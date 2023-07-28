Amazon Prime Gaming Ağustos Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Günümüzün en ünlü ve gelişen oyun satın alma platformlarından biri olan Amazon Prime Gaming ücretsiz oyun dağıtımı konusunda diğer rakiplerinden geri kalmamakta. Bugünkü yazımızda sizlere Amazon Prime Gaming Ağustos ayı ücretsiz oyunları nelerdir bahsedeceğiz.

Bildiğiniz gibi Epic Games ve diğer buna benzer diğer platformlar ücretsiz oyun dağıtımı konusunda oldukça başarılı bir politika izlemekte. Son zamanlarda Prime Gaming ise oyun dağıtımı konusunda oldukça başarılı bir yol izlediğini görüyoruz. Özellikle League of Legends üzerinden yaptığı kampanya oldukça beğenilmekte.

Şimdi gelelim Prime Gaming Ağustos ayında oyunculara hangi oyunları ücretsiz verecek bir göz atalım;

Payday 2 “The Gage Mod Courier” DLC

Farming Simulator 19

Blade Assault

Star Wars: The Force Unleashed 2

Foretales

Driftland: The Magic Revival

In Sound Mind

Summertime Madness

Yukarıda ki oyunlara göz attığımız zaman Prime Gaming her türden oyunu ücretsiz vererek güzel bir oyun dağılımı yapmışa benziyor özellikle Payday 2 ve Farming Simulator 19 en dikkat çeken oyunlar arasında.

Bu oyunları Prime Gaming üyeliği ile birlikte 03-31 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.