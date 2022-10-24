Android için en iyi iş uygulamaları

Eski ve yeni işletmeler, teknolojinin amansız yürüyüşünden yararlandı. Müşterilerle bağlantı kurmayı ve kiralamayı daha erişilebilir hale getiren API’lerden, reklam verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış algoritmalara, işletmeler ve teknoloji el ele gider. Bu platformlar, bir muhalefet denizinin ortasında işlerini büyütmek isteyen daha küçük araçlara fayda sağlıyor. Bu harika Android uygulamalarının yardımıyla, en sevdiğiniz Android telefonunuzdan işletmelerinizi her yerde, her zaman yönetmek için mükemmel olan profesyonel iş araçlarına erişebileceksiniz.

WhatsApp Business

Tanıdık bir adla açtığınızda, WhatsApp’ı verimli bir iş aracı olarak kullanmanın kulağa aptalca geldiğini düşünebilirsiniz. Ancak WhatsApp Business, dünya çapındaki müşterilerle hızlı ve verimli iletişime olanak tanıyan, küçük işletmelere fayda sağlamak için özel olarak yapılmış bir uygulamadır. Uygulama bunu, mesajları sıralamak ve hızlı bir şekilde yanıt vermek için otomasyonu kullanarak başarır. WhatsApp Business, kullanımının ücretsiz olmasının yanı sıra, kullanıcıların potansiyel müşterilerin göz atması için hizmette ürünleri görüntülemesine olanak tanır. Otomasyon, algoritmanın ağır işlerin üstesinden gelmesine izin verirken insan unsurunu koruyan bir iş modeli oluşturmak için manuel mesajlaşma ile sorunsuz bir şekilde çalışır. İş verimliliğinizi artırmak istiyor ancak WhatsApp konfor alanından çıkmak istemiyorsanız, buna bir göz atmaya değer.

WhatsApp Business Kullanıcı Puanı 4.3 Play Store'den indir

Slack

Slack, özelleştirme seçenekleri ve yaşam kalitesi özellikleriyle dolu bir ekip içinde iletişim için mükemmeldir; Slack, işiniz için ideal bir iletişim aracıdır. Slack’te mesajlaşma, geleneksel e-postayı önemli bir farkla geride bırakıyor; metinler pratik olarak anlıktır ve kişiselleştirme seçenekleriyle doludur. Discord’a benzer ileti dizileri ve kanallar oluşturma seçenekleriyle arayüz basit ve gezinmesi kolaydır, bu nedenle alışkın olduğunuzdan çok uzakta hissetmeyeceksiniz. Takım koordinasyonunuzu geliştirmek için şık ve verimli bir şey arıyorsanız, Slack pahalı ama paha biçilmezdir.

Slack Kullanıcı Puanı 4.0 Play Store'den indir

Asana

Örnek proje yönetimi yazılımına iyi bir örnek olan Asana, iş modelinizi optimize etmek için özellikler ve seçeneklerle dolu mükemmel bir premium hizmet sunar. Hepsinden iyisi, bir hizmet için ödeme yapma fikrinden hoşlanmıyorsanız, Asana eşit kalitede ücretsiz bir alternatifle arkanızda. Ücretsiz hizmet, projeleri ve ekipleri yönetmek, etkinlik ve ilerlemeyi günlüğe kaydetmek ve birden çok projeyi tek bir arayüzden görüntülemek için kapsamlı bir özellik listesi sunar. Bireysel yönetim ve dikkat gerektiren birden fazla projeyi yönetenler için şiddetle tavsiye edilir.

Asana Kullanıcı Puanı 4.3 Play Store'den indir

Forecast

Forecast, ekibinizi hangi eylemlerin yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmek için renk kodlamasını kullanarak üretkenliği artırmaya yönelik benzersiz bir yaklaşım sunar. Renk atamaları, üretkenlik çizginizdeki belirli durumları ve olup bitenleri hızlı ve verimli bir şekilde algılamanıza olanak tanır. Uygulama ayrıca, potansiyel ticari girişimlerin maliyetlerini bütçelendirerek, öngörüde harikadır. Harcamalar, sizin haberiniz olmadan bir kuruş bile harcanmaması için genel olarak izlenir. İşinizi uygun maliyetli bir ortamda düzene sokmak aradığınız şeyse, Tahmin idealdir.

