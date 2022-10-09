Altın Oran Nedir? Altın Oran Yüze Sahip Ünlüler Kimdir?

Günümüzde birçok yeni kavram hayatımıza girdi. Özellikle güzellik ve kişisel bakım, yıllar geçtikte önemli bir yere sahip oldu. Güzellik değince akıllara gelen ilk kavram altın orandır. Bugünkü yazımızda sizlere altın oran hakkında bilgi vereceğiz.

Güzellik her ne kadar göreceli bir kavram olsa da, dünyada genel bir güzellik kavramı vardır. Bu yüzden belli oranlar güzellik yapısı içerisinde yapılandırılır. Bunlar yüz, vücut ve yağ oranı gibi kavramlardır.

Altın oranda, insanın tüm dış görünüşünü belli eden unsurlar göz önünde bulundurulur. Tüm oranların birbirine yakın olması altın oranın değerini yükseltir. Dünya üzerinde çok az kişi bu oranın değerini 10’a yaklaştırmıştır. Bu yüksek değere sahip kişilerde hepimizin tanıdığı manken ve ünlü kişilerdir.

Matematikte altın oran, altın ortalama veya ilahi oran olarak da bilinen altın oran, ϕ veya τ Yunanca harfiyle gösterilen irrasyonel sayıdır. Genellikle yaklaşık olarak eşit olan (1 + kare kök √5) / 2 yani 1,618 denk gelen sayıdır. Tüm segmentin daha uzun segmente oranının, daha uzun segmentin daha kısa segmente oranına eşit olacağı şekilde, farklı uzunluklarda kesilmiş bir çizgi parçasının iki parçaya oranıdır. Bu sayının kökeni, onu Elementlerdeki “aşırı ve ortalama oran” olarak ifade eden Öklid’e kadar uzanabilir.

Altın Oran Yüz Nasıl Olmalıdır?

Burnun üstünden dudakların merkezine olan mesafe dudakların merkezinden çeneye olan mesafenin 1.618 katı olmalıdır. Üst göz kapağındaki saç çizgisi, üst kaşın üst kısmının alt göz kapağına uzunluğunun 1.618 katı olmalıdır. Üst-alt dudak hacminin ideal oranı 1: 1.6’dır (alt dudak üst dudağa göre biraz daha fazla hacme sahip olmalıdır).

Altın Orana Sahip Ünlüler?

Günümüzde ve geçmişte oyunculuk yapan veya mankenlik yapan birçok ünlünün yüzü altın orana oldukça yakındır. Bu yüzdendir ki hepsi zamanında en güzel kişiler olarak kabul edilmiştir.

Günümüzde altın orana en yakın ünlü kişi Scarlett Johansson’dur. Scarlett Johansson’nın altın oran puanı tam tamına 9.6’dır. Böylece kendisi en iyi yüz oranına sahip kişidir. Bununla beraber Kim Kardashian’ın yüz bölgesi puanı 9.1, güzel model Kate Moss’un puanı 9.1 ve Kendall Jenner’ın puanı 9’dur.

Erkeklerin tarafında ise yılların eskitemediği isim Brad Pitt 9.6 puana sahipken, Ryan Gosling 7.31, George Clooney 6.77 ve Ben Affleck 6.55 sahiptir.

Ülkemizde ise altın orana en yakın yüze sahip isim Beren Saat’tir. Beren Saat’in altın oran puanı tamı tamına 9.5’dir. Fahriye Evcen 9.32 puana, Burcu Esmersoy 9.21 puana, Serenay Sarıkaya 9.09 puana, Özge Ulusoy 9.06, Ebru Akel 8.15 ve Bensu Soral ise 7.29 puana sahiptir.

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