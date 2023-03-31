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Amazon Prime Gaming 900 TL Değerindeki Oyunları Ücretsiz Veriyor!

Amazon Prime Gaming toplamda değeri 900 TL olan oyunları Nisan ayında ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtacak.

Mustafa

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Amazon Prime Gaming Nisan

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Günümüzün en popüler platformlarından biri olan Amazon Prime Gaming Nisan ayında kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Amazon Prime Gaming toplamda değeri 900 TL olan oyunları Nisan ayında ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtacak.

Bu oyunlar arasında en dikkat çeken oyunlardan bazıları şu şekilde; Wolfenstein: The New Order, Ninja Masters, Beholder 2, Ghost Pilots oyunları oldukça dikkat çekmekte.

Bunun yanında her ay League Of Legends ödüllerini unutmamak gerekir, Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan League Of Legends oyununa verilen RP ve kapsül ödülleri oyuncuların oldukça beğenisini toplamıştı.

Amazon Prime Gaming Nisan Ücretsiz Oyunları

Wolfenstein The New Order
  • Wolfenstein: The New Order
  • Ninja Commando
  • Art of Fighting 3
  • The Beast Inside
  • Icewind Dale: Enhanced Edition
  • Crossed Swords
  • Ghost Pilots
  • Beholder 2
  • Terraformers
  • Metal Slug 4
  • Ninja Masters
  • Looking for Aliens
  • Grime
  • Sengoku
  • Magician Lord

Eğer bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız Amazon Prime Gaming üyeliğini sadece 7,90TL gibi bir üyelik fiyatı ile bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

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Samsung, Apple İçin MacBook Air OLED Panelleri Üretiyor!
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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