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Kanada merkezli video oyun geliştiricisi Inflexion Games’in ilk oyunu olan Nightingale bugün yayınlanıyor. Hayatta kalma oyunu olan Nightingale’in erken erişim süreci başladığında XeSS, DLSS ve FSR desteklerine sahip olacağı belirtilmişti. Ancak yapılan testlerde FSR’nin çökmelere neden olduğu aktarıdı. AMD FSR 3 Nightingale oyunundan kaldırıldı. İşte detaylar…

AMD FSR 3 Nightingale Oyunundan Kaldırıldı

Geliştirici stüdyo Inflexion Games’in macera ve hayatta kalma oyunu olan Nightingale, daha evvel yapılan açıklamalara göre, erken erişime açıldığında Intel XeSS, Nvidia DLSS 3 ve AMD FSR 3 desteklerine sahip olacağı belirtilmişti. Fakat yapılan testlerin sonuçlarına göre yüksek kare hızına olanak tanıyan AMD FSR 3 desteğinin çökmelere neden olduğu ve oyundan kaldırıldığı açıklandı. Sunucu stres testleri kapsamında yaşanan çökme probleminden AMD FSR 3 sorumlu tutuluyor.

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Inflexion bahse konu stres testi sonuçlarını incelediklerini ve kullanıcı ayarının açık ya da kapalı olmasından bağımsız olarak çökme sebebinin FSR3 entegrasyonu kaynaklı olduğunun anlaşıldığını bildirdi. Şimdilik bu desteği oyundan kaldırdıklarını aktaran Inflexion, ilerleyen dönemde bu desteğin yeniden verilebileceğini belirtmekte. Aynı zamanda AMD FSR 3 yerine daha eski bir FSR sürümü üzerinde denemeler yaptıklarını da bildirmekte. Yani şimdilik FSR 3 olmasa da başka bir FSR desteği oyuna eklenebilir.

Bunlara ek olarak FSR 3’ün farklı oyunlara eklendiğini ve herhangi bir çökme probleminin yaşanmadığını belirtmekte fayda var. Yani çökme sebebi belki de oyunun optimizasyonu ile alakalı olabilir.

Nightingale Bugün (20 Şubat) Yayınlanıyor!

20 Şubat günü yani bugün piyasaya çıkacak olan Nightingale, ilk olarak PC oyuncuları ile buluşacak. Macera, dövüş, hayatta kalma oyunu olara lanse edilen bu yapım oyuncuları Viktorya döneminde bir fantezi diyarına götürecek. Yeni nesil teknolojiler barındıran bu yapım görsel bakımdan doyurucu bir içerik sağlayacak. Teknolojik bakımdan üst düzey bir yapım olan Nightingale, bilgisayarları biraz zorlayacak diyebiliriz. Bu kapsamda oyun için gerekli olan sistem gereksinimlerini aşağıya ekleyelim…

Nightingale Sistem Gereksinimleri

Nightingale için minimum sistem gereksinimleri aşağıdaki gibi listelenebilir:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 – Bit

İşlemci: Intel Core i5-4430

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060, Radeon RX 580 veya Intel Arc A580

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Nightingale için önerilen sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir: