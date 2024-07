Amiral Gemisi Tablet OnePlus Pad 2 Özellikleri Ortaya Çıktı

A new flagship Android tablet is coming to 🇮🇳 India.



Exclusive: OnePlus Pad 2 global variant full specs ⬇️



– Snapdragon 8 Gen 3

– 12.1" 3000x2120p 144Hz IPS LCD w/ Dolby Vision & 900-nits peak brightness

– 8/128GB & 12/256GB

– 6 speakers

– 9,510mAH, 67W SUPERVOOC

13MP main,