Forecast App Kullanıcı Puanı – Play Store'den indir

Trello

Harika bir ilerleme takipçisi olan Trello, sizin ve ekibinizin proje gelişimini takip etmesine yardımcı olur. Uygulama, bir üretkenlik kontrol listesi tasarlamak, ne yaptığınız, ne yapmanız gerektiği ve gelecekte ne yapacağınız için mükemmeldir. Bu ızgaraların girdileri, atanan, görev, alt görevler ve daha fazlası gibi birçok tanımlayıcı özelliği içerebilir. Trello’nun tasarruf avantajlarından biri, neredeyse her tür veri için kullanılabilmesidir ve bu da onu benzersiz ürünler veya hizmetlerle uğraşan her türlü iş için ideal kılar. İşlevsel olarak bazı rakiplerden daha zayıf olsa da Trello, siz ve ekibiniz için değerli bir hedef ve hedef yol haritası sunar.

Trello Kullanıcı Puanı 4.5 Play Store'den indir

Teams

Yakın zamanda uzaktan çalışmaya katıldıysanız, muhtemelen bu uygulamaya aşinasınızdır. Uygulama, anlaşılması kolay ve sadelik açısından diğer Microsoft yazılımlarıyla uyumlu bir arayüzle, hem mesajlaşma hem de video konferans görüşmeleri yoluyla birden fazla ekip üyesiyle konferans iletişimi sunar. Microsoft Teams, word ve excel gibi diğer Microsoft hizmetleriyle hızlı entegrasyon sağlar. Ekibinizle gerçek zamanlı olarak konuşmak, üretkenliğinizi hızla artırma potansiyeline sahiptir; teslim edilmesi zaman alan ve insan unsurunu kaybetme riski taşıyan e-postalarla zaman kaybetmemek. Bu işbirliği öğesi, ekibinizin önemli belgeleri hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşmasına olanak tanıyan bulut depolamadan da yararlanır. Ekip yönetimi yazılımında aradığınız şey basitlik ise, Teams harikalar yaratır.

Teams Kullanıcı Puanı 4.6 Play Store'den indir

Scoro

Projelerinizi ve satışlarınızı optimize etmek için mükemmel bir uygulama olan Scoro, işinizi yönetmek için ilgili tüm bilgileri, karışık görünmekten kaçınan net sınırlarla tek bir arayüzde görüntüler. Mevcut görevleriniz, çalışmak için harcadığınız süre ve işlem hattı durumunuzun tümü aynı anda görüntülenir, gerçek zamanlı olarak güncellenir ve bir mobil uygulama biçimine uyacak şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır. Scoro, dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmayı ve hayati bilgiler için bekleme sürelerini ortadan kaldırmayı, her zaman güncel gerçeklere ve rakamlara sahip olmanızı sağlamayı amaçlar ve ayrıca ekibinizin rahatlığı için Outlook, Dropbox ve Google Drive gibi diğer hizmetlerin entegrasyonuna izin verir. Girişiminizi sarsmak ve işinizin yönünü düzenlemek için harika bir hizmet.

Scoro Kullanıcı Puanı – Play Store'den indir

Hareket halindeyken ekibinize liderlik etmek

Mobil cihazların gelişimi, toplantı odalarından ve evrak çantalarından kolaylık, yenilikçilik ve anlayışa doğru eğilerek işi geri döndürülemez bir şekilde değiştirdi. Evden çalışma ve faydaları teknoloji açısından daha uygulanabilir hale geldikçe, modern iş uygulamaları, insan unsuru devreye girdiğinde, hastalık ücretini ve tatil günlerini yönetirken ve hatta isteksiz ekip üyelerinin dünyanın herhangi bir yerinden katkıda bulunmasına izin verdiğinde beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir. Hepsi Android cihazınızın rahatlığında. Bir düğmeye dokunarak işinizi geliştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.