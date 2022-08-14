Altın Nasıl Oluşur ve Nerelerde Bulunur?

Dünyanın var olması ve insanlığın gelişmesinden itibaren altın günümüze kadar her zaman değerli olmuştur. Dünyada birden çok maden bulunmakta bunların arasında değerli olan madenler bulunmakta bu değerli madenler arasında yerini alan maden türü altındır. Bugün ki yazımızda sizlere altın nasıl oluşur ve nelerde bulunur yazımızda sizlerle paylaşacağız.

Altın bildiğimiz gibi çok değerli bir maden türüdür insanlığın var olduğu günden beri hiç değerini yitirmemiştir. Sonuçta az bulunan bir şey değerlidir. Günümüzde çoğu insan altına yatırım yaparak birikim yapmayı amaçlıyor. Altın kimyada atom numarası 79 olan saf bir element olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelelim yazımızın konusuna altın nasıl oluşur?

Altın Nasıl Oluşur?

Yaşadığımız dünyanın çekirdeğinde magma adı verilen çok sıcak ve akışkan bir halde bulanan katman bulunur. Bu akışkan olanın yapının içinde birçok farklı bileşen bulunur bunlardan biriside altındır. Zaman zaman magma katmanında yaşanan basınç ve patlamalar sonucu altın yeryüzüne daha yakın hatta gözle görülür bir şekilde çıkar. Ve kayaların içine dolar şunu da belirtelim altının oluşma süreci yüzyıllarca sürmektedir.

Altın Nerelerde Bulunur?

Yaşadığımız dünyanın her yerinde altın mevcuttur fakat bazı yerlerde tonlarca bazı yerlerde ise sadece gramlık bulunur. Bu tamamen doğanın takdirine kalmış bir şeydir. Fakat altın konusunda uzmanlar toprak yapısına, etraftaki bitki örtüsüne ve birçok değerlendirme yaparak altın bulmayı kolaylaştırır.

Uzmanlar altının yaygın olduğu yerleri, içinde pek çok mineral bulunan kara kum toprak türünün olduğu bölgelerde ve kuvars kayaların arasında olduğunu ifade etmektedir.

Dünyada En Çok Altın Üreten Ülkeler

Çin – 399 Ton

Avustralya – 312 Ton

Rusya – 281 Ton

Amerika Birleşik Devletleri – 253 Ton

Kanada – 193 Ton

Endonezya -190 Ton

Güney Afrika – 123 Ton

Meksika – 121 Ton

Gana – 101 Ton

Özbekistan – 83 Ton

Brezilya – 82 Ton

Papua Yeni Gine – 70 Ton

Kazakistan – 69 Ton

Kongo Demokratik Cumhuriyeti – 64 Ton

Arjantin – 63 Ton

Mali – 57 Ton

Burkina Faso – 55 Ton

Kolombiya – 51 Ton

Filipinler – 46 Ton

En İyi Altın Dedektörleri