Amazon Prime Video Fallout Dizisi İlk Görselleri Geldi

Dünyaca ünlü RPG video oyunu serisi Fallout, Westworld’ün yaratıcısı Jonathan Nolan’ın imzasını taşıyan destansı bir TV dizisi haline geliyor. 2024 yılında Amazon’un Prime Video servisinde gösterime girmesi beklenen Fallout dizisinden ilk resmi görseller kamuoyu ile paylaşıldı. Son derece beğenilen ilk görseller akabinde oyun serisinin tutkunlarının heyecanları daha da arttı.

Amazon Prime Video Fallout Dizisinden İlk Görseller Geldi

Vanity Fair tarafından yayımlanan görseller, gerek görüntü kalitesi ve gerek çekim kalitesi ile ilk bakışta geçer not almasını bildi. Oyuncu kadrosunda; Moises Arias, Goggins, Walton Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Ella Purnell ve Johnny Pemberton gibi ünlü isimlerin bulunduğu dizinin 2024 yılının en sevilen yapımlarından biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Vanity Fair resmi X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilerek dizinin ilk görselleri kamuoyunun beğenisine sunuldu: “İlk Bakış: Başrollerinde Ella Purnell, Aaron Moten ve Walton Goggins’in yer aldığı Fallout dünyasına hoş geldiniz. Dünyaca sevilen kıyamet video oyununa dayanan çarpık yeni TV dizisine özel bir göz atın:”

First Look: Welcome to the world of #Fallout, starring Ella Purnell, Aaron Moten, and Walton Goggins.



Take an exclusive look at the twisted new TV series, based on the globally-beloved apocalyptic video game: https://t.co/xhDGUM7Bd4 — VANITY FAIR (@VanityFair) November 28, 2023

Söz konusu paylaşımlarda ayrıca diziye dair şu bilgilere de yer verildi: “#Westworld’ün yaratıcısı Jonathan Nolan ve Amazon’dan yeni dizi… Nükleer bir savaşın ardından geçiyor ve prestijli TV’nin bir sonraki sınırının video oyunları alanında bulunabileceğini kanıtlamayı amaçlıyor. Dizi de, #Yellowjackets yıldızı Ella Purnell, ailesi 200 yıldan fazla bir süredir yer altı kasasında yaşayan Lucy’yi canlandırıyor. Bir kriz onu yüzeye çıkmaya zorladığında geride kalanlar için hayatın nasıl olduğunu keşfediyor.”

Vanity Fair tarafından aktarılan diğer bilgiler ise şu şekilde:

“Aaron Moten aynı zamanda The Brotherhood of Steel adlı yarı dini bir askeri grubun düşük rütbeli bir üyesi olan Maximus’u da canlandırıyor. Orta çağ zamanlarına bir geri dönüş olan oyuncu, dünyayı mekanik bir zırhla denetleyen bir askerin yaveri rolünde bulunuyor.”

“Walton Goggins, radyasyon zehirlenmesi nedeniyle doğal olmayan bir şekilde korunmuş, görünüşte ölümsüz bir silahşör olan The Ghoul’u canlandırıyor. Üç karakter de dizideki güç dengesini değiştirebilecek bir eserin peşinde.”

Fallout Dizisine İlk Bakış

“HBO’nun hit dizisi The Last Of Us gibi Fallout da dünyanın sonunu araştırıyor ve serinin aksiyon ve maceranın yanı sıra bazı sosyal hicivlerle de meşgul olmasına olanak tanıyor. Yaratıcı Jonathan Nolan, “Bunun hakkında harika, spekülatif kurgu tarzında konuşabiliyoruz” diyor.