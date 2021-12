Yılın En İyi 100 Android Uygulaması

Yılın sonuna yaklaşırken, Android telefonlarda en çok kullanılan ve en iyi uygulamaları bir araya getirmeye karar verdik. Bu yazımızda en iyi 100 Android uygulamasına erşişeceksiniz.

En İyi 100 Android Uygulaması

1- Sketchbook

Android cihazınızda bir şeyler boyamak ya da çizmek isterseniz birçok uygulama var ancak Sketchbook; kullanım kolaylığı ve tasarımı sayesinde diğerlerinden çok daha iyi. Hiçbir şey çok karmaşık değil ve tüm araçlar bir dokunuş uzağınızda. Uygulama, katmanları destekliyor ve çok çeşitli fırça ve kalem/kalem uçları sayesinde, daha fazlasını istemek için asla zor durumda kalmazsınız.

2- Shazam

Shazam, 13 yıldır Android’de kullanılabilen bir müzik tanıma ve keşif uygulamasıdır. Bu uygulamada reklam yok ve tamamen ücretsiz. Elbette, Google ve diğer telefon üreticilerinin benzer uygulamaları ve işlevleri var ancak Shazam bağımsız ve bir melodi tanımladığınızda kolay keşif için bir dizi ekstra özellik sunar. Bu nedenle, çalmakta olan rastgele bir şarkıyı kimin yazdığını bilmeniz gerekiyorsa, telefonunuzu açın, bu uygulamayı başlatın.

3- Snapseed

Android yıllardır kaliteli fotoğraf düzenleme uygulamalarından yoksundu, ancak Snapseed’in piyasaya çıkmasıyla artık durum böyle değil. Profesyonellerin ve amatörlerin, tam özellikli bir uygulamaya sahip bir masaüstü bilgisayara atlamalarına gerek kalmadan fotoğraflarını düzeltmeleri ve düzenlemeleri için kolay bir yol sağlayan sağlam bir düzenleme uygulamasıdır. Snapseed, Photoshop’un masaüstü sürümünün yerini tutmayabilir, ancak mobil sürümü kesinlikle hepsini geride bırakıyor. Hepsinden önemlisi de uygulama ücretsizdir.

4- WhatsApp

Messenger uygulamalarıyla dolu bir dünyada WhatsApp, muazzam ve özel bir kullanıcı tabanıyla en başarılıları arasındadır. Buna, kullanıcıların sohbetlerini masaüstüne götürmelerini sağlayan entegre bir web sürümünü de ekleyince rakiplerine fark atması kaçınılmaz oluyor. Facebook’a ait bu uygulama, Signal’in arkasındakiler tarafından sağlanan şifreli mesajlaşma ile destekleniyor.

5- Tasker

Tasker, Android’deki en güçlü araçlardan biridir ve Google’ın OS erişiminden sürekli olarak uzaklaşmasına rağmen, uygulama bir hedef kitle bulmaya devam etti. Bu da Tasker’ın ne kadar yararlı olduğunun bir kanıtı. Günün belirli bir saatinde karanlık modu açmak veya işten sonra evinizdeki kablosuz ağa bağlandığınızda bildirimleri otomatik olarak kapatmak gibi kendi otomasyonlarınızı kurmak için 350’den fazla farklı işlem mevcut.

6- ZOOM: Cloud Meetings

Covid yüzünden, çoğumuz video konferans hizmeti ZOOM’a aşinayız. Uygulama ücretsizdir ve ücretsiz toplantılarında 100’e kadar katılımcıyı destekler; hizmetin şu anda bu kadar popüler olmasının nedeni tam da bu. Ayrıca ücretli planları da var ve bu planlar, toplantılar için izin verilen süre sınırını uzatırken, izin verilen katılımcı sayısını da 1000’e çıkarmaktadır. Kurulumu kolaydır ve büyük bir işletmeniz yoksa, Chromebook’larda bile arkadaşlarınızla ve ailenizle ücretsiz olarak kolayca kullanabilirsiniz.

7- Snapchat

Snapchat ile, bir veya birkaç arkadaşınızla hızlı bir şekilde fotoğraf çekip paylaşabilirsiniz. Uygulama ayrıca sesli ve görüntülü aramayı da destekler. İşin aslı şu ki, ne yayınlarsanız yayınlayın bir gün sonra kaybolur. Çevrenizdeki dünyayı paylaşmanın eğlenceli ve geçici bir yolu.

8- Signal

Güvenlik ve mahremiyet için sözde hizmet veren birçok uygulama var ancak Signal; güvenlik konusunda endişe duymadan kolayca iletişim kurmasını sağlamak amacıyla sıfırdan meydana geldi. Signal, şifreli aramalar ve mesajlar göndermek ya da almak için oluşturulmuş bir uygulamadır. Uygulamanın görünümü ve verdiği his de sürekli gelişmeye devam ediyor.

9- Cookpad

Cookpad, sizi bir sürü tarifle buluşturuyor. Kolayca favori tariflerinizi ekleyin, alışveriş listelerini yönetin ve önceden beğendiklerinize göre seveceğiniz yeni tarifler bulun. Kullanmaya başladığınızda, dışarıda yemek yemek için bir bahaneniz olmayacak.

10- Adidas Running by Runtastic

Eskiden Runtastic PRO olarak adlandırılan Adidas Koşu uygulaması, favori koşu rotalarınızı izlemekten çok daha fazlasını yapabilir. Bu mükemmel fitness uygulaması, her türlü yararlı veriyi takip eder ve gelecekteki gezileri planlamanıza yardımcı olmak için bilgi açısından zengin haritalar oluşturur. Bisiklet, yürüyüş ve yürüyüş için de kullanılabilir bir uygulamadır.

11- Anchor

Kendi podcast’inizi kaydetmek istiyorsanız, Anchor muhtemelen bunu yapmanın en kolay yollarından biridir. Bu uygulama, kendi başınıza veya arkadaşlarınızla kayıt yapmanıza ve tüm podcast bölümlerini tamamen telefonunuzdan oluşturmanıza olanak tanır. Anchor, uygulamadaki her klibi mükemmelleştirmek için bazı temel ses düzenleme araçlarını bile uygular. Son zamanlarda uygulama, platformdaki içerik oluşturucular için bir para kazanma programı da duyurdu.

