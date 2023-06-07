Amazon Prime güncellenen fiyat etiketine rağmen son derece kaliteli içerikleriyle biliniyor ve gerek Gaming kapsamında gerekse akış hizmeti kapsamında birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Ülkemizde de giderek artan abone kitlesini tutabilmek adına kendini geliştirmeye çalışan Amazon Prime’ın bu ayki en iyi filmleri ise şu şekilde…

Amazon Prime En İyi Filmler Haziran Top 10

Air

Air Jordan markasıyla spor ve kültür dünyasında devrim yaratan, o zamanlar keşfedilmemiş bir Michael Jordan ile Nike’ın acemi basketbol bölümü arasındaki ezber bozan ortaklığı keşfedin.

Medellín

Küçük kardeşini Medellín kartelinin tehlikeli narkotiklerinin elinden kurtarmak için Reda’nın tamamen çılgınca olduğu kadar basit bir planı vardır: Bir ekip kurmak ve Kolombiya’ya baskın yapmak. Ancak kartel liderinin oğlunu kardeşinin canıyla takas etmek için kaçırmaya karar verdiğinde bu macera tamamen kontrolden çıkacaktır.

Operation Fortune: Ruse de Guerre

Uluslararası istihbarat teşkilatı Five Eyes, dünya düzenini bozmakla tehdit eden ölümcül yeni bir silah teknolojisinin satışını engellemek için MI6 ajanı Orson Fortune’u işe alır.

Bholaa

Eski bir hükümlü cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez kızıyla tanışmaya çalışır. Ancak, bir müfettiş tarafından planlanan bir uyuşturucu baskını nedeniyle girişimleri kesintiye uğrar.

Morbius

Nadir rastlanan bir kan hastalığıyla tehlikeli bir şekilde hasta olan ve aynı kaderi paylaşan başkalarını kurtarmaya kararlı olan Dr. Michael Morbius, umutsuz bir kumar oynamaya girişir. İlk başta radikal bir başarı gibi görünen şey, kısa sürede potansiyel olarak hastalıktan daha kötü bir çare olduğunu ortaya çıkarır.

The Tomorrow War

İşgal altında bulunan dünyada insanlar, uzaylılara karşı verdikleri savaşta büyük bir yenilgiye uğrar. Artık değişen düzende yaşayan bilim insanları, sistemi değiştirmek için asker yetiştirmeye karar verir. Savaşa hazırlanmak için yeni bir yol keşfeden bilim insanları tarafından yetiştirilen askerlerin vereceği savaş, insanlığın geleceğini belirleyecektir.

Samaritan

On üç yaşındaki Sam Cleary, gizemli ve münzevi komşusu Bay Smith’in aslında göz önünde saklanan bir efsane olduğundan şüphelenir. Yirmi yıl önce, Granite City’nin süper güçlü kanun kaçağı Samaritan’ın rakibi Nemesis ile girdiği ateşli bir depo savaşından sonra öldüğü bildirilir. Çoğu insan Samaritan’ın yangında öldüğüne inanıyor, ancak bazıları, Sam gibi, onun hâlâ hayatta olduğunu umuyor. Artan suç ve kaosun eşiğindeki şehir ile Sam, şehri harabeden kurtarmak için komşusunu saklandığı yerden çıkarmaya ikna etmeyi görev edinir.

Survive

Uçakları karla kaplı uzak bir dağa düştüğünde, Jane ve Paul hayatta kalan tek kişi olarak hayatları için savaşmak zorunda kalır. Birlikte vahşi doğanın dışına ürkütücü bir yolculuğa çıkarlar.

Wild Card

Eski bir kompülsif kumarbaz olan Nick Wild bu alışkanlığını bırakıp yeni bir hayata başlamaya karar verir. Güvenlik görevlisi ve koruma olarak çalışmaya başlar ve hayatını sadece bu şekilde kazanır. Tek prensibi ise asla silah ya da benzeri bir mekanizma kullanmamaktır. Fakat yakın bir arkadaşı azılı bir çete tarafından ölesiye dövüldüğünde prensiplerini yeniden düşünecek ve intikam planları kurmaya başlayacaktır.

Spider-Man: No Way Home

Peter Parker’ın maskesi düşer ve artık normal hayatını bir süper kahraman olmanın yüksek risklerinden ayıramaz. Doctor Strange’den yardım istediğinde, risk daha da tehlikeli hale gelir ve onu Örümcek Adam olmanın gerçekten ne anlama geldiğini keşfetmeye zorlar.