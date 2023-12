Amazon Prime Gaming Aralık 2023 Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

Amazon Prime Gaming platformuna bu ay eklenecek yüzlerce dolar değerindeki oyunlar açıklandı. Asteroids: Recharged’den SeaOrama: World of Shipping’e, DEATHLOOP’dan Akka Arrh’a kadar Amazon Prime Gaming Aralık 2023 ücretsiz oyunlarına Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım. Hangi oyun hangi tarihte platforma gelecek, işte detaylar…

Amazon Prime Gaming Aralık 2023 Oyunları Netleşti

Amazon Prime Gaming’e Aralık ayında eklenecek oyunlar tarihlerine göre şu şekilde olacak:

7 Aralık itibariyle platforma gelecek oyun

DEATHLOOP

Arkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından; PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows (PC) ile Xbox Cloud Gaming için 2021 yılında yayınlanan FPS aksiyon nişancılık oyunu DEATHLOOP’un Steam de “çoğunlukla olumlu” 20 bine yakın incelemesi bulunuyor. Steam üzerinden güncel olarak 35,99 dolara satılan oyun Amazon Prime Gaming aboneleri için ücretsiz hale gelecek.

14 Aralık itibariyle platforma gelecek oyunlar

Akka Arrh

Llamasoft Ltd. tarafından geliştirilen ve Atari tarafından bu yılın Şubat ayında; PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows (PC) ile Xbox X ve S Serisi için piyasaya sürülen Shoot ‘Em Up nişancı oyunu Akka Arrh hali hazırda Steam üzerinden 19,99 dolara satılmakta.

Aground

Fancy Fish Games ile SnöBox Studio ortaklığında geliştirilen ve yine Fancy Fish Games ile Whitethorn Games ortaklığında; Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Linux, Microsoft Windows (PC) Klasik Mac OS ile Mac OS için piyasaya sürülen açık dünya, üs inşa etme, hayatta kalma RPG’si Aground hali hazırda Steam de 7,99 dolardan satılmakta… Oyun, Amazon Prime Gaming’e bu ay ücretsiz şekilde eklenecek.

SeaOrama: World of Shipping

Hidden Tower Studios ve SeaOrama ortaklığında geliştirilen ve 14 Aralık itibariyle PID Games tarafından piyasaya sürülecek olan simülasyon strateji oyunu SeaOrama: World of Shipping, çıktığı gün Amazon Prime Gaming’e gelecek. Böylece platformun abonelerine önemli bir jest yapılmış olacak.

21 Aralık itibariyle platforma gelecek oyun

Kombinera

Graphite Lab ile Joystick tarafından geliştirilen ve Atari tarafından Nisan 2022 itibariyle; PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Linux, Microsoft Windows (PC), Xbox X ve S Serisi ile Klasik Mac OS için çıkış yapan platform bulmaca oyunu, Steam üzerinden hali hazırda 14,99 dolardan satılmakta.

28 Aralık itibariyle platforma gelecek oyunlar

A Tiny Sticker Tale

Ogre Pixel tarafından geliştirilen ve bu yıl; Nintendo Switch, Linux, Microsoft Windows (PC), MacOS ile Klasik Mac OS için yayınlanan rahatlatıcı bulmaca macera oyunu A Tiny Sticker Tale, güncel olarak Steam üzerinden 5,79 dolardan satılmakta. Oyunun Steam incelemelerinde “çok olumlu” görüş ortalaması yakaladığını da belirtmekte fayda var.

Asteroids: Recharged

Adamvision Studios ile SneakyBox tarafından geliştirilen ve Atari tarafından yayınlanan Shoot ‘Em Up nişancı oyunu Asteroids: Recharged, Amazon Prime Gaming abonelerine bu ay ücretsiz sunulacak bir diğer yapım. 2021 yılı sonunda; PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Linux, Microsoft Windows (PC), MacOS, Xbox X ve S Serisi ile Stadia için yayınlanan oyunun Steam fiyatı ise 9,99 dolar olarak tespit edilmiş ve bu fiyat üzerinden alıcı buluyor.

Yukarıdaki 7 oyunun toplam değerinin günümüz itibariyle Steam üzerinde yaklaşık 200 dolar olduğunu belirtebiliriz.