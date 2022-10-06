Amazon, Volvo’dan 20 elektrikli kamyon satın aldı

Amazon, elektrikli araç filosunu 2019’da verdiği İklim Taahhüdü uyarınca büyütmeye devam ediyor. Şirket şu ana kadar aynı zamanda ortağı da olduğu Rivian’dan 100.000 elektrikli kamyonet ve Mercedes-Benz’den 1.800 elektrikli kamyonet siparişi verdi. Şirket, Lion Electric’ten 10 adet elektrikli kamyon satın aldı ve son olarak Volvo’dan daha fazla araç siparişi verdiğ, haberi geldi.

20 adet elektrikli ağır hizmet Volvo kamyon, Amazon’un Almanya’daki lojistiğinden sorumlu olacak. Kamyonlar bu yılın sonunda teslim edilecek ve her yıl 1 milyon kilometrenin üzerinde yol kat etmesi bekleniyor.

Amazon, 540 kWh aküye ve 490 kW sürekli güç çıkışına sahip 44 tonluk FH kamyonları tercih etti. Kamyonların tek şarjla (186 mil) 300 km menzili var, ancak her gün 500 km yol kat etmesi gerekecek. Hızlı şarj, sürücünün öğle yemeği molası sırasında gerçekleşecek.

Volvo, tüm kamyonların bu yıl dolmadan faaliyete geçeceğine söz veriyor, Amazon yeni kamyonların tüm nakliye filosunu karbondan arındırma planları için kritik olduğunu onayladı. Şirket, ticari taşımacılıkta en hızlı elektrifikasyon programlarından birini işletiyor ve sıfır karbonlu dağıtım hizmetlerine yatırım yapmayı taahhüt ediyor.

Dışarıda, uzun mesafeli, orta mil ve son mil teslimat hizmetlerine kadar her düzeyde filo yönetimi konusunda benzer deneyime sahip sadece birkaç şirket var. Amazon ideal bir konumdadır ve hızlı değişimler konusunda deneyimlidir. Şirket, oldukça önemli ilk harcamaya rağmen, uzun vadeli maliyet düşüşünün Amazon’u lojistik departmanında yenmeyi daha da zorlaştıracağının farkında.

Amazon, FedEx’ten daha fazla paket teslim ediyor, 200 milyonun üzerinde abonesi var ve yaklaşık 1,5 milyon çalışanı var. Amazon’un sürücüleri her gün ortalama 1,6 milyon paket teslim ediyor, şirketin çoğunluğu dizelle çalışan 100.000’den fazla minibüs var. Şirket bunu değiştirmeye hevesli ve en son yatırımları yapılacaksa, 2040 yılına kadar Sıfır Karbon Taahhüdüne ulaşmak için doğru yoldalar.