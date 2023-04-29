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Amazon Prime Gaming Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Amazon Prime Gaming 4 Mayıs - 25 Mayıs tarihleri arasında Lake, King of the Monsters 2, STAR WARS: Rogue Squadron 3D, Kardboard Kings gibi birçok oyunu ücretsiz verecek.

Mustafa

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Amazon Prime Gaming Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunları

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Günümüzün en ünlü ve gelişen oyun satın alma platformlarından biri olan Amazon Prime Gaming ücretsiz oyun dağıtımı konusunda diğer rakiplerinden geri kalmamakta. Bugünkü yazımızda sizlere Amazon Prime Gaming Mayıs ayı ücretsiz oyunları nelerdir bahsedeceğiz.

Bildiğiniz gibi Epic Games ve diğer buna benzer diğer platformlar ücretsiz oyun dağıtımı konusunda oldukça başarılı bir politika izlemekte. Son zamanlarda Prime Gaming ise oyun dağıtımı konusunda oldukça başarılı bir yol izlediğini görüyoruz. Özellikle League of Legends üzerinden yaptığı kampanya oldukça beğenilmekte.

Şimdi gelelim Prime Gaming Mayıs ayında oyunculara hangi oyunları ücretsiz verecek bir göz atalım;

Prime Gaming Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunları

  • STAR WARS: Rogue Squadron 3D
  • Super Sidekicks
  • Samurai Shodown IV
  • Planescape: Torment: Enhanced Edition
  • Lake
  • Robo Army
  • Last Resort
  • Kardboard Kings
  • The Almost Gone
  • 3 Count Bout
  • Alpha Mission 2
  • Lila’s Sky Ark
  • Agatha Knife
  • King of the Monsters 2
  • Kizuna Encounter

Yukardaki bahsettiğimiz oyunları 4 Mayıs – 25 Mayıs tarihleri arasında Prime Gaming abonelerine ücretsiz şekilde verilecektir.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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