Netflixteki En İyi 20 Dram Filmi 2023

Hayatın bağrından kopan kesitleri izleyebilmek için en iyi yollardan biri de dram filmlerinden geçer. Sevinç ve hüznün aynı pencerede bulunduğu iyi bir dram filmi izlemek istiyorsanız Netflix’te çok sayıda popüler içerik bulunuyor. Biz de bu yazımızda Netflix’te şuan izleyebileceğiniz en iyi dram filmlerini listeledik.

Çizgili Pijamalı Çocuk

Çizgili Pijamalı Çocuk (İngilizce: The Boy in the Striped Pyjamas), II. Dünya Savaşı sırasında bir Alman askerinin 8 yaşındaki çocuğu ile toplama kampı Auschwitz’deki bir Yahudi çocuğun arkadaşlığını ele alan filmdir.

Kefernahum

Kefernahum (Capharnaüm) Bir doğum belgesi bile olmayan, mutsuz bir evliliğin ürünü olan Zain (Zain Al Rafeea), bıçakla adam yaralama suçundan ıslahevine düşmüş bir çocuktur. Buradayken anne ve babasına “beni neden dünyaya getirdiniz?” sorusunu sorarak dava açan Zain’in dokunaklı yaşamı filmde konu ediliyor.

Rüzgarı Dizginleyen Çocuk

The Boy Who Harnessed the Wind, maddi imkansızlıklar sonucu okuldan atılan 13 yaşındaki bir çocuğun hikayesini konu ediyor. William Kamkwamba, Malavili’de yaşayan 13 yaşındaki bir çocuktur. Zeki bir çocuk olan William, ailesinin yaşadığı maddi zorluklar yüzünden çok sevdiği okulundan atılır.

Gün Doğmadan

Gün Doğmadan, yolları kesişen bir kadın ve bir erkeğin hikayesini anlatıyor. Sıradan bir Avrupa yolculuğu sırasında trende karşılaşıp tanışan iki farklı insan, Jesse ve Celine bu yolculuğa sıradışı bir şekilde sürdürürler.

Şuursuz Aşk

Şuursuz Aşk, akıl hastanesinde geçen hüzünlü bir aşk hikayesini konu ediyor. Doğuştan engelli olan Yusuf’un hayattaki tek amacı, üniversitenin kampüs girişinde simit satıp annesine ekmek götürebilmektir. Siyaset ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Yusuf, ihtilalin kaos ortamından nasibini alır.

Sen Yaşamaya Bak

Melisa, oğlu Can’ı tek başına büyüten bekar bir annedir. Hasta olduğunu öğrenmesiyle onun hayatı bambaşka bir hal alır. Çok az ömrü kalan Melisa, hayatının son günlerinde ayaklarını yerden kesecek bir aşk yaşayıp, Can’ı emanet edebileceği birini bulabilecek midir?

Kağıttan Hayatlar

Genç bir adam olan Mehmet, kağıt toplayarak geçimini sağlar. Onun bu hayattaki en büyük destekçisi ise Tahsin Baba’dır. Mehmet’in yaşamı, hayatına Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun girmesiyle bambaşka bir hal alır. Ali’yi ailesine kavuşturmaya çalışan Mehmet, bu sırada küçük çocukla arasında farklı bir bağ kurar.

Patch Adams

Yaşanmış bir hayat hikâyesinden alınmıştır. İntihar eğilimli biri olarak girdiği akıl hastanesinde gördüklerinden sonra Hunter “Patch” Adams (Robin Williams), çıktıktan sonra tıp fakültesine öğrenci olarak girer. Okulda başarılı bir öğrenci olmasına karşın, ideallerinden dolayı hocalarından tepki görür.

Solgun Mavi Gözler

Scott Cooper’ın yönettiği film, 1830’da ABD’deki West Point Askeri Akademisi’nde yaşanan cinayeti çözmekle görevlendirilen dedektif Augustus Landor ve okulun öğrencilerinden geleceğin ünlü yazarı Edgar Allan Poe’nun işbirliğini anlatıyor.

