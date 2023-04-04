Amnesia The Bunker Oyun İçi Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzün ünlü oyun geliştirici şirketlerinden biri olan Frictional Games çıkaracağı yeni korku oyunu olan Amnesia The Bunker’dan yeni oyun içi oynanış videosu geldi. Korku oyunlarının tanıdık ismi olan bu oyun oyuncuların uzun zamandır beklediği bir yapımdı.

Bildiğiniz üzere korku oyunları oyun kategorileri arasında en çok tercih edilen oyun seçenekleri arasında yer almakta. Gelecek olan oyun ise videolara göre oldukça korku dolu dakikalar yaşatacak gibi. Oyunun konusuna gelecek olursak; The Bunker hakkında aslında çok bir detay bulunmamakta. Birinci Dünya Savaşı döneminde geçen yeni oyun, yarı açık bir dünya ile oyuncular ile buluşacak.

Oyun içi oynanışa göz attığımız zaman mekan ve zaman ayrıntıları oldukça dikkat çekici özellikle oyun içindeki kasvetli mekanların olması gerilim son derece yüksekte tutmakta.

Oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket Amnesia The Bunker 16 Mayıs‘ta PC, PlayStation 4, Xbox One ve Xbox Series X/S’de çıkış yapacak.