12- Duolingo

Başka bir dil öğrenmek istiyorsanız, Duolingo dil öğrenimini küçük boyutlu dersler ve kullanıcı dostu bir arayüz ile oyunlaştırıyor. Duolingo, basit kelimelerle başlayıp oradan inşa ederek yeni bir dil öğrenme veya zaten bildiğiniz bir dili tazeleme rehberinizdir. Uygulamayı ne kadar çok kullanırsanız, kilidini o kadar çok açar ve – pratik yaparak – o kadar çok şey öğrenirsiniz. Türkçeden başka bir dil öğrenmek isteyenler için şu an İngilizce, Almanca ve Rusça seçeneklerini sunuyor.

13- Malwarebytes

Birkaç yıl önce, Malwarebytes yalnızca zararlı yazılımları taramak ve onlardan kurtulmak için kullanılıyordu. O zamanlarda komple koruma sağlamak için başka bir antivirüs ile birlikte kullanmak gerekiyordu. Ücretsiz sürüm için bu halen geçerli. Kullanışlı bir araç ama gerçekten iyi olması için aktif bir tarayıcı içeren antivirüs programı ile birlikte kullanılmalı. Ücretsiz sürümü kendi başına yeterli koruma sağlamıyor. Bunun yanında günümüzde, Malwarebytes premium sürümü tek başına bir antivirüs olarak %100 etkili ve tüm zararlı yazılım türlerine karşı gerçek zamanlı koruma sağlıyor.

14- Twitter

Bazen haksız yere Facebook’un daha küçük versiyonu olarak görülen Twitter, her şeyin anında gerçekleştiği yerdir. Twitter, son dakika haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız, bulunmanız gereken en iyi yer. En sevdiğiniz içerik oluşturucuları, oyuncuları veya sanatçıları; gelen tüm haberleri, izlenimleri ve fikirleri anında takip edin

15- SwiftKey

SwiftKey, dört milyon indirmeye doğru yol alıyor ve bunun iyi bir nedeni var. Bu özel klavye size tam kontrol sağlıyor. Android uygulamanın kendisi 100’den fazla farklı temaya sahip ve hatta çektiğiniz veya arka plan olarak indirdiğiniz bir resimle kendi temanızı oluşturabilirsiniz. SwiftKey ayrıca 300’den fazla dil desteği içeriyor ve aynı anda beş farklı dili etkinleştirebilirsiniz.

16- Ablo

Ablo, sizi dünyanın her yerinden rastgele insanlarla buluşturan ve başka bir kültür hakkında bilgi edinmenize, dil pratiği yapmanıza veya dünya çapında insanlarla bağlantı kurmanıza yardımcı olmak amacıyla sohbetlerinizi ve görüntülü aramalarınızı gerçek zamanlı olarak çeviren bir android iletişim uygulamasıdır. Ablo’nun Play Store’a göre 10 milyondan fazla indirmesi var ve 525.000’den fazla kullanıcı, 5 üzerinden ortalama 3,8 yıldızla derecelendirdi. Ablo’yu Play Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

17- Simple File Manager Pro

Akıllı telefonunuza birsürü dosya indirme eğilimindeyseniz, onları düzenli tutmak için Simple File Manager Pro’ya ihtiyacınız olacak. Bu uygulama, microSD kartlar veya USB cihazlarıyla birlikte kök dosyalarınıza erişmek için sezgisel bir deneyim sunar. Ayrıca, isteklerinize uygun bir tema oluşturmak için birçok özelleştirme seçeneği de mevcut.

18- Netflix

Yüzlerce dizi ve film seçeneğiyle gittikçe popüler olan Netflix, çektiği yerel yapımlarla Türk izleyicilerinin de yoğun ilgisini görmekte. Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu olan Netflix, sunmuş olduğu farklı kategorilerdeki dizi ve filmler sayesinde 7’den 70’e herkese hitap ediyor.

19- Google Haberler

Google Haberler android uygulaması, alakalı haberleri sunmak için AI tekniklerini kullanır. Bu uygulama, kişiselleştirilmiş haberlerinizi gösteren “Sizin İçin” bölümünü sunar ve “Tam Kapsam” da farklı yayıncılar tarafından bildirilen aynı haberleri veya hikayeleri farklı bakış açılarını vurgulayarak görüntüler.

20- Adobe Photoshop Express

Adobe Photoshop Express, tüm fotoğraf meraklıları ve sosyal medyada fotoğraf paylaşmayı seven kişiler için en iyi ücretsiz android uygulamasıdır. Hızlı, kolay ve güçlü fotoğraf düzenlemeleri yapmak ve kolaj oluşturmak için en iyi araçlardan biridir. Fotoğraflarınıza rötuş yapmak için anında filtreler, çoklu ayarlama ve düzeltme seçenekleri ve sosyal medyada anında paylaşım gibi özellikler, Android uygulamasını en iyiler arasında öne çıkarır.

21- Facebook

2 milyar insan yanılıyor olabilir mi? Gezegendeki en büyük sosyal ağın iyi bir resmi android uygulaması var. Arkadaşlarınız ve ailenizle iletişiminizi sürdürün, anlık sohbetlere katılın ve push bildirimleriyle haberdar olun. Hepsinden iyisi, Facebook sadece Reddit ve Twitter’dan çalınan içeriklerin paylaşıldığı bir yer değil, çünkü dünyanın en büyük sosyal medya sitesi, alışveriş ve videolar için bölümlere ayrılmış durumda. Messenger ile de eşleştirilince daha iyi bir konuma sahip oluyor.

22- Daily Yoga

Daily Yoga, yeni başlayanlardan ileri seviyeye kadar herkes için gerçek bir yoga android uygulamasıdır. Ayrıca en profesyonel yoga dersleri ve planları, pilates, asanalar, meditasyon dersleri ve daha fazlasını sunar. Size sağlık yararları sağlar ve her gün yoga ile; zihninizi ve vücudunuzu zinde tutmanıza yardımcı olur.

23- VSCO

VSCO Editing App

VSCO, hem bir fotoğraf düzenleme uygulaması hem de fotoğrafların paylaşıldığı bir tür android sosyal ağ olarak tanımlanabilir. Fotoğraf düzenleme konusunda uzun yıllardır akla gelen ilk platformlardan biri olan VSCO, filtreleri ve basit düzenleme araçlarıyla her cihazda olması gereken bir uygulama

24- Clue

Clue, kadınların adet döngülerini takip etmelerini ve bir sonraki periyotlarının zamanını tahmin etmelerini kolaylaştırıyor. Uygulama ile enerji seviyesi, cinsel etkinlik ve adet döngüsüyle bağlantılı diğer detayları da takip etmeyi sağlıyor. Veri kullanımı konusunda şeffaf bir tavır içinde olması da Clue’ya değer kazandırıyor.

