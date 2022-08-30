Amazon Üzerinden Nasıl Satış Yapılır? Satış Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günümüz en büyük alışveriş sitesi olan Amazon, birçok kişiye satış yaparak para kazanma fırsatı sunuyor. Bugün sizlere Amazon üzerinden nasıl satış yapabileceğiniz hakkında bilgi vereceğiz.

Pandemi ile beraber alışveriş dünyasında büyük bir patlama oldu. Özellikle Amazon bu patlama yapan şirketlerin başında geliyor. Tüm dünyanın yanı sıra ülkemizde de hizmet veren Amazon, birçok kişiye satış yaparak para kazanma fırsatı sunuyor. Amazon üzerinden satış yapmak hem prestijli hem de karlı bir uygulamadır. Birçok insan düzgün ve sistematik bir şekilde iyi kazançlar elde edebiliyor.

İnternet üzerinden birçok siteden satış yapabiliyoruz ancak Amazon üzerinden satış yapmak bizlere birçok avantaj sağlıyor. Temel olarak tüm platformlarda satış yapmak için kullanılan yöntem aynıdır. İlk önce abone olursunuz daha sonra ise sattığınız ürünlerden komisyon alıyorsunuz. Gelen beraber bilmemiz gereken detaylara beraber bakalım.

Seller Central, üzerinden kendinize ait bir satış hesabı açmanız gerekiyor. Seller Central, Amazon için satış platformu görevi görüyor. Daha sonra Amazon’un sizden istediği bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor.

Amazon üzerinden satış yapabilmem için bir şirketiniz olması gerekiyor. Bu şirketlere şahıs şirketleri de dahildir. Burada tek önemli husus gerçekten resmi bir şirket olmasıdır. Amazon’un kayıt olurken sizden istediği bilgiler şu şekilde;

Güncel ve kullanıma açık bir kredi kartı

Şirketin Telefon numarası

İşletme türü bilgisi

İşletme sicil kaydı

Şirket vergi numarası

Şirket adresi

Kişinin telefon numarası

Kişinin adresi

Kişinin doğum tarihi ve doğum yeri

Satış gelirinin yatırılacağı banka hesabı

Amazon, dünya çapında bir şirket olduğu için sizin yaşadığınız yeri kesinlikle belirtmeniz gerekiyor. Yukarıda sizlere belirttiğimiz bilgiler tek kişilik şirket için gereklidir. Eğer çok ortaklı bir şirket ile bu işi yapmak istiyorsanız, istenilen bilgilerde değişiklikler olabilir.

Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra, envanter oluşturmanız gerekiyor. Amazon üzerinden hiçbir şekilde ikinci el bir ürün satamazsınız. Amazon üzerinden satışa başlamak için envanterinize eklemeniz için sizlere birkaç tavsiye de bulunduk. Bunlar şu şekilde;

Bilgisayar

Bebek ürünleri

Aksesuar

Ev ve mutfak ürünleri

Eğlence sistemleri

Dekorasyon malzemeleri

Kitap

Fotoğraf makinesi

Kişisel bakım ürünleri

Ofis ürünleri

Oyun konsolları

Oyuncak

Spor ürünleri

Telefon aksesuarları

Giyim ve ayakkabı

Yukarıdaki listede yer alan ürünler, iyi bir satış yapmanız için sizlere önerdiğimiz ürünlerdir. Bununla beraber bu ürünleri envantere ekledikten sonra sizden birkaç bilgi daha girmenizi istiyorlar. Bu bilgiler şu şekilde;

Ürünün EAN, UPC veya ISBN kodu

Ürünün tam adı

Ürünün detaylı tanımı

Ürüne ait görseller

Ürünün fiyatı

Ürünün stok durumu

Bazı ürünler için ekstra bilgilerde istenebilir.

Tüm bu istenilenleri yaptıktan sonra satış yapmaya başlayabilirsiniz.

Amazon üzerinden satış yapmak için aylık olarak 99 TL bir abonelik ücreti ödemek zorundasınız. Ayrıca sattığınız ürünler üzerinden Amazon’a %6 ile %10 arasında bir komisyon ödemek durumundasınız. Bu komisyon tutarı, sattığınız ürünlere göre farklılık gösterebilir.

Amazon üzerinden yapılan satışların kargo ücreti tamamen satıcıya aittir. İsterseniz Amazon’un depo ve kargo hizmetinden belirli bir anlaşma yaparak yararlanabilirsiniz. Amazon üzerinden elde ettiğiniz kazançlar, 14 günlük periyotta sizlerin banka hesabına yatırılır ancak bu paranın hesabınızda görünmesi 5 günü bulabilir.

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