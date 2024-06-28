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Amazon Games’ten Tomb Raider ve Yüzüklerin Efendisi oyunu geliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Amazon Games Başkan Yardımcısı Christoph Hartmann önceliklerinin kısa zamanda oyunu çıkarmak değil, marka kalitesini korumak olduğunu belirtti. Dev bir bütçeyle oluşturulması planlanan oyunlar hakkındaki en güncel açıklamalar, içeriğimizde.

Amazon Games’ten Tomb Raider ve Yüzüklerin Efendisi Oyunu Geliyor!

Yapımcılığını Amazon Games’in yapacağı, büyük bir bütçeye sahip olacak Yüzüklerin Efendisi ve Tomb Raider oyunları ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Christoph Hartmann’ın yaptığı açıklamaya göre oyunların çıkışı için herhangi bir acele söz konusu değil. Marka kalitesini korumanın kendileri için daha önemli olduğunu söyleyen Christoph Hartmann’ın sözlerinden anlaşılan oyunlar kısa bir süre içerisinde çıkmayacak.

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Heyecanla beklenen bu iki yapım ile ilgili Hartmann; yarın olmayacak ama çok da uzak değil, ifadesini kullandı. Bahse konu oyunların sevkiyatı için oldukça düzenli bir tempoya girdiklerini aktaran Hartman, bu onu hakkında daha fazla detay veremeyeceğini deklare etti.

Amazon Tomb Raider’ın Dizisini de Yapacak

Amazon Games 2023 yılında yaptığı açıklamada Tomb Raider oyununu Crystal Dynamics işbirliği ile geliştirileceğini aktarmıştı. Crystal Dynamics hali hazırda Tomb Raider serisinin başlıca yapımcılarından biri ve bununla birlikte şirketin pek çok yapımı da oyun severler tarafından sevilmişti. Amazon’un Tomb Raider için planları yalnızca oyun ile sınırlı değil. Şirket, Tomb Raider’ın dizisini de çekmeyi ve Prime Video’da yayınlamayı planlıyor. Tomb Raider dizisini ise Phoebe Waller – Bridge liderliğinde yapmayı planlamakta.

Amazon Tomb Raider için pek çok detayı paylaşsa da Yüzüklerin Efendisi oyunu için henüz planlarından bahsetmiş değil. Bunun yanı sıra söz konusu oyunların bir yıllık bir süreç içerisinde piyasaya sürülmesi beklenmekte. Ancak planlanan bu zaman dilimi henüz kesin değil. Bununla birlikte söz konusu yapımların geliştirme aşamasının oldukça ileri seviyelerde olduğu düşünülüyor. Yani Tomb Raider ve Yüzüklerin Efendisi oyunlarını deneyimlemek için çok da beklemek gerekmeyebilir.

Amazon Games’in söz konusu projeleri, Tomb Raider ve Yüzüklerin Efendisi yapımlarını sevenleri oldukça heyecanlandırmış durumda. Büyük bir yapım bütçesi ile ortaya konulacak olan oyunlar hakkında yeni açıklamalar geldikçe siz Cepkolik okurları için biz de buradan gelişmeleri aktarıyor olacağız.