Ana Sayfa » Oyun Amazon Prime Gaming Haziran Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu! Oyun Amazon Prime Gaming Haziran Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu! Emine Emre 3 Görüntüleme

Amazon Prime Gaming her ay kullanıcılarına ücretsiz oyun hediye ediyor. Amazon’un ülkemize özel bu abonelik servisi, oyuncular tarafından oldukça beğenilmekte. Mayıs ayının sonu geldiğimiz bu günlerde Amazon Prime Gaming Haziran ayı ücretsiz oyunları da açıklandı. Haziran ayında sevilen yapımlardan oluşan tam 7 oyun severlere Prime Gaming’de bedava sunulacak. İşte merakla beklenilen liste..

Amazon Prime Gaming Haziran Ayı Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Amazon Prime Gamin Haziran ayında platforma ekleyeceği ve kullanıcılara ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Haziran ayında farklı tarihlerde olacak şekilde tam 7 beğenilen yapım Prime Gaming abonelerine sunulacak. Oyunların bir kısmı 3 Haziran’da bir kısmı da 7 Haziran’da Prime Gaming kütüphanesine eklenecek. Oyunların yanı sıra bazı oyun içi hediyeler de abonelere sunulacak.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Amazon her ay kullanıcılarına bedava oyunlar hediye ediyor. Bu oyunları kütüphanelerine ekleyen aboneler de hesaplarını kapatmadıkları sürece bu yapımları ücretsiz bir şekilde oynayabilmekte. Amazon Mayıs ayında kullanıcılarına Fallout 3: Game of the Year Edition ve Tomb Raider Game of the Year Edition gibi popüler oyunların da aralarında bulunduğu toplam 9 oyunu ücretsiz sunmuştu. Bahse konu oyunları hala indirmemiş olanlar varsa Mayıs ayı bitmeden kütüphanesine ekleyebilir.

Haziran ayında Amazon’un ücretsiz sunacağı oyunlar arasında STAR WARS Battlefront 2, Mythforce ve Genesis Noir gibi sevilen oyunlar bulunuyor. Prime Gaming’de ücretsiz sunulacak Haziran ayı oyunları ve tarihleri aşağıdaki gibi listelenebilir:

Star Wars Battlefront 2 (Klasik, 2005) – 6 Haziran (GOG)

(GOG) Weird West: Definitive Edition – 6 Haziran (Epic Games Store)

Genesis Noir – 6 Haziran (Amazon Games App)

Everdream Valley – 13 Haziran (Amazon Games App)

Mythforce – 13 Haziran (Epic Games Store)

– 13 Haziran (Epic Games Store) Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread – 13 Haziran (GOG)

(GOG) Projection: First Light – 13 Haziran (Amazon Games App)

Amazon Prime Aboneliği Nasıl Alınır ve Fiyatı Ne Kadar?

Prime Gaming abonesi olmak için öncelikle Amazon Prime web sitesine girilir ve Prime Gaming ya da Twitch Prime sekmelerinden birine tıklanarak Prime Gaming sayfasına gidilir. Burada ücretsiz deneyin ya da üye ol seçenekleri tıklanarak üye olunur.

Amazon Prime abonelik hizmeti ilk ay için ücretsiz sunulmakta. Sonraki aylarda ise aylık ücret 39 TL olarak belirlenmiş durumda. Prime Gaming avantajlarından faydalanmak için cüzzi bir fiyatla abone olabilirsiniz.