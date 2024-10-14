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Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Realme, yeni üst segment telefonu Realme GT 7 Pro’yu piyasaya sunmaya hazırlanıyor. 2024 sonuna kadar pek çok marka yeni telefon serilerini piyasaya çıkaracak ve realme de bu rekabette ben de varım diyen markalardan biri. Yakın zamanda lanse edilmesi beklenen amiral gemisi Realme GT 7 Pro özellikleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte ayrıntılar…

Amiral Gemisi Realme GT 7 Pro Özellikleri Ortaya Çıkmaya Devam Ediyor!

Diğer markalarla sıkı bir rekabet içerisinde olan Realme, emsallerine nazaran aynı performansı daha uygun fiyata sunduğu için oldukça tercih ediliyor. Her segmente yönelik olarak telefon tasarlayan markanın yeni amiral gemisi yolda; Realme GT 7 Pro.

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Realme GT 7 Pro heyecanla beklenirken özellikleri de belli olmaya devam ediyor. Bu bağlamda işlemci ve ekran kısmında neler bizi bekliyor, ortaya çıktı bile. Teknoloji dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Digital Chat Station realme yeni üst seviye telefonunun bazı özelliklerini duyurdu.

Söylenene göre Realme GT 7 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemciden gücünü alacak. Snapdragon 8 Elite namı diğer Snapdragon 8 Gen 4 hali hazırda lanse edilmedi ancak Ekim ayının sonunda piyasaya çıkması bekleniyor. Son derece güçlü bir performans vaat eden Snapdragon 8 Gen 4 mobilin en güçlü işlemcisi olacak ki bu konu da Apple A18 Pro’yu dahi geride bırakmış durumda. Bu konuda kaleme aldığımız, Snapdragon 8 Gen 4 performans sonuçlarını aktaran içeriğimize buradan göz atabilirsiniz.

Realme Samsung Panel Kullanacak

Snapdragon 8 Elite hem performans hem de verimlilik bakımından güçlü çekirdeklere sahip ancak bu güçteki bir işlemcinin ısınmaması nasıl engellenecek henüz açıklanmış değil. Daha önce gelen söylentilere göre işlemci normal kullanımda 98 dereceye kadar çıkıyordu. Bu sorun için Qulacomm özel bir soğutma sistemi entegre edebilir.

Realme GT 7 Pro’nun ortaya çıkan bir diğer özelliği ise ekran nitelikleri. Çıkan bilgilere göre Realme bu telefonunda Samsung’un panelini kullanacak. Ekranın 2000 nit parlaklık seviyesine kadar ulaşacağı ve gün ışığında daha muhteşem bir performans sunacağı belirtilmekte.

Realme GT 7 Pro Ne Zaman Çıkacak?

Cihaz hakkında söylenen bir diğer konu ise batarya özellikleri. Realme GT 7 Pro’nun 6000 mAh kapasiteli bir pil ve 120 W’lik şarj desteği ile gelmesi beklenmekte. Ayrıca cihaz hızlı şarjı da destekleyecek. Son olarak Realme GT 7 Pro çıkış tarihi konusuna da değinelim. Çıkan sızıntılara göre Realme yeni amiral gemisi telefonu 2024 Aralık ayında piyasaya sunulacak.