25- Spotify

Spotify, muhtemelen android müzik uygulamalarını düşündüğünüzde; aklınıza gelen ilk isimdir ve en iyi akış hizmetlerinden biri olduğu için de çok popüler. En son çıkan büyük albümlerden gelecek vaat eden oyunlara kadar geniş bir müzik yelpazesi sunuyor. Spotify ayrıca artık platformlarındaki en iyi podcast’lerden bazıları için video desteği de sunuyor. Denemek isterseniz ücretsiz bir sürümü var, ancak reklamsız dinlemek, müzik indirmek, herhangi bir şarkıyı çalmak ve sınırsız atlama yapmak istiyorsanız, ücret planı seçmelisiniz.

26- Evernote

En iyi yeni android uygulamalarından biri olan Evernote, tüm notlarınızı kolayca yönetmenize ve en iyi fikrinizi her zaman yanınızda tutmanıza yardımcı olur. Bir şeyi unutmak konusunda endişelenmenize gerek yok, çünkü Evernote fikirlerinizi, işle ilgili taslaklarınızı veya kişisel notlarınızı akıllı telefonunuzda tutmanıza olanak sağlayarak günlük işlerde üretkenliğinizi artırmanız için var.

27- Instagram

Fotoğraf ve video paylaşımına olanak sağlayan Instagram, daha birçok özelliğe sahip. Anılarınızı paylaşmak ve keyifli zaman geçirmek isteyenler için harika bir uygulama olduğunu belirtmek gerek. Instagram’ın başlıca araçları Hikayeler ve Reels oluyor. Instagram kullanıcıları, 24 saat içerisinde kaybolabilecek gönderiler olan Hikayeler ile günlük paylaşımlar yapabiliyor. Buna ek olarak Reels isimli kısa videolar ile TikTok benzeri bir araç vaat ediyor. Instagram günümün en popüler uygulaması.

28- Beatstar

Beatstar, bir ritim ve müzik oyunu. Şarkılar ile uyumlu bir şekilde tuşlara bastığınız bu android oyun, Guitar Hero’nun mobil versiyonu da diyebiliriz. Mobil bir oyun olması ve dokunmatik ekran ile oynanması sayesinde oyunun mekanikleri biraz daha farklı tabii ki. Ancak, oyunun son derece eğlenceli olduğunu belirtmek gerekli. Eğer müzik oyunlarını seviyorsanız Beatstar’dan daha iyisini bulmanızın zor olduğunu söyleyelim.

29- League of Legends: Wild Rift

Bilgisayar oyunu olan League of Legends’ı ya da LoL’u daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Aynı android oyunun mobil versiyonu olan Wild Rift, henüz üstünden bir yıl geçmemesine rağmen en iyi mobil oyunlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.

30- Youtube

İçerik platformu denince akla ilk gelen uygulamalardan birisi şüphesiz YouTube olur. Son 10 yılda hayatımızı değiştiren YouTube, dünyanın en büyük içerik platformlarından birisi. Her gün milyonlarca kullanıcıya kapılarını açan YouTube aynı zamanda yüzbinlerce içerik üreticisine de sahip.

31- AccuWeather

AccuWeather, dünyanın en popüler android hava durumu uygulamalarından birisi olmasıyla dikkat çekiyor. Uzun yıllardır dünyanın her yerinden kullanıcıya hizmet veren AccuWeather, birçok kullanıcının varsayılan hava durumu uygulaması oluyor. Dünyanın dört bir yanına hava durumu bilgisi sağlayan bu uygulama tabii ki farklı dil desteklerine de sahip. Bunların arasında Türkçe de yer alıyor.

32- PopFaces

Ünlülerin isimleri kafanızda takılıp kalıyorsa ve onları hatırlayamıyorsanız, bunun çözümü PopFaces’tir. Bu, ünlülerin isimlerini unutan, dizi ve film izlemeyi sevenler için en kullanışlı Android uygulamalarından biridir. Bu Android uygulamasıyla yüz tanıma teknolojisi, bir ünlünün adını bulmanızı kolaylaştırır.

33- LastPass

Lastpass, şifrelerinizi bir kasada güvende tutarak güvenli hale getirmenizi sağlayan bir şifre yöneticisi mobil uygulamasıdır. Bu android uygulama, kişisel bilgilerinizi potansiyel bilgisayar korsanlarından korumak için mühürler ve bunları size hatırlatmasını sağlar. Ayrıca bu ücretsiz Android mobil uygulamasının yardımıyla güvenli bir şifre oluşturabilirsiniz.

34- CamScanner

Belgelerinizi taramak ve PDF’lere dönüştürmek istiyorsanız, CamScanner indirmek için en iyi android uygulamadır. Bu mobil uygulama 200’den fazla ülkede mevcuttur ve her gün 500.000’den fazla yeni kayıtla 380 milyondan fazla cihaza yüklenir. Burada, içeriğinizi çeşitli cihazlarda tarayabilir, depolayabilir, senkronize edebilir ve ortak çalışabilirsiniz.

35- Mint

Ücretsiz bir Android uygulamasıyla parayı yönetmek ister misiniz? Mint uygulaması, özel bütçeler oluşturmanıza, kişiselleştirilmiş öngörüler elde etmenize, harcamaları izlemenize ve abonelikleri izlemenize yardımcı olmaya hazır. Bu hepsi bir arada ücretsiz mobil uygulama, güçlü finansal alışkanlıklar oluşturmanıza, hedefler belirlemenize, aylık faturaları görüntülemenize ve tasarruflarınızı artırmanıza olanak tanır.

36- Truecaller

Truecaller, spam ve dolandırıcılığı bulmak ve onlardan korunmak için en iyi Android uygulamalarından biridir. Bu Android mobil uygulaması, kullanıcıların otomatik aramaları, dolandırıcıları, telefonla pazarlamacıları ve diğer istenmeyen telefon numaralarını tanımlamasını ve engellemesini sağlar.

37- RunKeeper

RunKeeper android mobil uygulaması, yürüdüğünüz mesafeyi ölçmenize, hızınızı takip etmenize ve kilo kaybınızın haritasını çıkarmaya kadar, en iyi ücretsiz Android uygulamalarından biridir. Zindeliğinizi geliştirmeyi dört gözle bekliyorsanız, bu mobil uygulama motivasyonunuzu artırmanıza yardımcı olacaktır.

