Amerikan EV Markası Fisker, Elektrikli Otomobillerini Yakında Satışa Sunacak!

Otomobil endüstrisi elektrikli araçlara büyük bir geçiş gördüğünden, Hindistan EV’ler için yaklaşan büyük pazarlardan biri haline geldi. Şimdi, Fisker’in de yakında bu bölgeye kendi elektrik teklifleriyle girmeyi planladığı ortaya çıktı. Bu marka gelecekte ülkemizde de faal duruma geçmeyi düşünüyor.

Amerikan EV üreticisinin CEO’su Henrik Fisker Reuters’e, markanın Hindistan pazarına açılma planları olduğunu söyledi. “Nihayetinde, Hindistan tam elektrikli olacak. ABD, Çin veya Avrupa kadar hızlı gitmeyebilir ama buraya ilk gelenlerden biri olmak istiyoruz.” Başka bir deyişle, Fisker Inc yakında piyasaya kendi EV modelleriyle giren en son firmalardan biri olacak.

Bu nedenle, şirketin elektrikli SUV’si Ocean EV modelinin pazarıa ilk ulaşan modrl olma şansı var. Ocean Electric SUV dışında Fisker, Hindistan’da Pear EV gibi daha küçük elektrikli otomobil modellerini de piyasaya sürebileceğini belirtti.

Üst düzey yönetici, 2026 yılına kadar Hindistan’da Pear EV’yi yerel olarak üretme konusunda kendinden emindi. Bu, şirketin aracın toplam maliyetini 20.000 ABD Dolarının altına düşürmesini sağlayacak.