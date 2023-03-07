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Amnesia The Bunker Çıkış Tarihi ve Yeni Oynanış Videosu!

Günümüzün ünlü oyun geliştirici şirketlerinden biri olan Frictional Games çıkaracağı yeni korku oyunu olan Amnesia The Bunker’dan yeni oynanış videosu ve çıkış tarihi hakkında bilgi vereceğiz

Mustafa

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Amnesia The Bunker

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Günümüzün ünlü oyun geliştirici şirketlerinden biri olan Frictional Games çıkaracağı yeni korku oyunu olan Amnesia The Bunker’dan yeni oynanış videosu ve çıkış tarihi hakkında bilgi vereceğiz. Korku oyunlarının tanıdık ismi olan bu oyun oyuncuların uzun zamandır beklediği bir yapımdı.

Bildiğiniz üzere korku oyunları oyun kategorileri arasında en çok tercih edilen oyun seçenekleri arasında yer almakta. Gelecek olan oyun ise videolara göre oldukça korku dolu dakikalar yaşatacak gibi.

Oyunun konusuna gelecek olursak; The Bunker hakkında aslında çok bir detay bulunmamakta. Birinci Dünya Savaşı döneminde geçen yeni oyun, yarı açık bir dünya ile oyuncular ile buluşacak.

Amnesia: The Bunker, 16 Mayıs‘ta Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 ve PC platformlarında çıkış yaparak oyuncular ile buluşacak.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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