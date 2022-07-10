MBPS Nedir? Nasıl Okunur?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeni terim hayatımıza giriyor. Özellikle internetin her eve girmesi birçok yeni terimini kullanılmasına yol açmıştır. Bu terimlerden birisi de MBPS olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü yazımızda sizlere MBPS nedir ve nasıl okunur sorularına cevap vereceğiz.

İlk olarak MBPS nedir sorusuna gelecek olursak; Açılımı şu şeklide Mega Bits Per Second olan Mbps, saniyede aktarılan veri sayısının megabit’i ifade eder. İnternetin standart hız birimidir. Bizlere, 1 saniye içinde kaç mbps veri aktarıldığını gösterir. Megabit, “Mb” olarak da kısaltılır. Yani bir oyun veya dosya indirirken Mb’miz ne kdar yüksekse o kadar hızlı veri aktarır.

Verilerin boyutu bit ile hesaplanıyor. Bunu daha gerçekçi bir hale getirmek için 1 mbps nedir, Mbps kaç MB eder, 1 Mbps kaç bit ya da 1 Mbps kaç GB gibi soruların yanıtlarını bilmeniz gerekiyor. 1 Mbps 1 milyon bite eşit. Bu da demek ki, veri aktarım hızı 1 Mbps olan internet bağlantısı, bir saniye içinde 1 milyon bit veri aktarabiliyor.

En yaygın Mbps hız boyutları şunlardır:

8 Mb / sn

16 Mb / sn

25 Mb / sn

50 Mb / sn

100 Mb / sn

Örnek olarak sizlere şu şekilde açıklayalım 8 Mb ile 16 Mb arasında ki fark ne diye soracak olursanız; 8 Mbps’lik İnternet hızı ile saniyede 1 MB indirme yapabilirken. 16 Mbps’lik İnternet hızı ile saniyede 2 MB indirme yapmak mümkündür. Bu da şu anlama geliyor indireceğiniz bir şeyi daha kısa bir süre içinde indirmeniz anlamına geliyor.

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