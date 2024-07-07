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Telefon ve tablet piyasasının güçlü aktörlerinden olan OnePlus 16 Temmuz’da bir Yaz Lansmanı Etkinliği düzenleyecek ve yeni cihazlarını bu organizasyonda tanıtacak. Tanıtılacak cihazlardan biri de oyun deneyimini üst seviyeye çıkaracak olan tablet; OnePlus Pad 2. Ancak tanıtıma çok kısa bir zaman kalmışken amiral gemisi tablet OnePlus Pad 2 özellikleri ortaya çıktı. İşte merakla beklenen OnePlus tabletin nitelikleri.

Amiral Gemisi Tablet OnePlus Pad 2 Özellikleri Ortaya Çıktı

OnePlus Yaz Lansmanı 16 Temmuz’da gerçekleşecek ve etkinlikte pek çok cihaz tanıtılacak. Bunlardan bazıları Nord Buds Pro 3, Watch 2R, Nord 4 vb şeklinde. OnePlus’ın Çin’de gerçekleştireceği etkinlikte tanıtacağı cihazlardan biri de OnePlus Pad 2 ve bu amiral gemisi tabletin özellikleri tanıtıma kısa bir süre kala sızdırıldı. Üst düzey özelliklere sahip olan tablet hakkında ortaya çıkan nitelikleri aktaralım…

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OnePlus Pad 2 tableti için aslında daha evvel Çin’de tanıtımı gerçekleştirilmiş olan OnePlus Pad Pro’nun global versiyonu denilebilir, zira iki tablet özellikleri arasında ufak farklılıklar bulunuyor. OnePlus Pad 2 tablet özellikleri Ishan Agarwal isimli bir X kullanıcısı tarafından sızdırıldı. Buna göre tablet RAM ve depolama alanı bakımından iki farklı opsiyonla gelecek. OnePlus Pad 2 en güçlü tablet modelleri arasında yerini alacak.

Bu kapsamda OnePlus Pad 2; 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı versiyonu ile 12 GB RAM – 256 GB depolama alanı versiyonu opsiyonları ile kullanıcıya sunulacak. Global modelde RAM ve depolama alanı bu şekilde ancak yukarıda belirttiğimiz Çin versiyonunda 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor. X kullanıcısı Ishan Agarwal’ın cihaz ile ilgili paylaşımına aşağıdan bakabilirsiniz:

A new flagship Android tablet is coming to 🇮🇳 India.



Exclusive: OnePlus Pad 2 global variant full specs ⬇️



– Snapdragon 8 Gen 3

– 12.1" 3000x2120p 144Hz IPS LCD w/ Dolby Vision & 900-nits peak brightness

– 8/128GB & 12/256GB

– 6 speakers

– 9,510mAH, 67W SUPERVOOC

– 13MP main,… pic.twitter.com/jC6U8w4T3R — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 6, 2024

OnePlus Pad 2 Snapdragon 8 Gen 3 İşlemci ile Geliyor

X kullanıcısı Ishan Agarwal’ın paylaşımında yer alan bilgilere göre OnePlus Pad 2 tableti ekran kısmında 12,1 inç büyüklüğünde 3000 x 2120 çözünürlüklü bir LCD panel yer almakta. Cihazın ekranı 144 Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık seviyesine sahip. Bunun yanı sıra OnePlus Pad 2 Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden gücünü almakta. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti hali hazırda piyasada bulunan Qualcomm’un en güçlü mobil işlemcisi diyebiliriz.

Kamera kısmına baktığımızda ise cihazın selfie kamerasının 8 Megapiksel çözünürlüklü, arka kamerasının ise 13 Megapiksel çözünürlüklü olduğu görülmekte. Cihaz kamera özellikleri bakımından elbette profesyonel çekimler için düşük piksel derecesine sahip olsa da günlük kullanım için yeterli olduğu görülmekte.

OnePlus Pad 2 Fiyatı Ne Kadar?

OnePlus Pad 2 fiyatının ne kadar olacağına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. OnePlus Yaz Lansmanı’nda cihazın bilinmeyen tüm özellikleri ve fiyatı duyurulacaktır. OnePlus Pad 2 batarya kısmına baktığımızda ise 9.510 mAh’lık bir pil ile geleceğini söyleyebiliriz. 67 W SuperVOOC hızlı şarj desteği ile gelecek olan cihaz batarya kısmında nasıl bir performans gösterecek henüz bilinmiyor. Zira aynı batarya OnePlus Pad 2’nin selefinde de kullanılmış idi.

Selef tabletin batarya performansından herhangi bir şikayet gelmedi ancak bahse konu tabletin işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’ten daha düşük seviyeli bir işlemci idi. Yani yeni yonga setinin batarya ömrüne nasıl bir etkisi olacak bilinmiyor ancak OnePlus Pad 2’de daha büyük bir mAh değerine sahip pil bekleniyordu. Yeni işlemci ile cihazın pil ömrü nasıl olacak bekleyip göreceğiz.