Amazon Prime Gaming Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Günümüzün en ünlü ve gelişen oyun satın alma platformlarından biri olan Amazon Prime Gaming ücretsiz oyun dağıtımı konusunda diğer rakiplerinden geri kalmamakta. Bugünkü yazımızda sizlere Amazon Prime Gaming Mayıs ayı ücretsiz oyunları nelerdir bahsedeceğiz.
Bildiğiniz gibi Epic Games ve diğer buna benzer diğer platformlar ücretsiz oyun dağıtımı konusunda oldukça başarılı bir politika izlemekte. Son zamanlarda Prime Gaming ise oyun dağıtımı konusunda oldukça başarılı bir yol izlediğini görüyoruz. Özellikle League of Legends üzerinden yaptığı kampanya oldukça beğenilmekte.
Şimdi gelelim Prime Gaming Mayıs ayında oyunculara hangi oyunları ücretsiz verecek bir göz atalım;
Prime Gaming Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunları
- STAR WARS: Rogue Squadron 3D
- Super Sidekicks
- Samurai Shodown IV
- Planescape: Torment: Enhanced Edition
- Lake
- Robo Army
- Last Resort
- Kardboard Kings
- The Almost Gone
- 3 Count Bout
- Alpha Mission 2
- Lila’s Sky Ark
- Agatha Knife
- King of the Monsters 2
- Kizuna Encounter
Yukardaki bahsettiğimiz oyunları 4 Mayıs – 25 Mayıs tarihleri arasında Prime Gaming abonelerine ücretsiz şekilde verilecektir.