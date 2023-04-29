Amazon Prime Gaming Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Günümüzün en ünlü ve gelişen oyun satın alma platformlarından biri olan Amazon Prime Gaming ücretsiz oyun dağıtımı konusunda diğer rakiplerinden geri kalmamakta. Bugünkü yazımızda sizlere Amazon Prime Gaming Mayıs ayı ücretsiz oyunları nelerdir bahsedeceğiz.

Bildiğiniz gibi Epic Games ve diğer buna benzer diğer platformlar ücretsiz oyun dağıtımı konusunda oldukça başarılı bir politika izlemekte. Son zamanlarda Prime Gaming ise oyun dağıtımı konusunda oldukça başarılı bir yol izlediğini görüyoruz. Özellikle League of Legends üzerinden yaptığı kampanya oldukça beğenilmekte.

Şimdi gelelim Prime Gaming Mayıs ayında oyunculara hangi oyunları ücretsiz verecek bir göz atalım;

Prime Gaming Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunları

STAR WARS: Rogue Squadron 3D

Super Sidekicks

Samurai Shodown IV

Planescape: Torment: Enhanced Edition

Lake

Robo Army

Last Resort

Kardboard Kings

The Almost Gone

3 Count Bout

Alpha Mission 2

Lila’s Sky Ark

Agatha Knife

King of the Monsters 2

Kizuna Encounter

Yukardaki bahsettiğimiz oyunları 4 Mayıs – 25 Mayıs tarihleri arasında Prime Gaming abonelerine ücretsiz şekilde verilecektir.