En İyi ve En Güvenli Alışveriş Uygulamaları

Günümüzün en çok gelişen sektörlerinden birisi alışveriş sektörü olmuştur. Özellikle akıllı telefonların sayısının artması birçok alışveriş uygulamasının çoğalmasına olanak sağladı. Tabii ki alışveriş uygulamaları kullanırken, en iyi ve en güvenli olanları seçmeliyiz.

Özellikle internetin kullanımı ile birçok kötü niyetli kişi insanların zaaflarını kullanıyor. Ayrıca sizlerde aşinasınızdır ki internet üzerinden yapılan alışverişler her zaman istenilen sonucu vermiyor. Bu durumda en iyi ve en güvenli alışveriş uygulamalarını takip etmemiz gerekiyor.

Birçok güvenilir markanın kendisine ait bir mobil uygulaması bulunuyor. Özellikle alışveriş yaparken, markaların kendi uygulamalarını kullanmayı tercih etmelisiniz. Ayrıca kullanıcı yorumları ve ön araştırma yapmanızı tavsiye ederiz.

En Güvenli Alışveriş Uygulamaları

Hepsiburada.com

Teknolojiden modaya, süpermarketten anne ve bebek ürünlerine kadar onlarca kategoride yüz binlerce ürünü bir arada bulabileceğiniz bir e-ticaret uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Uygulamaya eğer bilgilerinizi vermek istemiyorsanız üye olmadan da alışveriş yapılabiliyorsunuz. Uygulamada kartla veya havale ile ödeme yapabileceğiniz gibi. Banka kartını ve 3D Secure seçeneğiyle kredi kartını rahatlıkla kullanıyorsunuz. En güvenli alışveriş uygulamaları listesinde olmazsa olmaz, tabii ki hepsiburada.com uygulamasıdır.

Ses ile arama özelliği ile ürünü telefonuna sesli olarak söylemeniz yeterli. Hatta görsel ile arama özelliği sayesinde, aradığın ürünün resmini çekerek ya da galerinden ekleyerek benzer ürünleri görüntüleyebiliyorsunuz.

N11.com

n11.com Android uygulamasıyla moda, elektronik ve market alışverişinden otomotiv ürünlerine, binlerce mağazaya ve milyonlarca ürüne anlık ve özel kampanya indirimi fırsatıyla ulaşabiliyorsunuz. Uygulamada mobile özel süper fırsatlar köşesinden güne özel indirimleri yakalayabileceğiniz fırsatlar sunuluyor.

Sitede başlıca ürün kategorileri arasında Elektronik, Giyim & Ayakkabı, Kozmetik & Kişisel Bakım, Otomotiv & Motosiklet, Anne & Bebek, Mücevher & Saat, Spor & Outdoor, Kitap, Müzik, Film, Oyun, Ev & Yaşam ve Tatil & Eğlence gibi kategoriler bulunuyor. Ayrıca Kültür turları, yurt dışı turları, tatil fırsatları ve yaşam & etkinlik biletleri uygulamaya dahil edildi. Uygulama içinde sesli arama da yapmanız mümkün.

Letgo

Letgo Mobil Uygulama ile kullanmadığınız eşyalarınızı satarak kolayca para kazanabilir veya milyonlarca ürünü çok uygun fiyatlara alabilirsiniz. Elektronik ürünler, oyunlar, kıyafetler, arabalar, mobilya, dekorasyon ve çok daha fazla ürün letgo’da satılabiliyor.

Letgo’ya ilan vermek de çok kolay. Sadece birkaç saniye içinde ilan verilebiliyor. Satmak istediğiniz ürünün resmini çeker çekmez devreye giren “görüntü tanımlama teknolojisi” ürünün ne olduğunu anlıyor ve yapay zekası sayesinde ürüne en uygun başlığı otomatik olarak ekliyor. Böylece, ürününü listelemek için ek bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Alıcı ve satıcılarla uygulama üzerinden anında sohbet de edilebiliyor. En güvenli alışveriş uygulamaları listemizde yer alıyor.

Gittigidiyor.com

Bu uygulama ile çok hızlı bir biçimde satış yaparak para kazanabilir, satmak istediğiniz ne varsa cep telefonunla fotoğrafını çekerek anında satışa çıkartabilir ve ürünün taliplerini beklemeye başlarsınız.

Uygulama içinde hızlı ve güvenli ödeme imkanı sağlandığından ödeme işi oldukça kolaylaştırılmış ve her seferinde kredi kartı numaranızı girmenize bile gerek kalmıyor.

Sahibinden.com

sahibinden.com, satılık ve kiralık daire, sıfır ve ikinci el araba, alışveriş ürünleri, iş ilanları, ustalar ve hizmetler, iş makineleri ve yedek parça gibi gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlemlerinin yapıldığı online alışveriş ve ilan verme platformu olarak hizmet veriyor.

Müstakil ev, residence, yazlık, turistik tesis kategorisi ve altında satılık ev, kiralık iş yeri, günlük kiralık daire gibi birçok ilana erişebildiğiniz gibi krediye uygun, bankadan, emlak ofisinden ve sahibinden gibi seçenekleri de tercih edebilirsiniz. Uygulama ile gerek sıfır, gerek 2. el tüm satılık ve kiralık emlak ilanlarına erişebilir, en yeni projeleri inceleyebilirsiniz.

Binlerce güncel araç ilanını, dilediğiniz kriterlerde filtreleyebilir; aradığınızı kolayca bulursunuz. Alışveriş kategorisi altında da her çeşit sıfır ve ikinci el ürünü görüp, online olarak satın alabilir, ucuzlukları, indirimleri, fırsat ve kampanyaları yakalayabilirsiniz. Dilerseniz artık kullanmadığınız ürünlerinizi satışa çıkartıp, nakit paraya çevirebilirsiniz. En güvenli ve en geniş kapsamlı alışveriş uygulamaları denince akla sahibinden.com geliyor.

Trendyol

Gardırobunuz için aradınız hemen her ürünü Trendyol mobil uygulama üzerinden satın alabilirsiniz. Son moda abiye elbise modelleri, tişört ve jean modelleri, güneş gözlüğü çeşitleri, elbiseler, topuklu ayakkabı modelleri ve aksesuarlar uygulama içinden satın alınabiliyor. Trendyol, en güvenli alışveriş uygulamaları arasında önemli bir yere sahip.

Ayrıca iç giyimden, bebek alışverişine, ev dekorasyon ürünlerinden kişisel bakıma birçok kategoride de yüz binlerce ürün de uygulamanın içinde yer alıyor.

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