Amazon Yeni Spor Uygulamasını Tanıtmaya Hazırlanıyor!

Yeni bir rapora göre Amazon, canlı spor yayınları ve diğer spor içerikleri için yeni bir bağımsız uygulama başlatmayı düşünüyor.

The Information Çarşamba günü konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara atıfta bulunarak, e-ticaret şirketinin mevcut spor tekliflerini Prime Video’dan ayırarak ayrı bir ürünün parçası olarak sunması anlamına geliyor.

Amazon, NFL ve Birleşik Krallık Premier Lig futbol maçlarının canlı yayınlarını içeren, giderek büyüyen bir spor içeriği yelpazesi sunarken, aynı zamanda New York Yankees ile beyzbol maçlarından bazılarını göstermek için özel bir anlaşması da var.

Şirket, bağımsız bir spor uygulaması tanıtma olasılığı hakkında resmi bir açıklama yapmadı, ancak The Information’ın raporunun, Amazon CEO’su Andy Jassy’nin canlı sporların devam eden bir ilgi alanı olduğunu doğruladığı son yorumlarından sonra geldiğini belirtmekte fayda var.

Amazon’un böyle bir uygulamayı ne zaman piyasaya süreceği ve kullanımı için bir abonelik ücreti alıp almayacağı da net değil. Uygulamanın yanı sıra spor içeriğini Prime Video’da tutması ancak bunu bir ödeme kısmıyla ayırması da mümkün.