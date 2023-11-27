AMD Ryzen 8000G APU Oyun Performansı Nasıl?

AMD’nin piyasaya yeni süreceği APU ailesinin merak edilen özellikleri ortaya çıktı. Markanın AM5 masaüstü için geliştirilen yeni işlemci ailesi hakkında merak edilen pek çok detay belli oldu. İşte, kısa zaman içerisinde piyasaya çıkacak olan AMD Ryzen 8000G APU oyun performansı ve diğer özellikleri…

AMD Ryzen 8000G APU Oyun Performansı ve Özellikleri

AMD’nin hali hazırda ürettiği, AM5 tabanlı Ryzen 8000G “Phoenix” APU işlemci ailesinin bazı özellikleri belli oldu. Oyun severlerin merakla beklediği, işlemcinin oyun performansının nasıl olacağı konusunda da haberler mevcut. Edinilen bilgilere göre Ryzen 8000G Phoenix işlemci, Ryzen 5000G’den çok daha hızlı olacak; yaklaşık 2,5 kat kadar.

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Açıklamalara göre Ryzen 8000G işlemciler AM5 tabanlı masaüstü soketleriyle gelecek. Ryzen 8000G işlemciler gücünü iki farklı teknolojiden (CPU kısmına güç veren ve grafik kısmına güç veren) alıyor. Bunlardan ilki CPU kısmına güç veren Zen 4 çekirdek mimarisi; diğeri ise grafik kısmına performans katan RDNA 3 çekirdeği. Bu özellikleri ile AMD’nin yeni işlemcileri hem teknik anlamda hem de oyun performansı anlamında beklentileri fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor.

Ryzen 8000G APU Ailesi Teknik Özellikleri

AMD Ryzen 8000G işlemci ailesinin amiral gemisi Ryzen 7 8700G olacak. 4,2 GHz temel saat ve 5,1 GHz boost saat hızları ile gelecek olan Ryzen 7 8700G APU; 16 iş parçacığı, 8 çekirdeğe sahip olacak.

Ailenin bir diğer üyesi olan Ryzen 5 8600G APU ise 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip olacak. Bahse konu model 4,35 GHz temel saat ve 5,0 GHz boost hızı ile kullanıcıyla buluşacak. Bununla birlikte hem Ryzen 7 8700G hem de Ryzen 5 8600G işlemcileri OC desteğine sahip olacak ve her ikisi de Phoenix 1 modeline dayanacak.

Phoenix 2 modelleri arasında ise Ryzen 5 8500G ve Ryzen 3 8300G yer alıyor. Bu kapsamda Ryzen 5 8500G işlemcisi, 6 çekirdeğe ve 12 iş parçacığına sahip olurken Ryzen 3 8300G APU’da ise 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı bulunacak. Hız özelliklerine bakıldığında ise Ryzen 5 8500G 3,55 GHz temel saat ve 5,0 GHz boost saat hızla performans gösterirken, Ryzen 3 8300G APU ise ,45 GHz temel saat ve 4,90 GHz boost saat hıza sahip olacak.

Phoenix 2 modellerinde 4 işlem birimli Radeon 740 M iGPU’su bulunacak; bu modellerde üst düzey RDNA 3 iGPU’ları (Radeon 780M ve 760M vb.) göremeyeceğiz. Yine Phoneix 2 modellerinde PBO desteği bulunacak ancak OC yani manuel özellikler bunların dışında kalacak. Bütün Ryzen 8000G AM5 işlemcilerde 65W/ 45W TDP’lerin bulunacağı belirtilirken bunların yanı sıra 35W “GE” seçeneğinin de bulunacağı söylenmekte.

Ryzen 8000G APU Oyun Performansı Test Edildi!

Ryzen APU ailesinden işlemcilerle bir oyun kıyaslaması yapılmış durumda. Bu kapsamda oyun performansı testi; Radeon Vega iGPU barındıran Ryzen 7 5700G “Cezanne” ile RDNA 3 iGPU barındıran Ryzen 7 8700G arasında yapılmıştır. Test neticesinde ise yeni işlemcinin diğerine nazaran yaklaşık 2,5 kat daha hızlı olduğu görülmüştür.

Performanslar değerlendirildiğinde Ryzen yeni APU ailesinin, hem ofis kullanıcıları hem de az bütçeye sahip oyunlar için oldukça iyi seçenekler olduğu görülmektedir.

Ryzen 8000G APU’lar Ne Zaman Çıkacak, Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Merakla beklenen bahse konu işlemcilerin piyasaya çıkış tarihi olarak 31 Ocak veriliyor. Ancak kapsamlı bir erişimin de 11 Şubat’ta gerçekleşeceği belirtilmekte.

AMD Ryzen 8000G APU fiyatları da oyuncular tarafından merak ediliyor ancak bu konuda henüz bir açıklama mevcut değil. İlerleyen aylarda fiyat konusunda da bir açıklama gelmesi beklenmekte.