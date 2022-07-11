Router Nedir? Ne İşe Yarar?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeni terim hayatımıza giriyor. Özellikle internetin her eve girmesi birçok yeni terimini kullanılmasına yol açmıştır. Bu terimlerden birisi de Router olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü yazımızda sizlere Router nedir ve ne işe yarar sorularına cevap vereceğiz.

Router nedir sorusuna gelecek olursak, güvenli bir şekilde iki ağın haberleşmelerini sağlayan donanımsal cihazlar demektir. Routerın iki temel görevi vardır, hedeflenen IP adreslerine veri paketlerini ileterek iki ağa arasındaki trafiği yönetir.

Aynı internet bağlantısını birden fazla cihazın kullanmasını sağlar. Oldukça önemli bir yere sahip olan router bir nevi interneti kullanmamıza olanak sağlamakta.

En çok kullanılan iki tür router bulunuyor. LAN yani yerel alan ağları ve WLAN yani geniş alan ağları arasında veri ileten türler yer alıyor. Aslında birden fazla görevi bulunan Router’in asli görevi birbirimiz arasında iletişim trafiğini sağlamak.

Son olarak Router ne işe yarar gelin hep beraber öğrenelim; Ağ trafiğinin temel direğini oluşturan router kullandığımız bilgisayarlarımızın aslında en önemli parçalarından birini oluşturmakta. Router modemden sonra ki en önemli ana parçadır.

En önemli görevlerinden olan güvenlik konusunda çok büyük rol oynar. Kısaca güvenlik bakımından da sorumlu olan routerlar, sizin dijital dünyaya açılmanıza olanak tanıyan en önemli ürünlerden bir tanesi.

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