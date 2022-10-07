Arka Planı Nasıl Transparan Yaparım?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber insanlar çekindiği fotoğraflar üstünde birçok değişiklik yapabiliyor. Bunun için birçok program olsa da, bugün sizlere program kullanmadan web site üzerinden arka planı transparan yapmayı göstereceğiz.

Photoshop günümüzde bir tanım olarak bilinse de, Adobe tarafından yapılan bir programın adıdır. Özellikle fotoğrafları düzenlenmek ve yepyeni içerikler üretmek için kullanılan bu uygulama, hem zor hem de ücretli bir uygulamadır. Bu yüzden insanlar ücretsiz bir şekilde fotoğraf düzenleme yollarını seçmişlerdir.

Transparan yapma işlemi, fotoğrafın arka planını temize çekme işlemine denir. Özellikle grafik tasarım işi ile uğraşıyorsanız, zaman oldukça değerlidir. Bunun için her zaman kısayolları tercih edersiniz. Photoshop programının içerisinde arka planı transparan yapabilirsiniz ancak bu biraz zaman alacaktır. Bunun yerine size gösterdiğimiz site ile beraber sadece saniyeler içinde görselin arka planını transparan yapabilirsiniz.

Sitemizin adı www.remove.bg. Bu site sayesinde transparan işlemini saniyeler içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ise site içerisine görsel eklemek. 3 saniye içerisinde arka planı transparan yapabilirsiniz.

Bununla beraber bu siteden indirdiğiniz görselleri istediğiniz formatta indirebilirsiniz. Böylece Photoshop programı içerisinde istediğiniz düzenlemeleri kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bu site tüm kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor. Hem ücret ödemiyorsunuz hem de kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz.

Google hesabınızı nasıl kurtarırsınız