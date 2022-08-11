Teknolojinin hayatımıza girmesinden itibaren farklı terimlerle karşılaşır olduk. Bunlardan biri olan anakart en çok duyduklarımız arasında yer alıyor bugün ki yazımızda sizlere anakart nedir ne işe yarar ve nerede bulunur konularına değineceğiz.

Anakartınız ne kadar son nesil olursa bilgisayarınızın donanım gücü o kadar güçlü olacaktır. Kısaca anakart için bilgisayarın teknolojik aletin iskeleti olduğunu söyleyebiliriz.

İlk olarak anakart nedir sorusunu yanıtlayacak olursak; Bilgisayar başta olmak üzere televizyon ve cep telefonu gibi teknolojik aletlerde bulunur. Donanımların bir araya toplanmasında ve bu teknolojik aletlerin kendi içinde birbirleri ile iletişim kurarak koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlayan parçaya anakart denmektedir.

Anakart Ne İşe Yarar?

Anakart, bilgisayarınızın performansını ve gücünü belirleyen temel donanımlardan birisidir.

Slotlar sayesinde birden fazla RAM ve ekran kartı barındırmayı sağlar.

Sistem bileşenleri arasındaki iletişimin kurulmasını ve bu sistemlerin koordineli çalışmasını sağlar.

Anakartta bulunan BIOS sayesinde işlemlerin yürütülmesini sağlar.

Anakart Nerede Bulunur?

Teknolojik aletlerin temel donanımı olan anakart genellikle aletlerin orta kısımlarında yer alır ama bu her zaman geçerli değildir. Diğer işlevler arasında, anakart bilgisayarın çeşitli işlevlerine bellek ve işlemci kapasitesi ayırır.

Anakart Bileşenleri Nelerdir?

DVD ve CD-ROM gibi optik sürücüler

Video kartları veya başka bir deyişle GPU’lar

Ses kartları

Sabit sürücüler (SSD veya HDD)

İşlemciler (CPU)

Bellek çubukları (RAM)

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