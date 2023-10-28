Ana SayfaOyunAmazon Prime Gaming Kasım 2023 Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Amazon Prime Gaming Kasım 2023 Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Amazon Prime Gaming Kasım ücretsiz oyunlarına sahip olabilmek için ilk başta Prime Gaming üyeliğinizin bulunması gerekmekte. Daha sonra oyunlar 2 Kasımdan itibaren erişime açılıp kademe kademe şeklinde ücretiz hale gelecektir.

Mustafa

-

Okuma Süresi: 1 dk.
0
Amazon Prime Gaming Kasım

Eternal Fire CS2’ye İyi Başlayamadı

CS espor da Türkiye’nin en ünlü takımı olan Eternal Fire Counter-Strike 2’de ilk turnuvasına çıktı....

Günümüzün en popüler oyun platformlarından biri olan Amazon Prime Gaming her ay olduğu gibi ücretsiz oyun dağıtımına son hızda devam etmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Amazon Prime Gaming Kasım oyunlarına göz atacağız.

Geçtiğimiz ay oyuncularına GRUNND, Ghostwire: Tokyo ve The Textorcist gibi oyunları ücretsiz sunan şirket bu ay toplamda 9 adet oyunu ücretsiz şekilde sunmakta.

Bu ay verilecek oyunlara baktığımız zaman biraz daha düşük bütçeli oyunların yer aldığını görüyoruz fakat oyunlar arasında RAGE 2: Deluxe Edition, STAR WARS: Knights of the Old Republic ve Black Widow: Recharged gibi kaliteli oyunlar da yer almakta.

Amazon Prime Gaming Kasım Ücretsiz Oyunları

STAR WARS Knights of the Old Republic
  • RAGE 2: Deluxe Edition
  • Centipede: Recharged
  • Evan’s Remains
  • Behind the Frame: The Finest Scenery
  • STAR WARS: Knights of the Old Republic
  • The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos
  • Black Widow: Recharged
  • Orten Was the Case
  • Caverns of Mars: Recharged

Amazon Prime Gaming Kasım ücretsiz oyunlarına sahip olabilmek için ilk başta Prime Gaming üyeliğinizin bulunması gerekmekte. Daha sonra oyunlar 2 Kasımdan itibaren erişime açılıp kademe kademe şeklinde ücretiz hale gelecektir.

Yeni Half Life Black Mesa Steam’de Yüzde 80 İndirimde

90’lı yılların sonuna damga vuran, adeta fırtına gibi esen; bir neslin oyunlarla tanıştığı ilk oyun olan Half Life günümüzde...
Önceki İçerik
Eternal Fire CS2’ye İyi Başlayamadı
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

Copyright @ Cepkolik.com 2021