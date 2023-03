Amazon Prime Gaming 900 TL Değerindeki Oyunları Ücretsiz Veriyor!

Günümüzün en popüler platformlarından biri olan Amazon Prime Gaming Nisan ayında kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Amazon Prime Gaming toplamda değeri 900 TL olan oyunları Nisan ayında ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtacak.

Bu oyunlar arasında en dikkat çeken oyunlardan bazıları şu şekilde; Wolfenstein: The New Order, Ninja Masters, Beholder 2, Ghost Pilots oyunları oldukça dikkat çekmekte.

Bunun yanında her ay League Of Legends ödüllerini unutmamak gerekir, Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan League Of Legends oyununa verilen RP ve kapsül ödülleri oyuncuların oldukça beğenisini toplamıştı.

Amazon Prime Gaming Nisan Ücretsiz Oyunları

Wolfenstein: The New Order

Ninja Commando

Art of Fighting 3

The Beast Inside

Icewind Dale: Enhanced Edition

Crossed Swords

Ghost Pilots

Beholder 2

Terraformers

Metal Slug 4

Ninja Masters

Looking for Aliens

Grime

Sengoku

Magician Lord

Eğer bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız Amazon Prime Gaming üyeliğini sadece 7,90TL gibi bir üyelik fiyatı ile bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.