38- Morecast

Morecast, hareket halindeyken hava durumu bilgilerini almanızı sağlayan bir başka ücretsiz Android uygulamasıdır. Yaklaşan sıcaklık, kar fırtınası, yağmur ve daha fazlası bu Android uygulamasının yardımıyla görüntülenebilir. Bu gelişmiş Android hava durumu uygulaması, yerel ulusal hava durumu hizmetlerinden ve Morecast Veri Merkezlerinden veri sağlar

39- Dropbox

Dropbox, dosyaları buluta yükleyebileceğiniz ve aktarabileceğiniz en iyi ücretsiz Android uygulamalarından biridir. Dokümanları, fotoğrafları, videoları ve diğer dosyaları yedeklemek ve senkronize etmek ve bunları paylaşmak, bu ücretsiz Android uygulamasının yardımıyla kolaylaştı. Bu mobil uygulama, nerede olursanız olun hareket halindeyken kullanılabilir.

40- Grammarly

Dil bilgisinden yazıma, noktalama işaretlerinden her şeye, Grammarly uygulaması tüm yazarlar için en iyi yol arkadaşıdır. Bu kişisel yazı asistanı, editör ve dilbilgisi denetleyicisi olarak çalışan ücretsiz bir Android uygulamasıdır. Bu mobil uygulamanın yardımıyla net ve kendinizden emin bir şekilde yazabilirsiniz.

41- Bird Alone

Hızlı tempolu, rekabetçi ve çok oyunculu android oyunlardan hoşlanmıyorsanız, Bird Alone’a göz atmalısınız. Bir kuşla arkadaşlık kurduğunuz harika bir tek oyunculu deneyim. Bu kuşun başta normal soruları var ama sonunda tartışmalar ölüm dahil varoluşsal konulara doğru kayıyor. Bununla birlikte, birlikte şiir yazmak gibi eğlenceli şeyler de yaptığınız için o kadar olumsuz kalmıyor. Bird Alone’un tüm amacı, arkadaşınızı her gün kontrol etmek ve aslında yalnız olmadığından emin olmaktır.

42- Sleep Cycle

Google’ın önem verdiği Android Wear uygulamalarından biri olan Sleep Cycle uygulaması, uyku takibi konusunda size yardımcı olur, nazik bir alarm sesiyle sizi uyandırır ve akıllı saatiniz olmasa bile iyi çalışır. Akıllı saatiniz varsa, saat sizi uyandırmak için hafifçe titrer; yoksa, telefonunuzun alarmı sizi uyandıracaktır.

43- Canva

Canva

Canva, insanların Photoshop’u çok karmaşık buldukları durumlarda kullandıkları uygulamadır. Poster, logo ve afiş tasarlamayı kolaylaştırır ve uygulamayı kullanarak oluşturabileceğiniz çeşitli metin efektleri de dahil olmak üzere başlangıç için birçok ücretsiz şablona sahiptir. Canva, Android versiyonda gerçekten iyi çalışıyor – özellikle tabletlerde.

44- Call Of Duty: Mobile

Statista’nın verilerine göre Call of Duty: Mobile, çıkışının ilk iki ayında dünya çapında 172 milyon kez indirildi. Bu indirmelerin yaklaşık 28,5 milyonu ABD’den geldi. Popüler birinci şahıs nişancı oyununun android mobil versiyonu, yayıncı Activision Blizzard’dan sorunlu bir sürüm çıkarsa da, bu sorunlar büyük ölçüde çözülmüş ve insanları oyunu indirmekten caydırmamış gibi görünüyor.

45- DoubleTake by Filmic Pro

DoubleTake by Filmic Pro, telefonunuzdaki iki kamerayı da aynı anda kullanmanızı sağlıyor. Uygulama istediğiniz kamerayı birincil olarak seçebiliyor ve dilediğiniz zaman seçtiğiniz kameraları değiştirebiliyor. En güzel android kamera uygulamaları arasında yer verdiğimiz bu müthiş uygulama, fotoğraf çekmeyi sevenler için bir hazine değerinde.

46- Loóna: Bedtime Calm & Relax

Loóna: Bedtime Calm & Relax, müzikle birlikte uykunuzu düzenlemenizi sağlıyor. Uyuyamayanlar ve bir türlü uyku düzenini ayarlayamayanlar için harika bir araç. Ayrıca Loóna: Bedtime Calm & Relax, Google Play Store tarafından en iyi uygulama ödülüne layık görüldü. Uyku düzenleme uygulaması böylece, en iyi Android uygulamaları arasında kendine yer buldu.

47- Wattpad

En iyi kitap okuma uygulaması olarak görülen Wattpad, kullanıcılara milyonlarca e-kitabı ücretsiz bir şekilde okuma imkanı sunuyor. Ayrıca kullanıcılar Wattpad üzerinden kendi hikayelerini paylaşabiliyorlar. Böylece yazdığınız hikayeleri başkalarına okutabilir ve tanınmamış yazarların yazılarını okuyabilirsiniz.

48- Glitché

En iyi ücretli uygulamalar arasında kendine yer bulan Glitché, birçok fotoğraf android uygulamasına göre daha fazla özellik barındırıyor. 130 ülkede 1 numara seçilen Glitché için en iyi fotoğraf çekme uygulaması denebilir. Uygulama fotoğraf çekerken çılgın efektler eklemenize, çektiğiniz fotoğrafları dilediğiniz şekilde düzenlemenize ve hatta video çekimlerini bile özelleştirmenize olanak sağlıyor.

49- Bridgefy

Ülkemizde sık sık depremlerin gerçekleşmesi, her ihtimale karşı gerekli önlemleri almamız gerektiği anlamına geliyor. Bu nedenle bir mesajlaşma uygulaması olan Bridgefy’ı akıllı cihazımıza indirmemiz çok önemli. Bridgefy, internet olmadan Bluetooth üzerinden kullanılan android bir uygulama. Uygulama, bluetooth erişim alanındaki başka bir cihaza bağlanıyor ve uygulamanın yüklü olduğu cihaz tıpkı bir baz istasyonu işlevi görüyor

50- Freeletics

Freeletics, Avrupa’nın 1 numaralı android spor uygulaması olarak biliniyor. En iyi spor uygulamaları arasında özel bir yeri olan Freeletics, spor yapıp zinde kalmak ve zayıflamak isteyenler için biçilmiş kaftan. Uygulama içinde beslenme programları, kişiye özel antrenmanlar, çeşitli egzersizler ve doğru yönlendirmeler bulunuyor.

51- Blossom

Blossom; bitkileri, çiçekleri, sukulentleri, ağaçları fotoğrafla tanımlamaya ve faydalı bitki bakımına dair ipuçlarını öğrenmeye yarayan bir android uygulama. Bitkilerinizi vaktinde ve yeterince sulamak için önceden hatırlatıcılar kurabilirsiniz. Favori parkınızdaki bir ağacın fotoğrafını çekip onun hakkında daha fazlasını öğrenebilme imkanı sunuyor.

