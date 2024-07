Ana Sayfa » Oyun Amazon Prime’da 2400 TL’lik 3 Oyun Ücretsiz! Oyun Amazon Prime’da 2400 TL’lik 3 Oyun Ücretsiz! Emine Emre 1 Görüntüleme

Heyecanla beklenen Amazon Prime Day günleri nihayet geldi. Kampanya kapsamında Amazon Prime’da 2400 TL’lik 3 oyun ücretsiz sunuluyor. Popüler oyunlardan oluşan bu ücretsiz oyun kampanyası 18 Temmuz’da sona erecek. Dolayısıyla oyunları bedavaya almak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekmekte. Peki Amazon Prime ücretsiz oyunlar hangileri, bakalım…

Amazon Prime’da 2400 TL’lik 3 Oyun Ücretsiz!

Amazon Prime’ın 16 Temmuz’da oyun severler için bedava oyun sunacağı daha önce belirtilmişti. Pek çok Amazon Prime üyesi bu günü heyecanla bekliyordu ve nihayetinde 2400 TL değerindeki 3 oyun ücretsiz oldu. Söz konusu oyunlar; Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, Chivalry II ve Suicide Squad: Kill the Justice League şeklinde. Bu oyunlar 18 Temmuz’a kadar Amazon Prime aboneleri tarafından kütüphanelerine eklenebilecek.

En popüler oyunlar arasında yer alan Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, Chivalry II ve Suicide Squad: Kill the Justice League yapımlarını deneyimlemek istiyorsanız 18 Temmuz 2024 son tarih. Peki bu ücretsiz oyunlar kütüphaneye nasıl indirilir, açıklayalım…

Amazon Prime Ücretsiz Oyunlar Nasıl İndirilir?

Öncelikle, Amazon Prime’ın sunduğu bu ücretsiz AAA oyunlar Prime Gaming’ten Epic Games Store kütüphanesine eklenecektir. Yani eğer bu oyunları ücretsiz olarak edinmek istiyorsanız bir Epic Games kullanıcı hesabınızın olması gerekir. Oyunların nasıl indirileceğine gelince de öncelikle Prime Gaming resmi web sitesine gidilir.

Prime Gaming ana sayfada hemen bu oyunları göreceksiniz. Oyunların altındaki “talep et” butonuna tıklayarak oyunu Epic Games Store kullanıcı kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Lakin önce Epic Games kullanıcı hesabı ile Amazon hesabını birbirine bağlamak gerekmektedir. Süreç sonucunda eğer oyunlar başarı ile eklenmiş ise aşağıdaki görseldeki gibi bir ekranla karşınıza çıkacak.

Oyunun hesabınıza eklenip eklenmediğini kontrol etmek için Epic Games Store kullanıcı hesabına girip, kütüphane sekmesine, ardından da son satın alınanlar sekmesine tıklayabilirsiniz. Eğer oyunlar burada görünmüyorsa hesaba giriş çıkış yaparak yeniden kontrol edebilirsiniz.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Hakkında

Crystal Dynamics tarafından geliştirilmiş olan Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration oyunu Microsoft Studios ve Square Enix tarafından yayınlanmıştır. 2015 yılında oyuncuyla buluşan bu yapım aksiyon – macera türündedir. Çok oyunculu moda sahip olan bu yapım şimdiye dek pek çok ödül almış, pek çoğuna da aday gösterilmiştir.

Chivalry II Hakkında

Chivalry II Torn Banner Studios tarafınca geliştirilmiş olup Tripwire Interactive ve Deep Silver tarafından yayınlanmıştır. Çok oyunculu moda sahip olan yapım dövüş oyunu, nişancı oyunu ve massively multiplayer kategorilerinde yer almaktadır. Chivalry II, PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi, Xbox One, GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming platformlarında yayınlanmıştır.

Suicide Squad: Kill the Justice League Hakkında

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen Suicide Squad: Kill the Justice League, Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından 30 Ocak 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür. Nişancı oyunu, aksiyon-macera oyunu ve role playing game kategorilerinde yer alan bu yapım çok oyunculu moda sahiptir. Oyun, PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilmektedir.