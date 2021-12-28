En İyi Alışveriş Siteleri

İlk zamanlardan günümüze kadar alışveriş, insanoğlunun hayatında olmuştur. Özellikle paranın icadıyla beraber alışveriş daha detaylı hale geldi. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber alışveriş işlerimizi internet arayıcılığı ile rahatlıkla yapabiliyoruz. Özellikle birçok online alışveriş siteleri, bizlere kolaylık sağlıyor. Sizler için en iyi ve en güvenli alışveriş sitelerini derledik.

Dünyanın değişen dinamikleriyle birlikte internetten alışveriş yapmak da son derece fonksiyonel bir alışkanlık haline geldi. Giderek artan sayılarıyla mevcut müşterilerini kaybetmemek için rekabet halinde olan alışveriş siteleri çok sayıda avantajla kullanıcının ilgisini çekmeyi başarıyorlar. İndirim kampanyaları, hediye çeki promosyonları, alınan ürünün kolaylıkla iade edilebilir olması, hızlı kargo seçenekleri gibi çeşitli artılarla müşteri memnuniyeti yaratan alışveriş siteleri evden bile çıkmadan ihtiyaçları satın almak için paha biçilmez bir yol haline geliyor.

Alınan ürünün kapıya kadar gelmesi büyük kolaylık sağlarken ihtiyaç duyulabilecek her şeyin internetten sipariş edilebilmesi de kullanıcıyı teşvik eden bir neden sayılıyor. Ayrıca zaman sorunu olmadan 7/24 alışveriş yapabilmek de zaman kazandıran büyük bir özgürlük.

İnternetten Alışveriş Yapmak Güvenli Mi?

İnternet günümüzde bizlere sunulan en iyi olanaklardan birisidir. Özellikle iyiye kullanım sayısı çok fazladır ancak her yerde olduğu gibi istenmeyen olay ve körü kişiler burada da yer alıyor. Bu yüzden sahtekar olan birçok internet sitesi mevcut.

Alışveriş için kullanacağınız alışveriş sitesinin güvenilir olması, size ait finansal verilerin korunmasına ve başkalarının eline geçmesine imkan verilmemesini sağlayacaktır. Bu nedenle finansal ve kişisel verilerinizi korumak için güvenilir siteleri tercih etmenizi öneriyoruz.

Kurumsal yapısı aleni olan, geçmiş deneyimlerden olumlu puanlar alan, tüketici memnuniyeti yaratan siteleri daha güvenilir saymak mümkün. Ayrıca kopya linklere dikkat edip güvenliği doğrulanmış, adresi https ifadesiyle başlayıp, tarayıcınızda da kilitli bir kilit simgesi bulunan linklerden alışveriş yapmak da bir diğer güvenlik tedbiridir.

En Güvenli Alışveriş Siteleri?

Trendyol

Ülkemizin popüler alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol, 2010’dan beri aktif. Kendi kargo ağını da kuran site özellikle Dolap uygulamasıyla da öne çıkıyor. Bu uygulama ile ünlü markaların popüler ürünlerini ekonomik koşullarla almak isteyenleri satıcılarıyla bir araya getiren site aynı zamanda düzenli kullanıcılar için bedava kargo gibi imkanlar sunan Elit Üyelik sistemiyle de dikkat çekiyor.

Sahibinden.com

Türkiye’de yenilikçi yapısıyla 2000’den beri hizmet veren sahibinden.com, hem birinci hem de ikinci el ürünlerde efsane bir platform. Evden arabaya, bebek eşyasından elektroniğe kadar çok sayıda ürün bulabileceğiniz online Pazar yeri sizi satıcı ile buluşturarak öne çıkıyor. İş ilanları gibi alternatif seçenekler de sunan platform, kalabalık bir kullanıcı kitlesinin düzenli trafiğini çekerek yoluna devam ediyor.

Hepsiburada

Türkiye’nin en popüler adreslerinden biri olan ve online alışveriş yapan herkes tarafından bilinen hepsiburada.com listemizdeki ilk site oluyor. Hem geniş bir ürün yelpazesi hem de alıcı ve satıcı haklarını koruyan stratejileriyle öne çıkan platform aramayı kolaylaştıran kullanıcı ara yüzüyle de oldukça pratik. Tüketici sadakati yaratabilen başarılı marka hepsiburada.com aynı zamanda mobil uygulamalarıyla da hizmet veriyor.

n11

Uygulaması da bulunan alışveriş sitesi N11 sürekli olarak sunduğu fırsatlarla kullanıcıya avantaj sağlayan popüler bir site. Zengin ürün çeşidiyle dilediğiniz hemen her şeyi bulabileceğiniz bu site süreklilik sağlamak konusunda da başarılı kampanyalarla öne çıkıyor.

