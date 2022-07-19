Amazon Alışveriş Festivali Başladı!

Amazon Prime’ın tüketicilere muhteşem fırsatlar sunduğu Prime Alışveriş Festivali başladı.

Dünya çapında büyük şirket olan Amazon, Prime kullanıcılara özel yüzlerce ürün ve indirimleri bu festival kapsamında kullanıcıları ile paylaşacak. Yılın en büyük alışveriş festivali olan etkinlik, 25 Temmuz’a kadar devam edecek.

Amazon Alışveriş Festivali kapsamında, özel yarışmalar, büyük indirim fırsatları ve hediye ürünler katılımcıları bekliyor olacak. Ayrıca birçok ünlü isimde festival boyunca etkinlik alanında yer alacak.

Her yıl düzenli olarak düzenlenen Prime Alışveriş Festivali, bu yıl 18-25 Temmuz tarihleri arasında ülkemizde düzenlenecek. 28 farklı kategoride toplamda 100 binden fazla ürün, katılımcılara sunulacak.

Amazon Alışveriş Festivali kapsamında yer alan özel etkinlikler şu şekilde;

Formula 2 yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile hız denemesi

Efsane Beşiktaşlı Pascal Nouma ile tek kale maç

Ünlü gurme Vedat Milör ile beraber öğlen yemeği

Ünlü pop şarkıcısı Murat Dalkılıç ile beraber şarkı söyleme

İçerik üretici Hakan Bardak (Mendebur Lemur) ile teknolojik ürünleri inceleme

Sosyal medya fenomeni Yasemin Ögün ile beraber stil danışmanlığı

Cem Başak (Filme Gitmeden Önce) ile Prime Video içerisinde yayınlanacak olan bir dizinin ilk bölümünü izleme

Etkinlik kapsamında unutulmaz deneyim yaşamak isteyen kullanıcılar, Amazon resmi sitesi veya Amazon mobil üzerinden 200 TL ve katlarında sipariş vermiş olması gerekiyor. Her 200 TL değerindeki alışveriş, 1 çekiliş hakkı kazanmanızı sağlayacak.

Amazon Alışveriş Festivali kapsamında yer alan diğer avantajlar şu şekilde;

200 TL tutarındaki alışverişinizde 50 TL hediye Amazon kartı kazanma fırsatı yakalıyor.

Amazon üzerinden aldığınız bir ürünün fiyatı düşerse, Amazon sizlere aradaki farkı hediye çeki olarak veriyor.

Amazon Alışveriş Festivali 25 Temmuz’a kadar devam edecek.

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