52- Storytel

Storytel, telefonunuzdan ve tabletinizden binlerce sesli kitabı dinleyebileceğiniz ve e-kitabı okuyabileceğiniz sınırsız dinleme ve okuma deneyimi sunan bir sesli kitap ve e-kitap android abonelik servisidir. Storytel ile en son çıkanlardan, klasiklere çocuk kitaplarından en çok dinlenen podcast’ lere kadar birçok sesli kitap ve ePUB içeriğine sahip olabilirsiniz.

53- DuckDuckGo

Google’ın Chromium kod tabanına dayanan DuckDuckGo, çevrimiçi etkinliklerinizi gizli tutmak için tasarlanmış minimalist android bir tarayıcıdır. DuckDuckGo, ziyaret ettiğiniz her site için varsayılan olarak mevcut en yüksek şifrelemeyi kullanır ve bir düğmeye dokunarak tarama geçmişinizi silmenize olanak tanır. Sizi reklam amacıyla takip eden izleyicilerden bıktıysanız ve internette biraz özgürce gezinmek istiyorsanız, DuckDuckGo’yu indirin.

54- Textra

Textra, Android’deki Mesajlar’a mükemmel bir alternatiftir. Android uygulama, özel iletişim renkleri, metin balonu stilleri ve bildirim simgeleri dahil olmak üzere, standart mesajlaşma uygulamasında bulamayacağınız çok sayıda özelleştirme seçeneği içerir. Ek olarak, metin zamanlama, kişileri kara listeye alma yeteneği ve grup konuşmalarını yeniden adlandırma seçeneği gibi ekstra özellikler elde edersiniz. Textra’nın ayrıca mükemmel aydınlık ve karanlık modları vardır.

55- SiriusXM

Geniş bir tür ve kategori yelpazesini kapsayan 350’den fazla kanal ile SiriusXM android uygulamasında herkes için bir şeyler var. Kullanıcılar, tek bir sanatçıyı yayınlayan veya belirli bir spor ligini kapsayan kanalları dinleyebilir. Kişiselleştirilmiş Pandora istasyonlarından bir değil iki Howard Stern kanalına kadar SiriusXM, uygulama içinde mevcut olan bir içerik dünyasına ev sahipliği yapıyor.

56- Tiktok

TikTok’un devam eden büyümesi, azalma belirtisi göstermiyor. Kullanıcıların kısa video klipler oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan android uygulama, 2020’nin ilk yarısında COVID krizinin insanları evde kalmaya zorlamasıyla son derece popüler hale geldi. Temmuz 2019’da bir milyar indirmeyi geçti ve sonraki iki yılda iki katından fazla arttı.

57- Flipboard

Flipboard farklı bir android uygulamadır. Rakiplerinin çoğuyla aynı sayıda manşet almıyor, ancak 1,3 milyar indirmenin kanıtladığı gibi, oldukça popüler. Android uygulama herhangi bir konuyla ilgili haberleri, sohbetleri ve ilgi çekici hikayeleri bir araya getirerek, ilgilendiğiniz konular için size tek noktadan hizmet verir

58- Candy Crush Saga

Muhtemelen Candy Crush Saga’nın ham indirmelerde en popüler oyun olacağını düşünmüşsünüzdür ancak ikinci sırada geliyor. Ne olursa olsun, 1,1 milyar Android kullanıcısı farklı renkli şekerleri sıralamaya çalışmayı seviyor. Belki de yeni bir hobi bulmanın zamanı gelmiştir?

59- Venmo

Venmo, PayPal’a benzer, ancak bir fark var; o aynı zamanda android bir sosyal medya uygulaması. Size arkadaşlarınıza hızlı bir şekilde para gönderip alma, durum güncellemeleri gönderme ve yemek hesabını bölme yeteneği veren Venmo, arkadaşlarınızla para ve anılarınızı paylaşmanıza olanak tanır.

60- WPS Office Suite

WPS Office Suite, hepsi bir arada özelliklere sahip en iyi ücretsiz android uygulamasıdır. Bu arada MS Excel, Word, Powerpoint ile uyumludur ve ayrıca PDF’leri, elektronik tabloları; sunumları notları ve Google dokümanlarını vb. entegre eder. Bu arada Android için bu telefon uygulaması; dosya paylaşım yeteneklerinin yanı sıra ücretsiz bir PDF okuyucu, düzenleyici ve dönüştürücüye sahiptir. Ayrıca veri şifreleme ve çoklu pencere modunu da destekler. Nitekim kullanımı kolaydır ve ayrıca belgelerinizi otomatik olarak bulut platformuna kaydetmek için çevrimiçi sürücüye bağlanmanıza olanak tanır. Sonuç olarak, bu yeni Android uygulaması eksiksiz bir ofis uygulamasıdır.

61- Avast Antivirus & Security

Avast Mobile Security

Avast Antivirus & Security, güvenebileceğiniz güçlü bir android antivirüs uygulamasıdır; PC’deki en iyi ücretsiz antivirüslerden biridir. Bu arada kapsamlı koruma isteyenler için, coğrafi sınırlama ve uzaktan veri kurtarma dahil olmak üzere; uygulama içi satın alma olarak birçok ek özellik mevcuttur. Ancak sadece temel koruma isteyenler için; bu uygulamanın ihtiyacınız olan her şeyi ücretsiz olarak yaptığını göreceksiniz.

62- Greenify

Telefonunuzun pilinden en iyi şekilde yararlanmak her zaman önemlidir. Android 10’un kendi pil tasarrufu araçları seti olabilir ve birçok android telefon artık güç tasarrufu modları sunuyor; ancak bunlar son çare olarak görülmelidir. Greenify, çeşitli uygulamaların ne kadar pil kullandığını düzenlemeye yardımcı olan arka planda oturur. Kullanmadığınız zamanlarda ona söylediğiniz uygulamaları dondurur ve erişim sağlamanız gerektiğinde anında çözer.

63- Guru Shots

Bir fotoğrafçılık rutinine mi sıkışıp kaldınız ? Guru Shots, size her gün için rehberli bir fotoğrafçılık mücadelesi vererek; bunu sizin android telefonunuz için çözecektir – size konu, his ve hatta kompozisyon hakkında talimatlar verebilir. Tek yapmanız gereken anı bulmak, yakalamak ve toplulukla paylaşmak.

