birlikte Tesla’yla birlikte hareket etmenin daha uygun maliyetli olacağını düşünebilirler.

Ancak, geleceğe dönük yatırım herkes tarafından kabul görmeyebilir ya da benimsenmeyebilir. Almanya’nın elektromobiliteye doğru attığı adımlara rağmen, bazıları memnun değil. IAA Mobility fuarına karşı çevreci protestolar biraz yersiz görünüyordu. Ne de olsa tüm etkinlik daha temiz mobiliteyi başlatmakla ilgili değil mi? Belki de bu ironi Şansölye Scholz’un gözünden kaçmamıştır: “Bu stantları gezip yeni teknolojileri gördüğünüzde… bu biraz rahatsız edici.” demişti kendini protesto eden bazı gruplar için.

Bu yılki IAA Mobilite fuarında Çin EV endüstrisinin hakimiyet kurması ise Şansölye Scholz’u fazla etkilemedi. Japon ve Kore otomobillerinin pazara hakim olacağına dair geçmişteki tahminlerle paralellik kurarak, Alman otomobil üreticilerinin Çin teknolojisine rakip olma kabiliyetine olan güvenini dile getirdi.

EV pazarı eğrinin ilerisinde olduğu için birçok Çinli EV gerçekten de şu anda paranın karşılığını daha iyi veriyor. Ancak elektrikli araçlara geçiş henüz erken aşamalarda olduğundan, şu an ile yollarımızı fosil yakıtlardan arındırdığımız zaman arasında çok şey değişecektir. Dolayısıyla bu tür tahminlerde bulunmak için henüz çok erken.