Umut Işığım

Eski bir tarih öğretmeni olan Pat Salitano (Bradley Cooper), yaşamında değer verdiği her şeyi bir günde yitirmiş bir adamdır. yaşadığı ciddi bir travma sonrası patlar ve ardından mahkeme kararı ile 8 ay rehabilitasyon merkezinde tedavi görür.

The Last Days of American Crime

Çok uzak olmayan bir gelecekte ABD hükümeti, suçun tam anlamıyla ortadan kalmasını sağlayacak bir plan üzerinde çalışmaktadır. Bu amaçla, insanların yasa dışı eylemlerde bulunmasını imkansız hale getirecek sinyal yayan bir teknoloji geliştirilir.

Stanford Hapishane Deneyi

Stanford Üniversitesi psikoloji profesörü Philip Zimbardo, mahkumların ve gardiyanların kişilik özelliklerinin, aralarındaki kötü niyetli davranışların başlıca nedeni olduğu konusundaki hipotezini test etmek için psikolojik bir deney gerçekleştirir.

Bird Box

Görünmeyen uğursuz bir varlığın toplumun büyük kısmını intihara sürüklemesinden beş yıl sonra, hayatta kalan bir kadın ve iki çocuğu güvenli bir yere ulaşmaya çabalar. Canınız neyi isterse izleyin. Sandra Bullock, Josh Malerman’ın eserinden uyarlanan bu sürükleyici gerilimin başrolünde.

Little Women

Küçük Kadınlar, İç Savaş sonrası Amerika’da yaşamlarını sürdürmeye çalışan dört kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Meg, Jo, Beth ve Amy birbirinden tamamen farklı karaktere sahip dört kız kardeştir. Çocukluk dönmelerini geride bırakıp kadınlığa geçiş süreçlerinde kardeşler türlü dertlerle boğuşur.

Evim Sensin

Leyla başından geçen bir ayrılık sonrası baba evine dönmüştür. Kalbi kırıktır ve çocukluğundan beri sorunlu bir ilişkileri olan babası Selim ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışmaktadırlar.

Masumiyet Çağı

Üst sınıf bir çiftin yaklaşmakta olan evliliği ve gelinin, mutluluklarını tehdit eden kuzeni romanda konu edilir ve Amerikan toplumunda iki yüzlü yaşamı, dejenere olamaya başlayan Amerikan sosyetesi, dedikodu ve ahlaksız erkeklerle kadınları anlatılır.

Lost Girls

Lost Girls, kayıp kızını bulmaya çalışan bir kadının hikayesini konu ediyor. Mari Gilbert, kızı kaybolduğunda adeta deliye döner. Kızının bulunması için her şeyi yapmaya hazır olan kadın, bu süreçte polislerin olaya karşı tepkisiz kaldığını fark eder.

Bir Eksik

Bir Eksik, kızının doğumundan bir gün sonra karısının beklenmedik ölümü ile sarsılan bir babanın, kızını tek başına büyütme çabasını konu ediyor.

Lady Chatterley’nin Sevgilisi

Lady Chatterley’s Lover, zenginlik ve ayrıcalıklarla dolu bir hayata doğan ve yetişkin olduğunda kendisine aşık olan bir adamla evlenen Lady Chatterley’in hikayesini konu ediyor. Evlilik hayatında zamanla kocasına olan sevgisini kaybeden Lady Chatterley, gerçek aşkı malikanelerinde bekçilik yapan adamda bulur. Sevdiği adamla mutlu bir hayat sürmek isteyen Lady Chatterley, tüm geleneklere karşı çıkarak hayatını istediği gibi yaşamaya çalışır.

Mavi Mucize

Maddi durumu sıkıntılı olsa da yetimhaneleri kurtarmak isteyen bir adam ve koruyucusu olduğu çocuklar, Tükenmiş bir tekne kaptanıyla kârlı bir balıkçılık yarışmasına katılır.