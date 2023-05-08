Amazon Prime güncellenen fiyat etiketine rağmen son derece kaliteli içerikleriyle biliniyor ve gerek Gaming kapsamında gerekse akış hizmeti kapsamında birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Ülkemizde de giderek artan abone kitlesini tutabilmek adına kendini geliştirmeye çalışan Amazon Prime’ın bu ayki en iyi filmleri ise şu şekilde…

Amazon Prime En İyi Filmler Mayıs Top 10

The Tomorrow War

İşgal altında bulunan dünyada insanlar, uzaylılara karşı verdikleri savaşta büyük bir yenilgiye uğrar. Artık değişen düzende yaşayan bilim insanları, sistemi değiştirmek için asker yetiştirmeye karar verir. Savaşa hazırlanmak için yeni bir yol keşfeden bilim insanları tarafından yetiştirilen askerlerin vereceği savaş, insanlığın geleceğini belirleyecektir.

Servet Operasyonu

Servet Operasyonu, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan bir ajanın hikayesini konu ediyor. M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan “Five Eyes” tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.

Pathaan

Pathaan, Hindistan gizli servisi RAW’ın bir ajanıdır. Uzu süredir öldüğü düşünülen Pathaan, beklenmedik bir anda yeniden ortaya çıkar. Çünkü eskiden de peşinde olduğu ve son seferinde onu kandıran bir terör örgütü geri dönmüştür. Liderleri Jim, Hindistan’ı sallayacak korkunç bir saldırı planlar. Onu yalnızca Pathaan durdurabilir, ancak bunun için yalnızca meslektaşlarının değil, her şeyden önce gizemli Rubai’nin yardımına ihtiyacı vardır.

Die Hart

Film, bir aksiyon filmi yıldızı olmaya çalışan Kevin Hart’ın kurgulanmış bir versiyonunu takip ediyor. Ron Wilcox tarafından yönetilen bir okula gidiyor ve burada endüstrinin en gıpta ile bakılan aksiyon yıldızlarından biri olmanın inceliklerini öğrenmeye çalışıyor.

Mindcage

Dedektifler Jake ve Mary, bir taklitçi katilin saldırması üzerine “Sanatçı” adlı hapsedilmiş bir seri katilden yardım isterler. Mary, Sanatçı’nın parlak ama çarpık ruhunda ipuçları ararken, o ve Jake şeytani bir kedi ve fare oyununun tuzağına düşer. Bu süreçte ikisi, Sanatçı ve onun taklitçisinden bir adım önde olmak için zamana karşı yarışır.

On a Wing and a Prayer

Pilotları uçuşun ortasında beklenmedik bir şekilde öldükten sonra, yolcu Doug White uçağı güvenli bir şekilde indirmeli ve tüm ailesini aşılmaz bir tehlikeden kurtarmalıdır.

Samaritan

On üç yaşındaki Sam Cleary, gizemli ve münzevi komşusu Bay Smith’in aslında göz önünde saklanan bir efsane olduğundan şüphelenir. Yirmi yıl önce, Granite City’nin süper güçlü kanun kaçağı Samaritan’ın rakibi Nemesis ile girdiği ateşli bir depo savaşından sonra öldüğü bildirilmiştir. Çoğu kişi Samaritan’ın yangında öldüğüne inanıyor ancak şehirdeki bazıları, Sam gibi, onun hâlâ hayatta olduğunu umuyor. Artan suç ve kaosun eşiğindeki şehir ile Sam, şehri harabeden kurtarmak için komşusunu saklandığı yerden çıkarmaya ikna etmeyi görev edinir.

Fall

En iyi arkadaşlar Becky ve Hunter için hayat, korkuları yenmek ve sınırları zorlamaktan ibarettir. Ancak 2000 fitlik uzak, terk edilmiş bir radyo kulesinin tepesine çıktıktan sonra, kendilerini aşağı inemeyecek bir halde bulurlar. Şimdi Becky ve Hunter’ın uzman tırmanma becerileri, elementlerden, malzeme eksikliğinden ve baş dönmesine neden olan yüksekliklerden kurtulmak için çaresizce savaşırken nihai teste tabi tutulacak.

Şeytan Kapanı

25 yaşındaki rahibe Ann, şeytan çıkarma ayini gerçekleştirmenin onun görevi olduğuna yürekten inanır. Ancak bu düşüncesi kurumun gelenekleriyle çelişir. Kurum, kız kardeşlerin şeytan çıkarmalarına izin vermez, sadece rahipler şeytan çıkarma görevini üstlenebilir. Özel yeteneğini hisseden bir profesör olan bir akıl hocasının desteğiyle Ann’in, gerçek eğitim oturumlarını gözlemlemesine izin verilir. Ann’in kendini kanıtlama arzusu, okulun en rahatsız hastalarından biriyle tanıştığında kişisel bir hal alır. Bir seans sırasında Ann, okulu istila eden ve kendi geçmişiyle gizemli bağları olan şeytani bir güçle yüz yüze gelir.

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, dünyanın kaderini değişterecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadeleyi konu ediyor. Yıllar önce üretilen ve Orta Dünya topraklarına kandan başka hiçbir şey getirmeyen yüzüklerin sonuncusu, üretiminden yüz yıllar sonra ortaya çıkar. Amcasının kendisine emanet ettiği yüzüğün nelere kadir olduğundan habersiz olan Frodo, büyücü Gandalf’ın anlattıkları sonrasında dehşete kapılır. Bu yüzükten ve müstakbel savaşlardan kurtulmanın tek yolu, gücünü toplamaya çalışan Sauron’u da engellemek için bu yüzüğü yok etmektir. Yüzüğü yok edilebileceği tek yer olan Mordor’a götürmek için kendini feda eden savaşçılardan oluşan bir ekip oluşturulur. Çok uzun ve çetin geçecek olan yolculuk başlar. Orta Dünya’nın kaderi, bu insanların ellerindedir.