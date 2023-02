Amazon Prime Video’daki En İyi Dram Dizileri 2023

Amazon Prime aboneliği, Amazon Prime Video aracılığıyla yayınlayabileceğiniz bazı harika şovlara erişim de dahil olmak üzere pek çok avantaj sunar. Bu koleksiyon, aralarında iyi temsil edilen eleştirmenlerce övülen drama projeleri ile birçok türü kapsayan çok çeşitli mükemmel diziler içeriyor.

Prime Video kitaplığı da her zaman değişiyor ve Amazon’a her zaman yeni şovlar geliyor. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız orijinal şovlardan başka yerde beğeni toplayan ilgi çekici programlara kadar bu yazımızda en iyi Amazon Prime Video drama dizilerini derledik.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (2022)

Göreceli bir barış döneminden başlanan dizide, Dumanlı Dağlar’ın en karanlık derinliklerinden Lindon’un görkemli ormanlarına, ada krallığı Numenor’dan, haritanın en uzak noktalarına kadar tüm bu diyarların ve karakterlerin yarattığı destan anlatılıyor.

A Private Affair (2022)

1940’lar, Galiçya. Dedektif ruhu taşııyan üst sınıfa mensup Marina Quiroga, sadık uşağı Hektor’un yardımıyla şehire dehşet saçan katili tuzağa düşümreye karar verir.

Small Axe (2020)

Steve McQueen’in imzasını taşıyan film antolojisi Small Axe Londra’da yaşayan Karayipler (ya da Batı Hint Adaları) göçmenlerinin 1969-1982 yılları arasında geçen hikâyelerini bir araya getiriyor. Tamamı bu dönemde yaşanmış gerçek olaylara dayanan öykülerin her biri cemaatin farklı bir görüntüsünü yansıtıyor.

The Devil’s Hour (2022)

The Devil’s Hour, hayatı boyunca rüyalar ve kabuslarla boğuşan Lucy’nin hikayesini konu ediyor. Lucy her gece, sözde Şeytan Saati olarak adlandırılan saat 3 ile 4 arasında uyanır. Çok geçmede bölgedeki bir dizi cinayete adı karışan Lucy, masumiyetini karıştırmak için araştırma yapmaya başlar.

The Peripheral (2022)

Willian Gibson’ın aynı isimli bilimkurgu romanından uyarlanan dizide, Amerika kırsalındaki bir kasabada yaşayan Flynne Fisher’ın hayatını konu ediyor. İnsanların uyuşturucu ticaretiyle geçinmeye çalıştığı bu yerde Flynne Fisher bu yolu seçmez ve 3D baskı mağazasında çalışır.

Mr. Robot (2015)

Mr. Robot, Sam Esmail tarafından kaleme alınmış Amerikan psikolojik gerilim-dram televizyon dizisi. Dizinin baş karakteri Elliot Alderson (Rami Malek), sosyal anksiyete bozukluğu, çoklu kişilik bozukluğu, klinik depresyon, şizofreni ve uyuşturucu bağımlılığı ile boğuşan bir siber güvenlik uzmanı ve hacker’dır.

Hunters (2020)

Hunters, kendi adaletlerini sağlamaya çalışan bir grup Nazi avcısının hikayesini konu ediyor. 1977 yılında New York City’de yaşayan bir grup insan, yüzlerce yüksek rütbeli Nazi’nin toplumun içinde yaşadığını keşfeder.

The Pursuit of Love (2021)

The Pursuit of Love, iki dünya savaşı arasındaki dönemde İngiltere’de Lily James ve Emily Beecham’ın karakterlerinin Dominic West, Andrew Scott gibi isimlerin canlandırdığı karakterlerin bulunduğu bir ortamda yaşadıkları romantik ilişkileri ve James’in karakteri Linda’nın gerçek aşkı arayış hikâyesini konu alıyor.

The Wheel of Time (2021)

The Wheel of Time, kadınlardan oluşan Aes Sedai adındaki güçlü bir topluluğun üyesi olan Moiraine’in, beş kişiden oluşan bir grupla insanlığın kaderini belirleyecek bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor.

A Very English Scandal (2018)

A Very English Scandal, parlamento üyesi Jeremy Thorpe skandalını konu ediyor. İngiltere’de eşcinselliğin suç olduğu yıllarda politikacı Jeremy Thorpe’un büyük bir sırrı vardır. Eski sevgili Norman Scott’ın ortaya çıkması onun için büyük bir tehlike oluşturur.

Billions (2016)

Hırslı, başarılı yatırımcı Bobby Axe Axelrod ile zeki ve yüksek mertebedeki hükümet avukatı Chuck Rhodes arasındaki çatışmaya odaklanacak dizi, Prime Video üyeleri tarafından fazlaca övgü topladı.

The Marvelous Mrs. Maisel (2017)

Maisel 1960’lı yıllarda, New York City’de geçiyor. Şehrin lüks semtlerinden birinde eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan Miriam “Midge” Maisel hayatta istediği her şeye sahiptir. Ancak bir gün tesadüf eseri, hiç bilmediği bir yeteneğe sahip olduğunu keşfeder ve bu gelişme hayatını derinden sarsar.

Hanna (2019)

2011 yapımı aynı isimli filmden uyarlanan dizi olağan üstü avlanma ve savunma yeteneklerine sahip bir genç kızın, aslında kim olduğunu öğrenmeye çalışan bir CIA ajanından kaçma hikayesini işliyor.

As We See It (2022)

As We See It, Otizm spektrumlu üç oda arkadaşının hayatına odaklanıyor. Yirmili yaşlarındaki Jack, Harrison ve Violet, ortak bir daireyi paylaşır. Otizm spektrumlu olan gençler, iş bulup bu işi sürdürmek, arkadaş edinmek, aşık olmak ve onlardan kurtulan bir dünyada gezinmek için büyük çaba harcar.

Reacher (2022)

Emekli polis memuru Jack Peacher, işlemediği bir cinayetten tutuklanır. Kendisini bir anda, kirli polisler, karanlık işadamları ve entrikacı politikacılarla dolu ölümcül bir komplonun ortasında bulan Jack, gerçekleri ortaya çıkarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.