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2K Games'in Amerikan Güreşi oyunu WWE 2K24 2024 Mart ayında çıkıyor. Güreş oyunu severler için WWE 2K serisinin yeni oyunu ön siparişe açıldı.

2K Games’in efsane projesi Amerikan güreşi oyunu WWE 2K24 2024 Mart ayında çıkıyor. Serinin yeni bölümü hem WWE 2K22 hem de WWE 2K23 oyun sistemini barındırıyor. Mart ayında oyuncuyla buluşacak olan yapımın özel sürümü 5 Mart’ta, standart sürümü ise 8 Mart’ta yayınlanacak. İşte detaylar…

Amerikan Güreşi Oyunu WWE 2K24 2024 Mart Ayında Çıkıyor

WWE 2K serisinin yeni oyunu WWE 2K24’ün çıkışı, oyunun yayıncısı 2K Games (2K) tarafından duyuruldu. Yapılan duyuruya göre oyun hem PC’de hem de piyasadaki konsollarda oynanabilecek. Oyunda eski ve yeni nesil grafik detayları birlikte yer almakta.

Dövüş oyunu WWE 2K24 kapsamında var olan maç çeşitlerinde çeşitli iyileştirmeler yapılmış durumda ve bununla birlikte yeni maç türleri de oyun kapsamına alınmış. WWE 2K serisinin yeni oyununda dört farklı kaotik maç modu eklenmiş durumda. Söz konusu modlar arasında hakemlerin konuk olarak bulunduğu özel maçlar, ambulans temalı maçlar, eldiven maçları ve tabut maçları yer almakta. Oyuncu bu temalar dahilinde dövüşlere katılabilecek.

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Serinin yeni oyununda yer alan bir diğer özellik ise genişletilmiş karakter yaratıcısı olarak karşımıza çıkıyor. WWE 2K24 oyununda yer alan bu özellik ile oyuncu, güreşçileri tasarlarken çok çeşitli parça ve animasyonlar kullanabilecek. Bununla birlikte oyuncu, özel hakemler ve tabelalar yaparak oyun deneyimini zenginleştirebilecek.

WWE 2K24’da 8 Kişiye Kadar Oyuncu Desteği Bulunuyor

Serinin yeni oyunu WWE 2K24 kapsamında 30 farklı süper star yer almakta ve oyuncu isterse 4 oyunculu olacak şekilde bu starlarla oyuna dahil olabilecek. Çok oyunculu modun yanı sıra, oyuncu tek oyunculu mod ile oynayabilecek. Bunların yanı sıra WWE 2K24’te çevrimiçi oyun seçeneğinde 8 kişiye kadar oyuncu desteği bulunacak. Oyun içi iyileştirmelerin bulunduğu sezonun yeni oyununda çevresel unsurların kullanımı da oldukça önemli olacak.

WWE 2K24 oyununda, WWE tarafından her yıl Mart ayının ortasıyla Nisan ayının ortası arasında bir zamanda yapılan bir profesyonel güreş izle ve öde etkinliği olan WrestleMania’nın 40. yıl dönümüne özel içerikler de yer alacak. Güreş severler için büyüleyici bir yapım olarak hazırlanan bu versiyonda; standart sürüm, lüks sürüm ve Kırk Yıllık WrestleMania sürümü gibi detaylar yer alıyor. Özel olan sürümler 5 Mart’ta, standart sürüm ise 8 Mart’ta yayınlanacak.