64- Skype

Microsoft’a ait olan Skype, 2007’de Skypephone da dahil olmak üzere; yıllardır çeşitli platformlarda internet üzerinden ücretsiz olarak sohbet etmenize izin veriyor. Ayrıca yeni güncellenen Android ve iOS versiyonlarında ise artık görüntülü grup araması içeriyor. Bu, her biri kendi ekran video kutusuna sahip 25’e kadar arkadaş veya aile üyesiyle aynı anda sohbet edebileceğiniz anlamına gelir – telefonunuz veya tabletiniz destekliyorsa HD olarak.

65- Google Play Books

Genellikle Android cihazlarına önceden yüklenmiş olarak gelen Google’ın e-kitap okuyucusu; diğer ücretsiz uygulamalarda bulunmayan özellikleri içerir. Bu özellik başlangıçta görünür olmasa da, kendi e-kitaplarınızı ve PDF dosyalarınızı Play Kitaplar’a yükleyebilir ve ilerlemeniz cihazlar arasında senkronize edilir; herhangi bir Android cihazından giriş yaparak dosyalarınıza erişebilirsiniz. Bu, evdeyken tabletinizde okuyabileceğiniz, ardından telefonunuzu alıp dışarıdayken okumaya devam edebileceğiniz anlamına gelir. Ücretsiz bir uygulama için fena değil.

66- Feedly

Haberlerde veya favori sitenizde neler olup bittiğini bilmek ister misiniz? Feedly, yeni web siteleri bulmayı, içerik kaydetmeyi ve paylaşmayı veya çevrimiçi makaleleri okumayı inanılmaz derecede kolaylaştırır. Bu android uygulama sahiden de müthiş.

67- Poweramp Music Player

Tabii ki, geniş bir mp3 dosya koleksiyonunuz varsa; Spotify veya Google Play Müzik’e aylık abonelik istemeyeceksiniz. Ancak, neredeyse her zaman evrensel olarak korkunç olan, birlikte verilen müzik çalara da bağlı kalmak istemeyeceksiniz. Poweramp, bu açıdan mükemmel. Çok çeşitli dosya türlerini destekler; on bantlı bir grafik ekolayzır içerir. BAs ve tiz için ayrı ayarlayıcılara sahiptir; otomatik olarak albüm resmini arar ve en önemlisi de harika görünür.

68- VLC

İhtiyacınız olan tek android video oynatıcıya merhaba deyin. VLC, atabileceğiniz hemen hemen tüm video formatlarını oynatır ve kullanımı inanılmaz derecede basittir. Ayrıca açık kaynak kökleri sayesinde güncelleme işlemi şeffaftır; böylece cihazınızın neyi destekleyip neyi destekleyemeyeceğini her zaman bilirsiniz.

69- Airbnb

Hızlı bir şehir molası vermeyi düşünüyorsunuz, ancak fahiş otel ücretleri ödemeyi sevmiyor musunuz? Airbnb sizin kurtarıcınız. Airbnb web sitesinde oturum açabilirsiniz, ancak Android uygulaması rezervasyon sürecini zahmetsiz hale getirir. Dahası, ihtiyacınız olan her şeyi uygulama içinde bulabilirsiniz – haritaların çıktısı alınmadan, rezervasyon onayları veya e-postalar olmadan.. Sorunsuz bir tatil için mükemmel!

70- Pushbullet

Android telefonunuzda, dizüstü bilgisayarınızda görmek istediğiniz bir şey mi gördünüz, ya da tam tersini? Pushbullet, ikisi arasında bir köprü görevi görür ve cihazlar arasında bağlantıları, resimleri ve listeleri kolayca paylaşmanıza olanak tanır. Zaman kazanmak için masaüstünüzden metin bile gönderebilirsiniz.

71- Forest

Forest farklı bir android uygulama türüdür. Ders çalışırken en büyük dikkat dağıtıcı şeylerden biri akıllı telefonunuzdur. Forest buna bir son vermeye yardımcı olur. Uygulamayı açıyorsunuz, odaklanacağınız süreyi seçiyorsunuz ve bir ağaç büyüyor. Uygulamadan ayrılırsanız ağaç ölür. Böylece, ders çalışırken veya ödev yaparken o şeyi kendi haline bırakmak için biraz motivasyona ihtiyacınız var. Uygulamaları beyaz listeye almanıza izin verir, böylece gerekirse telefonu kullanmaya devam edebilirsiniz.

72- Just Watch

Netflix, Disney+, HBO Max, Hulu, Peacock, Amazon Prime Video… bugünlerde TV’nin sorunu, birden fazla akış platformuna yayılmış çok fazla olması. Herhangi bir şeye başlamak için şovlara göz atarak çok fazla zaman harcayabilirsiniz ama neyse ki, JustWatch işleri basitleştirmek için buradadır ve 37 akış hizmetinde bulmak istediğiniz TV’yi (ve filmleri) tam olarak nerede bulacağınızı söyler. Ayrıca film fragmanları ve gösterim saatleri ile yerel sinema salonunuz için tek tıklamayla rezervasyon alabilirsiniz.

73- Microsoft To Do

Piyasada çok sayıda yapılacaklar listesi yapmak için android uygulama var, ancak Microsoft To Do yıllar içinde güzel bir şekilde geliştirildi ve şimdi favorilerimizden biri. Şık ve dikkat dağıtıcı olmayan bir arayüzle kullanımı kolaydır, ancak aynı zamanda yaklaşan teslim tarihlerine ve hatta uzun vadeli kalıplara dayalı öneriler sunacak kadar akıllıdır.

74- Hi-Q MP3 Voice Recorder

Hi-Q MP3 Ses Kaydedici mükemmel bir ses kaydedicidir. Çalışırken çeşitli amaçlar için yararlıdır. Bu, sınıftayken dersleri kaydetmeyi, kendi sesli notlarınızı almayı ve yabancı dil becerileri gibi şeyler yapmayı içerir. Uygulama MP3 olarak kaydeder. Bu, kayıtların, dizüstü bilgisayarınızda veya tabletinizde kolay aktarım ve dinleme için temel olarak sahip olduğunuz herhangi bir cihazla uyumlu olduğu anlamına gelir. Android uygulamanın ücretsiz ve profesyonel sürümü arasında çok fazla fark yoktur.

75- Quizlet

Quizlet, Android için en popüler bilgi kartı uygulamalarından biridir. Çoğunlukla dil öğrenimi içindir. Ancak, hemen hemen her konu için kullanabilirsiniz. Bilgi kartları oluşturabilir, hafıza oyunları oynayabilir ve hatta sınıf arkadaşlarınızla bilgi kartları paylaşabilirsiniz. Ayrıca 18 dili destekler. Profesyonel sürüm, diğer özelliklerle birlikte fotoğraflar gibi ek medya eklemenize olanak tanır. Ücretsiz sürüm ise basit kullanımlar için gayet iyidir.

