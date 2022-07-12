Altyapısız İnternet Kullanılır Mı?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber internet, insan hayatında önemli bir yere sahip oldu. İnsanlar gündelik işlerinin yanı sıra, devlet işleri, alışveriş ve eğitim gibi birçok hizmeti internet üzerinden takip ediyor. İnternet altyapısı bu durumda önemli bir yere sahip oluyor. Peki, internet altyapısı olmadan internet kullanmak mümkün mü? Bugünkü yazımızda sizlere altyapısız internet kullanılır mı sorusuna cevap vereceğiz.

Son yıllarda internet, insan hayatının çok önemli bir parçası haline geldi. Pandemi ile beraber çoğu insan evden çalışmaya, öğrenciler uzaktan eğitime ve evdekiler dizi/filmlere yöneldi. Bu zamanlarda ise internet ayrı bir önem kazandı. İnternet belirli bir altyapı aracılığıyla size ulaştırılıyor. Bu internet altyapı türleri: ADSL, VDSL veya Fiber altyapı olabiliyor. Fakat bazen evlerimizin bulunduğu lokasyondan dolayı internet altyapı sorunu ile karşılaşılabilir.

İnterneti en verimli ve en iyi şekilde kullanmak için altyapı oldukça önemlidir. İnternet altyapısı olduğu için internetten en iyi değerleri alırız. Ancak altyapı olmadan internet kullanmakta mümkündür. Şöyle ki, altyapısız internet kullanmanın temeli aynı cep telefonlarında olan mobil veri gibidir. Nasıl ki herhangi bir altyapı olmadan mobil interneti kullanabiliyoruz, altyapı olmadan da evde internet kullanabiliriz. Bu hizmet GSM operatörleri tarafından sağlanır. Size sim kartı takılabilen bir modem verilir. Sim kartını modeme takıp modemi de prize taktıktan sonra interneti altyapısız bir şekilde kullanabilirsiniz. Altyapısız interneti dilediğiniz yere de götürebilirsiniz.

Altyapısız internet kullananın, altyapılı internet kullanmaya oranla dezavantajları vardır. Bu dezavantajların en başında maliyet gelir. Bununla birlikte bulunduğunuz çevredeki hava koşulları sizlerin internet bağlantısını etkiler. Ayrıca altyapısız interneti aile bireyleri veya arkadaşlarınızla beraber ortaklaşa kullanıyorsanız, bağlantı sorunları ve hız problemleri yaşayabilirsiniz.

En iyi hizmeti ve en iyi değerli kullanmak istiyorsanız, ilk olarak bölgenizde herhangi bir internet altyapısı var mı bunu kontrol etmeniz gerekmektedir. En son çare olarak altyapısız interneti kullanmanızı öneririz. Çünkü altyapısız internetler hem maliyet hem de kullanım deneyimi açısından altyapılı internete oranla oldukça kötüdür. Bu yüzden olduğunuz yerdeki altyapıyı iyi bir şekilde araştırmanızı öneririz.

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