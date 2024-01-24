Ana Sayfa » Oyun AMD Fluid Motion Frames ile Yüzde 97’ye Varan FPS Artışı Sağlandı Oyun AMD Fluid Motion Frames ile Yüzde 97’ye Varan FPS Artışı Sağlandı Emine Emre 8 Görüntüleme

Ön izleme aşamasında olan AMD’nin Fluid Motion Frames teknolojisi artık tamamen yayınlandı. AMD Fluid Motion Frames (AFMF), AMD’nin kare oluşturma teknolojisinin sürücü aşamasındaki versiyonu olarak tanımlanabilir. Teknolojinin esas amacı oyun deneyimini iyileştirmektir. DX11 ve DX12 API kullanan oyunlarda büyük bir başarı yakalayan AMD Fluid Motion Frames yüzde 97’ye varan FPS artışı sağladı.

AMD Fluid Motion Frames ile Yüzde 97’ye Varan FPS Artışı Sağlandı

AMD Fluid Motion Frames (AFMF) teknolojisi DX11 ve DX12 oyunlarının çoğu ile uyumlu bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. AMD’nin açıklamasına göre AFMF, 1080 p çözünürlükte yüzde 97’ye kadar; 1440 p çözünürlükte ise yüzde 103’e kadar performans artışı sağlayabiliyor.

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FSR 3, 2023 yılının Eylül ayında piyasaya sürülmüş olup; o dönemlerden beri sürücü aşamasında olan AFMF özelliğinin tam sürümü bekleniyordu. AFMF özelliği 2023’ün Ekim ayında RX 6000 ve 7000 serisi ekran kartları için, Ocak ayının başlarında ise Radeon 700M serisi için önizleme sürücüsü olarak gelmişti. Ancak artık bu teknoloji beta sürümünden çıktı ve bunun ilk örneği olarak da AMD Software: Adrenalin Edition 24.1.1 WHQL onaylı sürücüleri gösterilebilir.

AMD Fluid Motion Frames Özellikleri

AMD Fluid Motion Frames teknolojisinin avantajları elbette var ancak birtakım dezavantajları da bulunmakta. Temel anlamda bir FSR3 kare üretimi olan AFMF; FSR ile birlikte gelen yükseltme teknolojisini barındırmıyor. Bu durum da söz konusu teknolojinin bir dezavantajı denilebilir. AFMF özelliği kapsamında görüntü kalitesini yüksek seviyede tutmak adına, hızlı görsel hareket esnasında kare üretimi dinamik bir şekilde kapatılmakta fakat üretilmiş olan kareler orijinallerinden daha düşük kalitede olmakta.

AFMF teknolojisi ile oluşturulan yeni FPS değeri AMD Software Performance Metrics Overlay aracılığı ile gerçekleştirilebilmekte. AMD, ilerleyen süreçte bahse konu teknolojiyi geliştirmeye ve yeni güncellemeler yayınlamaya devam edeceğini bildirmekte. Böylelikle teknolojinin dezavantajları minimum seviyeye indirilebilecek. Bunun yanı sıra şirket, FreeSync gibi değişken yenileme hızı teknolojisinin kullanılmasını da önermekte.

AMD Fluid Motion Frames Avantajları

AMD Fluid Motion Frames avantajlarının en başında, bu teknolojinin DX11 ve DX12 oyunlarında kullanılabiliyor olması gelmekte. Bu özelliği sayesinde AFMF teknolojisi pek çok oyunda kullanılabilecek. Bu özelliği ile söz konusu teknoloji DLSS 3’ten keskin bir şekilde ayrışmakta. Kapsama ve uyum özellikleri bakımından AMD burada da farkını göstermiş durumda. FPS’den farklı olarak AFMF sadece AMD GPU’lar ile yukarıda bahsedilen ürün gruplarında çalışacak.