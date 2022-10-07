Google hesabınızı nasıl kurtarırsınız

Yeni bir Android telefon veya en iyi Chromebook’lardan birini aldığınızda, Google’ınkiler de dahil olmak üzere favori uygulamalarınızı ve hizmetlerinizi kurmanız gerekir. Ancak Google hesabı şifrenizi unutursanız ne yaparsınız? Hesap kurtarma işlemleri zor olabilir. Birkaç saniye içinde yeni bir Google hesabı oluşturabilirsiniz, ancak e-postalarınızı, kişilerinizi, takvim ayrıntılarınızı, Drive dosyalarınızı ve daha fazlasını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Ancak, kaybolan bir Google hesabını kurtarmanın başka yolları da vardır.

Google hesabınız kilitlendiyse, bilgisayarınızı çıkarın ve başlamak için bu adımları izleyin.

Kayıp bir kullanıcı adıyla bir Google hesabı nasıl kurtarılır

Şifre kaybı kadar yaygın olmasa da, insanlar Google hesap adreslerini unutuyor. Bu kategoriye giriyorsanız ancak şifrenizi hatırlıyorsanız, şifrenizi nasıl kurtaracağınız aşağıda açıklanmıştır:

Google’ın hesap kurtarma sayfasına gidin. E-postayı mı unuttunuz? adını hatırlayamadığınız için seçenek. Kurtarma kişilerinizi girmeniz istenir.

Hesaba eklediğiniz kurtarma e-postasını veya telefon numarasını girin. İleri’yi tıklayın.

Farklı bir şey kullandıysanız, adınızı ve soyadınızı veya hesabı kaydetmek için kullanılan adları girin.

İleri’yi tıklayın. Bir doğrulama kodu al iletişim kutusu, son bir onay adımı olarak görüntülenir. Gönder ‘i tıklayın.

Doğrulama kodu için e-posta veya metin gelen kutunuzu kontrol edin. Kodu girin ve İleri’ye tıklayın. Kurtarma telefon numarası veya e-posta adresiyle ilişkili hesapların bir listesi gösterilir.

Uygun hesabı seçin. Şifreyi girin ve İleri’ye tıklayın. Etkinleştirdiyseniz, iki adımlı doğrulamayı kullanarak girişinizi doğrulayın.

Kayıp bir şifre ile bir Google hesabı nasıl kurtarılır

Çoğu insan için e-posta hesaplarını hatırlamak şifrelerinden daha kolaydır. Bu kategoriye girer ve şifrenizi kaybederseniz, hesabı nasıl kurtaracağınız aşağıda açıklanmıştır:

Google’ın hesap kurtarma sayfasına gidin . E-posta adresinizi giriniz. İleri’yi tıklayın. Hesap kurtarma kurulumuna yönlendirilirsiniz. Seçeneklerden bir oturum açma yöntemi seçin. Bir şifre girmek veya e-posta adresine gönderilen doğrulama kodu arasında seçim yapmanız istenir. Parolanızı girin seçeneğini seçin. Hesapla kullandığınızı hatırladığınız son şifreyi girmeniz istenir; ne kadar yeni, o kadar iyi. Alternatif olarak, (e-postanız) adresinden bir doğrulama kodu alın ‘ı seçin. Ancak, bu seçenek yalnızca hesapta erişilebilir bir cihazda oturum açtıysanız ancak yalnızca parolayı unuttuysanız çalışır. İleri’ye tıklayın ve istemleri sonuna kadar izleyin. Bunların hiçbiri işinize yaramazsa, Oturum açmak için başka bir yol deneyin seçeneğini kullanın. Size iki yöntem daha verildi. Telefonunuza bir kurtarma istemi göndermek için telefonunuzda veya tabletinizde Evet’e dokunun ve Evet, ben’i seçerek oturum açmanıza olanak tanır. Ancak bunun çalışması için en az bir cihazda oturum açmış olmanız gerekir. 8 basamaklı yedek kodlarınızdan birini girin kutusuna önceden ayarlanmış bir kurtarma kodu girin. Bunların hiçbiri yardımcı olmazsa, Oturum açmanın başka bir yolunu deneyin seçeneğini belirleyin. Bağlantılı telefon numarasına sahip hesabı kurtarma seçeneğiniz vardır. Güvenlik nedeniyle, yalnızca son iki haneyi görürsünüz. Gönder ‘i tıklayın. Numaraya bir doğrulama kodu gönderilir. Kodu girin ve İleri’ye tıklayın. Bu seçenek işe yaramazsa, Oturum açmanın başka bir yolunu deneyin seçeneğini bir kez daha kullanın. Google, 72 saat sonra bir sıfırlama bağlantısı gönderir. Ancak, onu görmek için hesabın Gmail’ine erişmeniz gerekir. Başarılı bir kurtarma işlemi bulduktan sonra kurulumu tamamlamak için Doğrula’ya tıklayın. Yeni bir parola girmeniz istenir. Hesap için benzersiz ve güçlü bir parola kullanın ve güvenli bir şekilde saklayın.

Silinen bir Google Hesabı nasıl kurtarılır

Siz veya başka biri Google Hesabınızı sildiyse, yeni bir hesap oluşturmak yerine geri almayı deneyin. Bunu yapmak için Google’ın hesap kurtarma sayfasına gidin, kutuya e-posta adresinizi girin ve İleri’yi tıklayın. Ardından, yukarıdaki bölümde vurgulandığı gibi istemleri izleyin.

Hesabınız uzun süre silinmişse, kayıtlı verilerinizi kaybedebilirsiniz. Ancak, Gmail ve Google Play gibi Google hizmetlerinde hemen oturum açabilmeniz gerekir.

Başarılı bir iyileşme şansınızı artırmak için ipuçları

Google’a bir hesabın gerçek sahibi olduğunuza inanması için nedenler verirseniz hesabınızı kurtarmak kolay olabilir. Bunu birçok şekilde yapabilirsiniz. Bunlardan bazıları:

Hesapta daha önce oturum açtığınız bir cihazı kullanın.

Genellikle Google hizmetlerinde oturum açtığınız ev veya iş yeri gibi tanıdık bir yerde olun.

Genellikle kullandığınız tarayıcıyı (Chrome, Edge veya Safari) kullanın.

Hatırladığınız en son şifreyi girin.

Şifreleri girerken yazım hatalarından kaçının.

Google hesabınızı koruyun

Kullanıcı adınızı veya şifrenizi unutun veya hesabınız çalınmış olsun, önceden gerekli hazırlıkları yaptıysanız, bir Google hesabını kurtarmak kolay olabilir. Bu temel kurulumlar, iyi bir parola yöneticisi ile parolanızın kaydını tutmayı ve bir kurtarma e-posta hesabı ve telefon numarası ayarlamayı içerir. Bunlar, daha sonra ortaya çıkabilecek olası sorunlara karşı bir güvenlik önlemi görevi görmelidir.