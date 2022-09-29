Ana SayfaOtomobilAmerikan EV Markası Fisker, Elektrikli Otomobillerini Yakında Satışa Sunacak!

Amerikan EV Markası Fisker, Elektrikli Otomobillerini Yakında Satışa Sunacak!

Bu nedenle, şirketin elektrikli SUV'si Ocean EV modelinin pazarıa ilk ulaşan modrl olma şansı var. Ocean Electric SUV dışında Fisker, Hindistan'da Pear EV gibi daha küçük elektrikli otomobil modellerini de piyasaya sürebileceğini belirtti. 

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
Fisker-Ocean-FTRD

Asus VG279Q Teknik Özellikleri!

Günümüzde oyun dünyası oldukça kendini geliştiren bir sektör olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle profesyonel oyuncular ekipmanları...

Otomobil endüstrisi elektrikli araçlara büyük bir geçiş gördüğünden, Hindistan EV’ler için yaklaşan büyük pazarlardan biri haline geldi. Şimdi, Fisker’in de yakında bu bölgeye kendi elektrik teklifleriyle girmeyi planladığı ortaya çıktı. Bu marka gelecekte ülkemizde de faal duruma geçmeyi düşünüyor.

Amerikan EV üreticisinin CEO’su Henrik Fisker Reuters’e, markanın Hindistan pazarına açılma planları olduğunu söyledi. “Nihayetinde, Hindistan tam elektrikli olacak. ABD, Çin veya Avrupa kadar hızlı gitmeyebilir ama buraya ilk gelenlerden biri olmak istiyoruz.” Başka bir deyişle, Fisker Inc yakında piyasaya kendi EV modelleriyle giren en son firmalardan biri olacak.

Bu nedenle, şirketin elektrikli SUV’si Ocean EV modelinin pazarıa ilk ulaşan modrl olma şansı var. Ocean Electric SUV dışında Fisker, Hindistan’da Pear EV gibi daha küçük elektrikli otomobil modellerini de piyasaya sürebileceğini belirtti. 

Fisker-Ocean-FTRD

Üst düzey yönetici, 2026 yılına kadar Hindistan’da Pear EV’yi yerel olarak üretme konusunda kendinden emindi. Bu, şirketin aracın toplam maliyetini 20.000 ABD Dolarının altına düşürmesini sağlayacak.

-- Reklam --

Dell XPS 13 9315 Bilgisayar Satışa Çıktı!

Dell, Hindistan'da yeni bir 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü. XPS 13 9315 olarak adlandırılıyor. Cihaz, amiral gemisi...
Önceki İçerikEmmc Disk Nedir? SSD ile Farkı Nedir?
Sonraki İçerikRazer, Dünyanın İlk Avuçiçi Oyun Cihazını Duyurmaya Hazırlanıyor

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.