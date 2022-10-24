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Amazon Prime Gaming Kasım 2022 Ücretsiz Oyunları!

Bugünkü yazımızda sizlere Amazon Prime Gaming Kasım ayında muhtemel dağıtılacak ücretsiz oyunlardan bahsettik.

Mustafa

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Amazon Prime Gaming Kasım

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Günümüzün en büyük platformlarından biri olan Amazon bildiğiniz üzere her ayın sonunda bir sonraki ay abonelerine özel ücretsiz oyun dağıtımı yapmakta. Özellikle oyun piyasasının son zamanlarda oldukça hareketli olmasından ötürü şirket oyuncu kitlesine oldukça dikkat etmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Amazon Prime Gaming Kasım ayında muhtemel dağıtılacak ücretsiz oyunlardan bahsettik.

Amazon Prime Gaming, şuan da bulunduğumuz ekim ayında Fallout 76, Total War: Warhammer II ve Middle-earth: Shadow of War gibi kaliteli oyunları ücretsiz bir şekilde sunmuştu. Sızıntılara göre şirket, önümüzdeki ay Prime Gaming abonelerine özel Fallout New Vegas Ultimate Edition ve WRC 9 FIA World Rally Championship dahil 7 oyunu ücretsiz halde sunmayı planlıyor.

Kasım ayında ücretsiz şekilde sunulması planlanan oyunlar şu şekildedir;

Facility 47
  • Fallout New Vegas Ultimate Edition
  • WRC 9 FIA World Rally Championship
  • Last Day of June
  • Indiana Jones and The Last Crusade
  • Etherborn
  • Whispering Willows
  • Facility 47

Bu paketten yararlanmak istiyorsanız 7.90 TL karşılığında alacağınız Amazon Prime aboneliğini ile bu tür kampanyalardan yararlanabilirsiniz.

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