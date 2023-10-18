AMD için çeşitli güncellemelerle yeni sürümler çıkmaya devam ediyor. Bununla birlikte, ekran kartlarına gelen güncelleme ile gelen yeni bir özellik bazı oyunlarda amacından farklı bir etki meydana getirdi. Aslında oyuncuların lehine olan bu özellik bazı oyunlarda hile olarak algılandığı için oyuncular banlanabiliyor. Bu sorundan kurtulmak için ise yeni bir güncelleme daha yapmak gerekiyor. AMD ekran kartı güncellenmezse oyunlarda hile olarak algılanıyor.

AMD Ekran Kartı Güncellemesi Yapılmazsa Oyuncular Banlanabilir

AMD ekran kartı yeni güncellemesi Anti- lag özelliği ile oyunlarda meydana gelen ve oyuncunun performansını kötü yönlü etkileyen gecikme problemine bir çözüm olarak getirilmişti. Ancak bazı oyunlarda bu özellik bir hile olarak algılandı ve oyuncuların banlanmasına sebep oldu. Örneğin Counter Strike- 2 (CS2), Call of Duty: Modern Warfare 2, CoD: Warzone 2, Apex Legends ve benzeri gibi oyunlarda da anti- lag plus özelliği oyunun çökmesine ya da oyuncunun ban yemesine neden oldu.

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Oyun geliştiricisi Valve, bahse konu oyunları oynayanlara uyarıda bulundu ve Anti- lag özelliğinin açılması durumunda ban probleminin meydana geleceğini net bir biçimde söyledi. Bununla birlikte AMD şirketi de açıklama yaparak, bahse konu özellikten dolayı ban yiyen oyuncaların tespit edileceğini ve banların kaldırılacağını aktardı.

AMD’den yapılan açıklamaya göre son sürümdeki özellikler engine dll işlevlerini değiştiriyor. Oyunculardan da bu özelliği kapatarak oyuna devam etmeleri isteniyor. Adrenaline Edition sürüm 23.30.1 sürücüsü Counter Strike- 2’ye Anti- lag plus desteğini sağlıyor. Bu özellik AMD Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarında bulunuyor; yani eski model ekran kartlarını etkilemiyor.

AMD: Yeni Sürücüyü Yüklemenizi Tavsiye Ediyoruz!

Peki AMD’nin bu özelliği nasıl devre dışı bırakılabilir? Oyuncular ALT+ L tuşlarına basarak bu özelliği devre dışı bırakabilirler. Bununla birlikte şirket söz konusu sorunu ortadan kaldırmak için bir güncelleme yaptı. Şirket yaptığı açıklama ile sorunun çözümü için AMD Software: Adrenalin Edition 23.10.2’yi yayınladıklarını aktardı. Bu sürümün bütün oyunlarda Anti- Lag+ özelliğini devre dışı bıraktığını bildiren şirket oyunculara, yeni sürücüyü yüklemelerini tavsiye etti.

Tüm dünyada en çok kullanılan ekran kartlarından olan AMD bahse konu uyum problemlerini çözmek, anti- lag+ özelliğinin hile karşıtı olmadığını gösterebilmek adına Valve ile çalışmakta.