GittiGidiyor

Türkiye’nin başarılı online Pazar yerlerinden biri olmasıyla öne çıkan ve dünya devi eBay tarafından satın alınmış olan GittiGidiyor hem sıfır hem de kullanılmış ürünler için aktif bir platform. Güvenilir alışveriş siteleri arasında önemli bir yere sahip olan site çok sayıda satıcıyı alıcıyla buluştururken hem veri hem de finansal koruma açısından güçlü bir alt yapıyla hizmet veriyor. Alıcı ve satıcı arasında bir teminat köprüsü kuran site özellikle indirim günleri ve Yıldızlar Geçidi kampanyalarıyla büyük ilgi görüyor.

Amazon Türkiye

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinin başında gelen platformu sayılan Amazon Türkiye’de de yoğun ilgi görüyor. Çok geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veren platform tüketiciye sunduğu güvenli alışveriş imkanlarıyla rakiplerinin önüne geçiyor. Sitede bulunan Outlet reyon ve Günün Fırsatları köşeleri düzenli olarak kullanıcı trafiği çekmeyi başarıyor.

Morhipo

Başarılı perakende markası Boyner Holding’in alışveriş sitesi olan Morhipo, faaliyete geçtiği 2011’den beri hem Boyner’in kendi markalarını hem de Boyner’de satılan ürün seçeneklerini ekranlarınıza taşıyor. Özellikle sezon ürünlerini indirimli satın almak isteyenleri cezbeden site orijinal ürün garantisiyle birlikte koşulsuz iade gibi avantajlarıyla da yoğun olarak tercih ediliyor.

Çiçeksepeti

Çiçek siparişleri için hizmet vermek amacıyla faaliyete geçen platform, zaman içinde ürün yelpazesini genişleterek pek çok konuda alternatif alışveriş sitesi olmayı başardı. Hem hediye hem de çiçek göndermek için tercih edebileceğiniz ciceksepeti.com aynı zamanda market alışverişi de yapabileceğiniz bir adres olarak kullanıcının tüm ihtiyaçlarına aynı çatı altında bulabilmesi için günden güne gelişmeye devam ediyor.

Yemeksepeti

Paket yemek hizmetine yeni bir boyut kazandıran iddialı platform Yemeksepeti tek bir adres üzerinden dilediğiniz yiyecek markasıyla iletişime geçip sipariş vermenizi mümkün kılıyor. Kullanıcıya sağladığı avantajlar, geniş seçenekler dışında alternatif restoranlarla kullanıcıya çevresindeki mekanlar hakkında da fikir veren siteye hem internet sitesi hem de uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Mahalle mekanlarına da destek veren bu başarılı platform hızlı servis garantisi ve güvenli alt yapısıyla da çok kullanılıyor.

D&R

Kitap, dergi, kırtasiye, oyuncak, maket, müzik, oyun, elektronik ve bunun gibi pek çok ürünün satışını yapan mağazalarıyla Türkiye’nin en popüler mağazalarından biri D&R. Mağazacılık ayağında çok büyük bir ilginin odağı olan marka, e ticaret sitesiyle kullanıcılarına evden çıkmadan D&R kalitesiyle buluşma imkanı sunuyor.

eBebek

Ebeveynlerin bebekleri için ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri internet aracılığıyla satın alabilecekleri bir e ticaret sitesi ebebek. Doğum öncesi ihtiyaçlardan başlayarak 4 yaşına kadar neredeyse tüm ürünlerin bulunabildiği platform e ticarette gördüğü ilginin ardından mağazacılık ayağında da atılım yaparak tüketicinin markaya sadakatini arttırmayı başardı. Satış sonrası desteğiyle de 24 saat hizmet veren site, özellikle bebekle alışveriş yapmakta zorlanan ebeveynler için büyük bir seçenek oluyor.

Ayrıca bkz: En İyi Google Chrome Eklentileri