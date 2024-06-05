Amazon Yakuza Oyununu Dizi Yapıyor, İşte Detaylar!

Son dönemde Amazon, oyun serilerinden uyarlamalar yapmaya odaklandı. Bu kapsamda Fallout uyarlaması oldukça başarılı bir yapım oldu. Fallout’u ardından Amazon Tomb Raider’ın dizi uyarlamasını da duyurdu. Popüler oyun Tomb Raider’ın da dizisi heyecanla beklenmekte. Bunların yanı sıra platform şimdi de bir Japon oyun serisini ele aldı. Amazon Yakuza oyununu dizi yapıyor, işte ayrıntılar…

Amazon Yakuza Oyununu Dizi Yapıyor!

Amazon Prime Video Fallout uyarlama dizisiyle başarıyı yakalamasının ardından sevilen oyun serilerinin dizi versiyonlarını yapmaya kararlı gibi. Fallout’dan sonra Tomb Raider’i duyuran platform şimdi de Yakuza serisini dizi yapacağını açıkladı.

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Sega tarafından geliştirilen Yakuza serisi, 2025 yılında ilk oyunun piyasaya sürülmesi ile başlamış olup serinin şimdilik son oyunu olan Like A Dragon: Infinite Wealth’i de 2024’ün ocak ayında oyun severlere sunmuştur. Geliştirici stüdyo Sega seriyi Yakuza adıyla başlatmış olmasına rağmen 2019’dan bu yana piyasaya çıkardığı oyunları Like A Dragon ismi ile oyuncuya sunuyor.

Japon menşeli bir oyun olan Like A Dragon oyun tutkunları tarafından sevilen ve başarıya ulaşmış bir yapım diyebiliriz. Seriyi diziye uyarlayacak olan Amazon da isim konusunda Sega’ya uyarak diziye Like a Dragon adını verecek.

Yakuza serisi daha evvel, 2010 yılında diziye uyarlanarak Japonya’da izleyiciye sunulmuştu. Sonrasında dizinin ikincisi yapılarak yayınlandı ve adı da Kurohyō. Japonca çekilmiş Kurohyō dizisini de Amazon altyazı ve dublaj ile yayınlamayı planlamakta. Kısacası Amazon bu oyunun dizi versiyonunu ilk yapan olmayacak.

Amazon Yapımı Like a Dragon Ne Zaman Yayınlanacak?

Amazon yapımında, ana karakter Kazuma Kiryu, Ryoma Takeuchi canlandıracak. Yönetmen koltuğunda ise iki önemli isim Masaharu Take ve Kengo Takimoto oturacak. Söz konusu dizi 1995 ile 2005 yılları arasında geçecek bir yapım olacak. Oyunun baş yapımcısı olarak da Masayoshi Yokoyama bulunuyor.

Amazon tarafından çekilecek olan dizide bir Yakuza’nın yani bir savaşçının hayatı; çocukluk dönemi arkadaşlıkları ve onların tüm hayatına etkisi konu edilecek. Söz konusu Yakuza savaşçısının karakteristik özellikleri ise adaletli, görev bilinci olan, insanlık duygusu barındıran, şeklinde özetlenebilir.

Amazon’un uyarlama dizisi Like A Dragon: Yakuza, üçer bölümlük, iki parti şeklinde yayınlanacak. Birinci 3 bölümlük kısım 25 Ekim’de seyirciye sunulacak; diğer ise 1 Kasım’da. Dizi hakkında ortaya çıkan başka bir önemli bilgi yer almıyor ancak önümüzdeki günlerde yeni haberler ortaya çıkabilir.