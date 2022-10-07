Almanya’da Eylül ayında satılan otomobillerin neredeyse %20’si elektrikli

Almanya’da Eylül ayı için yapılan bir pazar araştırması, ülkedeki otomotiv endüstrisi için bazı umut verici sonuçlar gösteriyor. 2021 yılının aynı ayına kıyasla Eylül 2022’de satılan toplam otomobil miktarı %14,1 arttı ve bunların %19,7’si tamamen elektrikli.

Elektrikli otomobil satışları yıldan yıla %31,9 arttı ve Tesla bunların önemli bir kısmına katkıda bulundu ve %6,1 pazar payı kaydetti. Polestar, pazar payı düşük kalsa da – sadece %0,3 – %114,5 satış artışıyla ülkede önemli bir büyüme kaydetti.

Volkswagen, tüm pazarın %18’ini elinde tuttuğu için ülkedeki en büyük elektrikli araç satıcısı olmaya devam ediyor.

Melezler ise sevkiyatların %30,4’ünü oluşturuyor, bunların %12,6’sını PHEV kategorisi oluşturuyor. İlginçtir ki, benzinli ve dizel motorlu araçlar da önemli bir artış gördü. Benzinli otomobiller Eylül ayında %2,4 büyüyerek toplam satışların %32,2’sini oluştururken, dizel araçlar toplam satış hacminin %17’sini oluşturdu – yıllık %21,8’lik önemli bir büyüme.