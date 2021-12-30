En İyi Altın Dedektörleri

Bugün sizlere en iyi altın dedektörleri nelerdir sizler için hazırladık.

Metal Dedektörü Nedir? Nasıl Kullanılır?



Herhangi bir yerde metal bulunup bulunmadığını tespit edebilen, gözle görünmeyen metalleri bulmak için kullanılan dedektör çeşitlerine Metal Dedektörü denir. Son derece yaygın olarak kullanıldığını söyleyebileceğimiz metal dedektörü çeşitleri toprak altında kalan veya herhangi bir nesne içine gizlenmiş olarak bulunan metallere ulaşmak için kullanılıyor.

Menzili içindeki metal kalıntılarını tespit edebilen ve farklı çeşitleriyle farklı metal türlerini araştırmaya imkan sunan metal dedektörleri genellikle zemini taramak yoluyla çalışıyor. İçinde metal olduğu düşünülen nesneye veya yere yaklaştırılıp dedektörün herhangi bir tespiti olup olmadığını takip etmek metal bulmak için yeterli oluyor. Kullanılan dedektör, özelliğine bağlı olarak ya göstergesinde hareket eden bir ibreyle veya sesli ikaz ile kullanıcıya incelenen yer hakkında uyarı yapıyor.

Sizler için hazırladığımız en iyi altın dedektörleri nelerdir;

Makro Dedektör Racer 2

VLF çalışma prensibiyle 28,5x18cm DD arama başlığını ibr araya getiren model oldukça popüler. Racer imzasıyla üretilmiş olan metal dedektörü kullanıcıların tek para, kalıntı ve takı gibi metalleri aralamaları için tasarlanmış. LCD ekranı, 1,4 kg ağırlığı, su geçirmez başlığı ve 140 cm’ye kadar uzatılabilen boyuyla son derece fonksiyonel olan metal dedektörü kullanıcısından da olumlu geri bildirimler alıyor.

Minelab Dedektor E Trac

Ultra hafif 11″ Çift D (DD) su geçirmez başlığıyla öne çıkan ve Minelab’ın bilgisayara bağlanabilen yeni nesil dedektör modeli olan Minelab Dedektor E Trac sayesinde deneyiminiz zenginleşiyor. Zarif bir tasarımı olan dedektör, USB ara yüzü ile bilgisayarınıza bağlanabiliyor ve aşırı tuzlu toprak, deniz suyu, nemli kumsal ve yüksek oranda manyetik zemin koşulları gibi farklı ve zor zemin koşullarında dahi değerli madeni nesneleri tespit edebiliyor.

Makro Jeotech Işıklı Sistem Define, Altın, Metal Dedektörü

21×31,5 cm DD arama başlığına sahip olan, metal ve boşluklar konusunda başarılı sonuçlar veren Makro Jeotech ışıklı sistem define, altın, metal dedektörü en mineralli zeminlerde bile hedefleri kolaylıkla ayırt edebilmektedir. Hem güçlü hem de derin algılama yeteneği sayesinde maden içeren taşların altında bile hedef yakalayabilmektedir. Değerli metaller için Değerli ışığı aktifleşirken çelik veya demir gibi değersiz bir madene denk geldiğinde tam tersi uyarıyı vermektedir.

Minelab Dedektör GPZ 7000

Bütün metalleri ayrıştırabilen ve ustaların tercihi olan Minelab’ın profesyonel dedektör grubundaki GPZ 7000 yüksek fiyatının karşılığını verebilen özelliklere sahip. Güçlü tespit modları, toprak yapısını otomatik ve manuel olarak keşfetme özelliği, suya dayanıklılığı olan ve 1 m/3 ft derinliğe kadar inebilen 14″ x 13″ Super D başlığı ile rakiplerinin önüne geçen model oldukça iddialı. ZVT yani Sıfır Voltaj İletimi teknolojisiyle altın hassasiyetini arttırarak maksimum -sabit seviyede-güçlü ters polarite manyetik alanlar yaratan cihaz bu sayede maksimum derinlikte altın objelerin tespitini sağlıyor.

Makro Multi Kruzer Define, Altın, Metal Dedektörü

Yeni Kruzer serisinin başarılı modelleri arasında yer alan Makro Multi Kruzer sayesinde dilediğiniz pek çok zeminde tarama yapabilirsiniz. Ergonomik tasarımı sayesinde kolay taşınan, 5 metreye kadar su geçirmeyen, hedefinizdeki metale kilitlenen, geliştirilmiş plaj modu sayesinde ıslak ve tuzlu zeminde arama yapabilen model hareket alanınızı genişletiyor. 6 arama modu bulunan modeli, bilgisayarınıza bağlayarak güncelleyebilir, tam şarj ile 199 saat kesintisiz kullanabilirsiniz.

Nokta Simplex Dedektör

Yerli markalardan biir olan Nokta Simplex dedektör başlangıç seviyesi kullanıcılar için ideal çözümler sunuyor. Sahip olduğu otomatik zemin ayarı sayesinde hemen kullanabileceğiniz dedektör programlanmış arama modlarıyla size pek çok zeminde tek para, kalıntı veya takı arama imkanı sunuyor. Gece ve su altı kullanımı için aydınlatması ve titreşimli uyarı sistemi olan su geçirmez 28 cm DD arama başlıklı model 1,3 kg ağırlığıyla da çok beğeniliyor.

Nokta&Makro Dedektör Pulsedive Scuba Dedektör

Sadece ses, ses ve titreşim veya sadece titreşimle uyarı gibi seçenekler sunan su altında 60 metreye kadar kullanılabilen bu el dedektörü LED aydınlatmasıyla da oldukça fonksiyonel. Tuzlu suyun içinde ve her türlü arazide çok başarılı sonuçlar veren portatif dedektör aynı başlık ile hem karada hem suda kullanılabiliyor. Kullanıcısından tam puan alan ürün bu özelliğiyle çok satanlar arasında yer buluyor.

Noss Prometh Alan Tarama Define Dedektörü

Hem başlangıç seviyesi için hem de f/p grubu ürün arayışı olanlar için listemizde yer bulan Noss Prometh alan tarama dedektörü elektronik dalga atımlı ve mantıksal işlevi sayesinde değerli metallere hareketleniyor. %90’ın üzerinde doğru hedef bulabilen ürün 400 metrekare alanda 10 metre derinliğe kadar etkin olarak belirtiliyor. Otomatik toprak ayarı bulunan bu fonksiyonel ve portatif model değersiz metallere karşı tepkisiz olduğu için de çubuklar yerine tercih ediliyor.

Garrett Pro-Pointer At

Başarılı markanın portatif dedektörlerinden biri olan Garrett Pro-Pointer At, 3 metre derinliğe kadar su altında kullanılabiliyor. 3 ayrı hassasiyet modu bulunan cihazla külçe veya daha küçük metalleri kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Büyük metal hedeflerin yerini tam tespit etmek için arazinin alanını küçülten model aynı zamanda mineralli toprak, ıslak kum gibi alanlarda da aktif olarak çalışıyor. Kaybolduğunda kolaylıkla bulmayı sağlayan ikaz sesi olan ürünü kemerinize takarak da kullanabilirsiniz.

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