76- Blue Mail

Blue Mail, e-posta için en iyi ücretsiz Android uygulamalarından biridir. E-postalarınızı aynı hizada tutmanıza yardımcı olan basit bir tasarıma sahiptir. Ek olarak, çok sayıda e-posta sağlayıcısı desteği, organizasyon için renk kodlaması, uygulama teması, Android Wear desteği ve widget’lar ile birlikte gelir. Deneyiminizi özelleştirmeye yardımcı olmak için belirli zamanlarda bildirimleri engelleme gibi çeşitli akıllı özellikleri de vardır.

77- Out Of Milk

5 milyondan fazla indirme ile Out of Milk, bir alışveriş listesi uygulamasının en fazla olabileceği popülerlikte. Kolay bir alışveriş deneyimi için olmazsa olmaz bir yol arkadaşı olduğu iddia edilen Out of Milk, ürünleri gelişigüzel bir liste yapmak yerine ayrı bölümlere ayıran son derece gösterişli bir android uygulamadır.

78- Degoo

Google Fotoğraflar’ın ücretli hale gelmesiyle birlikte, piyasada makul fiyatlara sahip iyi bir fotoğraf yedekleme uygulaması için bir boşluk var gibi görünüyor. Başkalarının incelemelerine ve kişisel deneyimlerine göre Degoo, bu noktada harika bir Google Fotoğraflar alternatifi haline geliyor. Temel kullanıcıları için 100 GB ücretsiz depolama alanı sunuyor ve bu başlangıç için gayet iyi bir sayı.

79- Google Calendar

Bu zor bir seçim değildi. Google Takvim harika bir android uygulama ve Google’ı gerçekten sevmeyen insanlar bile buna katılıyor. Bu uygulamanın ana avantajı – özellikle Google ekosistemine derinden bağlıysanız, programınızı ayarlamak için çok az manuel giriş yapmanız gerekmesidir. Google Takvim, bilgileri ve verileri çeşitli Google uygulamaları arasında senkronize eder ve hepsini sorunsuz bir şekilde yapar.

80- Credit

Credit Karma eğlenceli küçük bir finansal android uygulamadır. Yaptığı şey, kredi puanınızı ücretsiz olarak kontrol etmenize izin vermektir. Bunun da ötesinde, uygulama kredi puanınızda önemli değişiklikler olduğunda sizi bilgilendirecektir. Uygulama, kredi puanınıza göre hak kazanabileceğiniz potansiyel kredi kartları gibi başka şeyler de sunar. Bunları istemiyorsanız kabul etmek zorunda değilsiniz. Kredinizi kontrol etmenin ve gerekirse işleri düzeltmeye başlamanın basit ve kolay bir yolu.

81- Gboard

Gboard, Google’ın resmi android klavye uygulamasıdır. Çok fazla karmaşık şeyler içermeyen basit bir klavye. Hareketle yazma (kaydırma), hafif tema, sesle yazma, emoji arama, GIF desteği ve daha fazlası var. En benzersiz özelliği, içinde bulunduğunuz klavyeden veya uygulamadan ayrılmadan; web’de arama yapmanızı sağlayan yerleşik Google aramasıdır. Ayrıca, kaydedilmiş kelimelerinizin sizinle birlikte gitmesi için cihazlar arasında senkronize edebilir. Etkili, basit ve %100 ücretsizdir.

82- Musicolet

Musicolet, yerel müzik çalma için ilgi çekici bir android seçenektir. Çalma listeleri, etiket düzenleme, organizasyonel özellikler; dosya tarama ve gömülü şarkı sözleri (LRC) desteği dahil tüm temel işlemleri yapar. Ayrıca bir ekolayzer, uyku zamanlayıcısı; widget’lar, kilit ekranı kontrolleri, Android Auto desteği ve daha fazlasını elde edersiniz. Uygulama içi satın alma ve reklam olmadan tamamen ücretsizdir.

83- Giphy

Giphy android bir görüntü veritabanıdır. Komik GIF’ler; eğlenceli resimler ve diğer her türlü eğlence amaçlı şeyleri bulmak için; harika bir yerdir. Facebook, Twitter vb.’de gördüğünüz o harika resimlerin çoğu buradan geliyor. Giphy’i indirmek ve kullanmak tamamen ücretsizdir.

84- TickTick

TickTick, Android en iyi yapılacaklar listesi uygulamaları arasındadır. Listeler yapabilir, görevleri diğer kişilerle paylaşabilir; görevlerinizi çeşitli şekillerde düzenleyebilir, hatırlatıcılar alabilir; yinelenen görevler ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca son derece modülerdir. İşleri organize etmenize yardımcı olur.

85- Zedge

Zedge, duvar kağıtları, zil sesleri; bildirim sesleri ve alarmlar gibi şeyler için hemen hemen tek android durak noktasıdır. Fantezi, ana akım, komik ve aklınıza gelebilecek hemen hemen her şey dahil olmak üzere; çeşitli türlerde mevcut olan tüm bu şeylerin çok geniş bir seçimi var. Zedge kullanıcıları içeriğin çoğunu kendileri ekler. Bu sayede çeşitlilik oldukça fazladır. Duvar kağıtları için premium bir seçenek de var ve bunlar oldukça iyi.

86- ArtFlow

ArtFlow, android çizim uygulamalarından biridir. Şöhret konusundaki ana iddiası, sağladığı fazla sayıda fırçadır. Resminizin parlamasını sağlamak için 70 fırça, leke ve diğer araçlardan birini kullanabilirsiniz. Ayrıca katmanlara sahiptir ve katman harmanlamayı içerir. JPEG, PNG ve hatta PSD’ye aktarabilir ve daha sonra Photoshop’a aktarabilirsiniz.

87- Lingodeer

LingoDeer, güçlü bir Asya dili odaklı; harika bir dil öğrenme android aracıdır (ancak birkaç büyük Avrupa dilini de içerir). Uygulamanın kursları çok dillidir

Bununla birlikte, LingoDeer, spesifik, üst düzey terminoloji ve ayrıntılı gramer açıklamaları içerdiğinden oldukça zorlayıcıdır. Aynı zamanda mükemmel bir kaynaktır ve geliştirici, topluluk geri bildirimlerine dayanarak uygulamayı sürekli olarak geliştirmektedir.

