Amazon Prime Gaming Kasım 2023 Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Günümüzün en popüler oyun platformlarından biri olan Amazon Prime Gaming her ay olduğu gibi ücretsiz oyun dağıtımına son hızda devam etmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Amazon Prime Gaming Kasım oyunlarına göz atacağız.

Geçtiğimiz ay oyuncularına GRUNND, Ghostwire: Tokyo ve The Textorcist gibi oyunları ücretsiz sunan şirket bu ay toplamda 9 adet oyunu ücretsiz şekilde sunmakta.

Bu ay verilecek oyunlara baktığımız zaman biraz daha düşük bütçeli oyunların yer aldığını görüyoruz fakat oyunlar arasında RAGE 2: Deluxe Edition, STAR WARS: Knights of the Old Republic ve Black Widow: Recharged gibi kaliteli oyunlar da yer almakta.

Amazon Prime Gaming Kasım Ücretsiz Oyunları

RAGE 2: Deluxe Edition

Centipede: Recharged

Evan’s Remains

Behind the Frame: The Finest Scenery

STAR WARS: Knights of the Old Republic

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

Black Widow: Recharged

Orten Was the Case

Caverns of Mars: Recharged

Amazon Prime Gaming Kasım ücretsiz oyunlarına sahip olabilmek için ilk başta Prime Gaming üyeliğinizin bulunması gerekmekte. Daha sonra oyunlar 2 Kasımdan itibaren erişime açılıp kademe kademe şeklinde ücretiz hale gelecektir.