88- Fitbit

Fitbit’i popüler fitness takipçilerinden tanıyor olabilirsiniz, ancak bu android uygulama kendi başına da iyi çalışır. Yalnızca akıllı telefonunuzu kullanarak; (minimum donanım gereksinimlerini karşıladığınızı varsayarsak). Bu fitness uygulaması günlük hedeflere ulaşmanıza yardımcı olmak için adımları sayabilir ve etkinlikleri kaydedebilir. Uygulama sosyal özelliklere de sahip, böylece arkadaşlarınızla rekabet edebilirsiniz.

90- Bandcamp

Hem gelecek vadeden hem de köklü eylemlerle dolu olan Bandcamp; mevcut en heyecan verici müzik pazarlarından biridir. Android uygulama, başlangıçta Bandcamp’tan satın almış olduğunuz akışlı şarkılar üzerine inşa oldu. Ancak şimdi dijital ve fiziksel grup ürünleri için tek durak noktası. Müziğin nabzını tutmak istiyorsanız, bu önemli bir uygulama.

91- Khan Academy

Pahalı ders kitapları için ödeme yapmaktan kaçının ve bunun yerine Khan Academy’yi kullanın. Ayrıca Sanat ve Beşeri Bilimler, Bilgisayar, Ekonomi ve Finans, Matematik ve daha birçoğu için dersler; videolar, öğrenebileceğiniz veya gözden geçirebileceğiniz konular mevcut. Android uygulamanın kullanımı kolaydır ve hesabınızda oturum açtığınız her yerden derslere devam edebilirsiniz

92- Pocket

Pocket, android kullanıcıların videoları, makaleleri ve e-postaları akıllı telefonlarına kaydetmelerine ve paylaşmalarına yardımcı olur. Uygulama, ne okumayı sevdiğinizi öğrenir ve benzer makaleler önerir.

93- Headspace

Headspace bir meditasyon ve farkındalık android uygulamasıdır. Ayrıca, odaklanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir müzik karışımına ve uzun bir günün sonunda gevşemek için; farklı egzersiz çeşitlerine sahip olduğunu göreceksiniz. Genel olarak sunduğu her şey mükemmel ve kendinizi sadece gönül rahatlığından daha fazlası için; ona dönerken bulacaksınız.

94- Hopper

Yakında bir yere uçmayı planlıyorsanız, Hopper’ı android telefonunuza yükleyin. Yıllar içinde çeşitli özellikleri içerecek şekilde büyümüş olsa da; özünde Hopper, uçak biletlerinde tasarruf etmenin en iyi yollarından biridir. Uygulamaya nereye ve ne zaman uçmak istediğinizi söylediğinizde; uçuşunuzu şimdi mi ayırtmanız mı yoksa beklemeniz mi gerektiğini söyleyecektir. İkinci durumda, en iyi teklifi ne zaman alacağınızı tahmin ettiğinde sizi bilgilendirecektir.

95- Telegram

Telegram, gizli mesajlaşma için en popüler android uygulamalardan biri olarak kabul edilir. Bu şirket çok akıllıydı ve kullanıcı tabanını sürekli olarak artırdılar. Güvenlik standartları ve gizlilik odaklı politikaları, rakiplerine üstünlük sağlamalarına yardımcı oldu. Bu trend uygulamanın etkilerini ve potansiyelini iş açısından değerlendirirsek, markaların kullanıcılarla anında bağlantı kurmasını sağlar. Bir marka veya işletme olarak, birkaç abonenizi aynı anda bilgilendirmek için Telegram’da bir chatbot oluşturabilir veya yayın mesajlarını kullanabilirsiniz.

96- Houseparty

Houseparty diğer android mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak arkadaşlarınız ya da ailenizle sadece sohbet etmenize, görüntülü görüşmenize değil, aynı zamanda onlarla etkileşimli ve rekabetçi oyunlar oynamanızı da sağlar. Bu uygulama, karantina sırasında çoğu genç ve genç yetişkin için adeta bir kurtarıcıydı. Houseparty, kilitlenmenin zirvede olduğu Mart 2020’de şaşırtıcı bir 50 milyon kayıt olduğunu bildirdi. Aynı zamanda en uzun süredir en çok aranan mobil uygulama oyunlarından biriydi.

97- Blinklist

Sadece birkaç dakika içinde bir kitap okumayı seviyorsanız, Blinklist uygulaması en iyi öğrenme eğrilerini sağlayan bu tür kitaplardan oluşan etkileyici bir kitaplığa sahiptir. Neredeyse tüm türlerden kitaplara sahiptir. Profesyonellerin becerilerini geliştirmeleri için en iyi android uygulamalardan biri olarak kabul edilir. İdeal bir kitap özeti uygulamasıdır. Bu uygulamada sesli kitap dinleme özelliği de mevcuttur. 4000 kitaplık etkileyici bir listeleri var ve ekipleri ayda yaklaşık 40 kitap ekliyor.

98- TaskRabbit

TaskRabbit, kullanıcılara yerel hizmet sağlayıcıları araştırma, inceleme ve kiralama olanağı sağlayan android bir platformdur. Bahçe işleri, mobilya montajı, temizlik yardımı ve daha fazlası gibi geniş bir hizmet yelpazesine sahiptirler. Bu bireysel yükleniciler, platformda ‘Görev Görevlileri’ olarak bilinir. Genellikle işi kolay ve verimli bir şekilde yaparlar ancak TaskRabbit ile ilgili dikkate değer bir şey, lisanslı profesyonel hizmetler sunmamaları..

99- CyberLink Power Director

CyberLink Power Director, multimedya düzenleme için en popüler mobil uygulamalardan biridir. Android uygulama, masaüstü uygulamasını iyi bir şekilde tamamlar ve profesyonel düzeyde videolar oluşturmak için tüm etkileyici ve gerekli araçları sağlar. Zaman çizelgesi arayüzü, kullanıcıların uygulamayı tanımasına yardımcı olan çoğu video düzenleme uygulamasına benzer. Özel efektler, seslendirmeler, müzik ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

100- PressReader

PressReader, dünyanın dört bir yanından binlerce dergi ve gazeteyi bir araya getiren verimli bir Android haber toplayıcıdır. Çoğunlukla ücretsiz bir hizmet verir ancak tüm hikayelere erişmek için PressReader’a ödeme yapmanız gerekir. Bununla birlikte, bazı hikayelere de ücretsiz olarak erişilebilir. Ücretleri çoğu insan için yüksek ve çok pahalı olabilir, ancak içerikleri her kuruşuna değer.